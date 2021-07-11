Как развивалась московская кондитерская отрасль: от первых концернов XIX века до наших дней

Фото: Комплекс экономической политики

Первый напиток из какао-бобов был приготовлен более трех тысяч лет назад, а сегодня на планете сложно найти человека, который бы никогда не пробовал шоколад. 11 июля мир отмечает День шоколада, и это отличный повод проследить, как развивалась кондитерская отрасль в Москве, так как столица — один из главных центров производства шоколада и других сладостей в России.

— В прошлом году более 10 процентов отгруженных в стране кондитерских изделий пришлось на долю Москвы. В этой отрасли работают 20 крупных и средних столичных предприятий, где трудятся почти 10 тысяч человек. По итогам прошлого года эти предприятия отгрузили продукцию на сумму 67,1 миллиарда рублей, что на 40 процентов больше, чем в 2019 году, — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как все начиналось: первые кондитерские концерны Москвы

Статус старейшего кондитерского предприятия столицы принадлежит концерну «Бабаевский» — в этом году ему исполнилось 216 лет. Путь его развития начался с бывшего крепостного Степана Абрикосова, который начал варить абрикосовое варенье и пастилу в семейной мастерской. В серьезное предприятие с названием «Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей» семейное дело переросло полувеком позже, но в XX веке, после революции, завод национализировали и переименовали в «Бабаевский». Сейчас этот бренд знаком, пожалуй, каждому россиянину.

Первопроходцем в массовом производстве шоколада в Москве стала фабрика «Красный Октябрь». За 35 лет она выросла из маленькой мастерской на Арбате, открытой еще в середине XIX века, в предприятие с объемными производственными цехами и шестью собственными магазинами. Сегодня в ее ассортименте около 240 наименований печенья, конфет и шоколада.

Фото: Комплекс экономической политики

Также знаменито среди россиян предприятие «Рот Фронт», основанное 195 лет назад. Сейчас здесь работают по принципу полного цикла переработки какао-бобов и выпуска полуфабрикатов какао, а недавно здесь была открыта крупнейшая в Европе линия по обработке зерен какао-бобов. Полностью автоматизированный процесс позволяет выпускать свыше 25 тысяч тонн шоколадных полуфабрикатов в год.

Как столичный шоколадный рынок развивается сейчас

По итогам 2020 года столичные фабрики экспортировали почти 78 тысяч тонн кондитерских изделий в 62 страны мира. Доля московского экспорта шоколадной продукции составляет 12,3 процента от общего числа российских поставок. Столичные кондитеры поставляют свою продукцию в 45 стран мира, в числе которых Китай, Великобритания, Германия, Израили, Уругвай и Венесуэла.

— В первом квартале 2021 года московские кондитеры отправили за рубеж шоколадные изделия на сумму 26,69 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 48,1 процента, шоколадная продукция поступила в 48 стран мира. При этом впервые столичная «кондитерка» была экспортирована в Кувейт, Румынию, Боснию и Герцеговину, Малайзию, Панаму и Швейцарию. В общей сложности объем московского экспорта по вышеназванным направлениям составил 149,64 тысячи долларов США, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Фото: Комплекс экономической политики

Сейчас столица планирует выйти на индийский рынок: московские кондитеры запустили в производство линию вегетарианского шоколада, который успешно прошел сертификацию Vegetarian и оказался в числе мировых брендов — производителей вегетарианского питания. Индия — одно из самых перспективных направлений в реализации такой продукции, так как в этой стране на душу населения еще в 2018 году приходилось около 10 процентов от среднемирового потребления какао, а к 2023 году этот показатель может вырасти на 36 процентов.

Городская поддержка

Москва старается поддерживать промышленников, предоставляя им различные преференции. Так, статус промышленного комплекса, который получили фабрики «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Рот Фронт» дают значительные налоговые льготы. К примеру, на 80 процентов снижается ставка земельного налога и аренда за землю, а налог на имущество сокращается вдвое. Сэкономленные средства промпредприятия направляют на модернизацию и развитие производства.