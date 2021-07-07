Сергей Левкин: Жители стали быстрее давать согласие на переезд в дома реновации

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные власти при разработке градостроительных программ уделяют большое значение идеологии Urban Health, поскольку благоприятная городская среда сегодня играет ключевую роль в поддержании здоровья москвичей. Об этом вчера в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сергей Иванович, давайте определимся с понятиями — что такое Urban Health?

— Urban Health – это и стратегия, и городские проекты. Стратегические документы «разворачиваются» в крупные проекты и программы, которые непосредственно влияют на горожан и позволяют создавать масштабируемые решения. В центре внимания вопросы обеспечения продолжительной и качественной жизни людей.

— Где эта стратегия применяется?

— Среди инициатив Москвы, направленных на здоровье, можно выделить развитие велосипедной инфраструктуры, концепцию снижения уровня шума и вибрации, новый стандарт поликлиник и другие. Среда, в которой живут москвичи, зачастую оказывает решающее влияние на наше здоровье и качество жизни. Поэтому городские проекты, стимулирующие москвичей вести здоровый образ жизни, стали приоритетными еще десять лет назад.

— О каких проектах идет речь?

— Улицы после благоустройства становятся более открытыми и воздушными, их озеленяют. Люди хотят больше проводить времени не в квартирах, а на благоустроенных общественных пространствах. Меняются дворы — семьи гуляют на современных площадках, играют с детьми. Гулять по вечерам приятнее — улицы, парки, скверы, набережные освещены и приведены в порядок. С появлением велодорожек все больше тех, кто едет на самокатах, велосипедах, скейтбордах. Программа «Мой район» нацелена на качественные преобразования городских пространств. Стоит вспомнить и перемены в системе транспорта. Дороги, мосты, эстакады, пешеходные переходы, новые станции метро и Московского центрального кольца, Московские центральные диаметры призваны сократить время в пути. Электронные сервисы в каждой отрасли — еще один пример, который серьезно изменил жизнь москвичей. Когда не нужно обивать пороги, решения принимаются быстрее, а значит, человек не тратит нервы на стояние в очередях и ожидания результата. Его получают ту же, онлайн.

— Программа реновации столичного жилфонда «вписывается» в стратегию Urban Health?

— Действительно, сейчас одной из главных городских программ, где мы можем применять принципы и подходы Urban Health, стала программа реновации. Новые квартиры стали больше по метражу, при строительстве домов по реновации применяются более качественные стройматериалы. Важно, что кварталы реновации функционально разнообразны: в них создадут благоустроенные общественные пространства, появятся различные спортивные объекты, пешеходные и рекреационные зоны.

-- Программе реновации почти четыре года. Какую обратную связь получаете от жителей?

— Не все поначалу понимали, что им предлагалось. И если градостроители и эксперты понимали всю цепочку процесса при принятии закона, то среди горожан могли ходить разные слухи. Звучали разные опасения: и что выселят за МКАД или в Новую Москву, и что квартиры дадут плохие. Человеку свойственно сомневаться, и нам сложно было доказывать то, что еще не реализовано. Только пройдя путь, люди могут оценить результаты. Переселение идет в пределах района, а зачастую и микрорайона — новоселье отмечают в домах, расположенных в шаговой доступности от пятиэтажек. Квартиры отделаны по высокому стандарту, укомплектованы всем необходимым. Сдано уже более 1,5 миллиона квадратных метров, тысячи горожан переехали в комфортные новостройки. Самая лучшая обратная связь — быстрое решение переехать предложенные квартиры. У нас есть примеры — за три месяца все жильцы пятиэтажек в одном микрорайоне дали согласие на переезд в новостройку.

— Планы по возведению домов по программе реновации сохраняются? Пандемия не внесла свои коррективы?

— Мы движемся в графике. В этом году планируем начать переселение около 30 тысяч жителей. Введем около 1,4 миллиона квадратных метров, из них 900 тысяч «квадратов» отдадим под переселение. В трехлетней перспективе программа реновации полностью законтрактована, и сомнений в том, что все планы исполним, — нет. Пандемия — это серьезный вызов, но и его готовы принять. Равно как и решать вопросы нехватки специалистов, удорожания стройматериалов. Но даже в таких условиях команда столичного правительства нацелена на успешную реализацию программы реновации.