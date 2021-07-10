Передовые технологии: кто производит детали для московского транспорта

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва входит в число лучших городов мира по уровню развития транспортных систем. При этом город во многом сам обеспечивает себя необходимой продукцией: значительное число технологий и комплектующих, которые использует московский транспорт сегодня произведены здесь же, на столичных промышленных предприятиях. В честь Дня московского транспорта рассказываем о передовых разработках, которые помогают жителям и гостям столицы передвигаться по городу и делают его комфортным и безопасным.

Столичная промышленность производит аккумуляторы и электронные компоненты для электробусов, системы вентиляции для Московского метрополитена, кабели для МЦД, а также разрабатывает новые транспортные технологии.

Умная экология

Особое внимание при развитии транспортной инфраструктуры столицы, как и остальных сфер экономики, уделяется экологии. Важно, чтобы московский транспорт не только был удобным и быстрым, но и безопасным для окружающей среды.

— Для того чтобы развивать проекты в области экологии, в этом году мы первыми в стране разместили «зеленые» облигации в размере 70 миллиардов рублей. Они оказались крайне востребованными на рынке, а средства, полученные от их размещения, будут направлены на реализацию проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта: замену автобусного парка на электробусы, а также на строительство и реконструкцию станций Большой кольцевой линии метро, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уже сейчас электробусы постепенно вытесняют с городских улиц автобусы. Сегодня столичный парк электробусов достиг 650 машин, а к концу 2021 года он увеличится до тысячи единиц.

При этом 400 электробусов, которыми уже активно пользуются москвичи, оснащены комплектующими резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» компании DriveElectro. Она оборудовала электробусы литий-титанатными аккумуляторными батареями, которые являются самыми безопасными из всех литиевых и заряжаются за рекордно короткое время — от 6 до 10 минут. А применяемые инженерные решения дают возможность электробусам оставаться на ходу даже при рекордно низких и высоких температурах: аккумуляторы способны работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Завод предприятия может выпускать до 1000 единиц такой продукции в год.

Внутренние электронные компоненты электробуса разрабатывает московское научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА».

— Технология компании в скором будущем позволит под ключ формировать IT-платформу электробуса, в которую входят силовая электроника, мультиплексная система управления, система реагирования в случае ДТП, система помощи водителю, которая работает за счет камер и радаров, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Одно из главных преимуществ, которое «ИТЭЛМА» сможет дать электротранспорту, — оптимизированное расположение силового и электронного оборудования в так называемом заднем свесе. Благодаря такой комплектации можно увеличить количество батарей в электробусе, а также емкость аккумуляторов.

Все это позволит добиться одной из главных целей — увеличить запас хода электробуса от зарядки до зарядки. Аккумулятор, запаса которого хватает на сотни километров, — это возможность для города создавать меньше зарядных станций, а значит, сделать экологически чистый транспорт более доступным и дать возможность в скорое время начать внедрять его в другие субъекты России по примеру Москвы.

Система управления электроникой от московского производителя мультикомплексная, что позволит менять функционал электробуса при необходимости. Кроме того, оборудование будет постоянно проводить самодиагностику и сообщит об ошибке за долго до возникновения серьезных проблем. В общем, в электробусе в скором времени, возможно, будет не меньше гаджетов и приятных опций, чем в современном частном автомобиле.

Город в городе

Конечно, одним из главных средств передвижения москвичей было и остается московское метро.

Расположенные в столице производства, принадлежащие ГК «Москабельмет», уже 86 лет поставляют кабели для Московского метрополитена — с открытия самой первой линии «Сокольники» «Парк культуры».

В метро используется инновационная кабельно-проводниковая продукция «Москабельмет». Например, кабель марки ТЭВОКС применялся при строительстве открытых в 2019 году станций «Филатов Луг» и «Прокшино».

Продукция завода также применяется для передачи электрической энергии в воздушных сетях Московского центрального кольца. В 2016 году «Москабельмет» поставил для его строительства 60 тонн медного несущего троса. Пятьдесят процентов неизолированных проводов марки М-120, установленных на МЦК, также произведены на заводе.

— Наше предприятие развивается вместе с Москвой, которая делает это очень стремительно. Транспортная инфраструктура столицы с каждым годом становится все более высокотехнологичной и прогрессивной, моментально отвечая на вызовы новой реальности. В том числе таким, которые продиктованы стремлением к экологичному образу жизни и ответственному потреблению, — говорит генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

По его словам, в этом году «Москабельмет» первым в России представил новые зарядные кабели для мобильных станций подзарядки электромобилей. Эти кабели — единственный сейчас отечественный аналог зарубежной продукции.

Еще один московский производитель кабелей «Спецкабель» сотрудничает с генеральным подрядчиком на строительстве новых станций московского метрополитена «Мосинжипроект». Помимо этого, предприятие осуществляется поставки для реконструкции действующих станций метро.

Для Московского метрополитена предприятие производит в том числе и кабели для систем передачи данных. Это, например, кабели марки КСБ, с помощью которых подсоединяются автоматические устройства пожаробезопасности, а также кабели марки КИПЭ различных модификаций и КУН РС — установочный огнеустойчивый кабель, используемый, например, для подачи питания к охранным устройствам.

Конечно же, метро — это не только провода, огромное количество которых замечал, пожалуй, каждый москвич, вглядываясь в темноту в перегонах между станциями. Метро — это еще и, например, сложнейшая система вентиляции. Ведь нужно обеспечить воздухом огромное количество людей на глубине до 73 метров.

Московская «Фабрика Вентиляции ГалВент» производит сетевые элементы для систем вентиляции и дымоудаления. Специально для метрополитена производитель разработал систему шумопоглощения туннельного исполнения, часть конструкции которых составляют специальные шумоподавляющие пластины.

Еще одна технология «ГалВент», которая действует на таких станциях, как «Тверская», «Кутузовская», «Деловой центр», «Динамо», — затвор-двери с электрическим приводом для туннелей метрополитена. Технология позволяет обезопасить станции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.