Алексей Емельянов: Люблю легенды, связанные с реставрацией

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Продолжается прием заявок на конкурс «Московская реставрация». Осенью экспертное жюри оценит объекты культурного наследия, восстановленные в 2020–2021 годах. По традиции одного из победителей выберут жители столицы. Как и зачем поддерживать интерес горожан к теме ценностей культуры и сколько памятников отреставрируют в этом году, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Выбрать погожий денек, прогуляться по городу, отдавая предпочтение тихим переулкам. Очароваться красотой старинных зданий. Описать московскую жизнь словами жителей исторических домов. Раскрыть секреты, которые обычно хранятся за резными дверями закрытых особняков. И это лишь часть советов от главы ведомства, как влюбиться в столицу.

— Алексей Александрович, в Москве ежегодно проходят Дни исторического и культурного наследия. Насколько они популярны у жителей?

— Впервые Дни наследия прошли в 2000 году. Нам хотелось привлечь внимание горожан к памятникам, архитектуре, истории Москвы. Мы договорились с собственниками и пользователями объектов культурного наследия, что 18 апреля, в Международный день охраны памятников, и 18 мая, в Международный день музеев, приведем к ним на экскурсии гостей — простых жителей. Тогда удалось показать всего несколько объектов. Но это было хорошее начало.

Спустя 21 год у нас в работе более 100 объектов и не меньше 200 тематических мероприятий: посещение закрытых особняков, экскурсии по городу, квесты, мастер-классы, беседы с реставраторами. Чтобы все успеть, Дни наследия теперь длятся больше месяца: стартуют 18 апреля и заканчиваются в конце мая. И знаете, что меня во всем этом особенно радует? Москвичи всегда хотят еще больше мероприятий: сколько бы мы ни предложили экскурсий, места на них занимают буквально за несколько минут.

— А насколько эта тема интересна юным москвичам?

— Недавно мы подвели итоги уже третьего конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Когда мы начинали, у меня были большие сомнения: ну что дети нарисуют? Наверное, за них все сделают папы и мамы. Мы получим, может, сотню одинаковых работ — про Арбат да Красную площадь. И как же я рад, что ошибся. В прошлом году мы получили более 1500 рисунков, в этом — около 3000. Ребята рисуют все, что считают достопримечательностями районов, в которых они живут, — будь то современный арт-объект или старинное здание. Причем каждый автор, несмотря на юный возраст, может обстоятельно обосновать свой выбор.

Я вижу, что ребятам действительно интересна тема наследия, поэтому мы придумали еще один проект: нужно снимать небольшие ролики о любимых памятниках или зданиях и выкладывать их в соцсетях. Пока в нем участвуют ребята из Таганского района, но мы будем счастливы, если наша инициатива распространится на всю Москву.

— Именно поэтому ваш департамент активно развивает онлайн-площадки? В частности, на вашем YouTube-канале постоянно появляются новые видеоэкскурсии по Москве.

— Работой в онлайне мы вплотную занялись в период пандемии. В прошлом году, как раз перед стартом Дней наследия, мы понимали, что не сможем провести их в традиционном формате и придется либо все отменить, либо придумать что-то новое. А это был юбилейный, 20-й раз, поэтому мы решили провести прямой эфир. У нас получился многочасовой онлайн-марафон с выступлениями реставраторов, видеоэкскурсиями по объектам культурного наследия Москвы и даже прогулками по историческим местам других городов мира. Эфир получился настолько популярным, что мы решили включить онлайн-марафон и в программу этого года. В итоге у всех, кто интересуется наследием столицы, была возможность попасть не только на офлайн-экскурсии, но и, не выходя из дома, посмотреть на отреставрированные объекты и наш город с самых необычных локаций — например, забраться на открытую террасу гостиницы «Пекин» или высотную площадку у скульптур дома на Котельнической набережной.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Звучит здорово. Хотя онлайн-формат, согласитесь, не заменит личного знакомства с историческим объектом. Особенно если экскурсовод рассказывает не только факты, но и легенды. Кстати, у вас есть любимые городские легенды?

— Я, честно, не краевед и мне больше по душе охрана, реставрация памятников, но иногда что-то слушаешь, читаешь… И про некоторые здания рассказывают какую-то жуткую жуть: по подземельям ходят какие-то привидения, где-то живет несчастный дух, страдающий от неразделенной любви. Лично мне хочется, чтобы легенды были добрее. Но навскидку могу припомнить парочку любопытных историй. Так, на улице Сретенке стоит здание XVII века — храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках.

Местные жители рассказывают, что до революции в нем хранился один из 30 сребреников, за которые Иуда предал Спасителя. С этим же храмом связана и другая городская легенда. Говорят, что художник Василий Пукирев именно здесь подсмотрел сюжет для своей картины «Неравный брак»: дряхлый старик обвенчался с молодой девушкой. А еще есть легенды, которые сформировались в наше время. Несколько лет назад мы реставрировали особняк Ольги Петровны Коробковой на Пятницкой улице.

Все привыкли к голубым фасадам дома, и, честно говоря, проект реставрации мы согласовали в этой цветовой гамме. Но специалисты, приступив к работе, раскрыли маленькое боковое окошечко и обнаружили, что голубой цвет — не подлинный. Реставраторы сняли 10 слоев краски, прежде чем добрались до истинного цвета особняка — нежно-фиолетового. Я тогда только-только стал руководителем Департамента культурного наследия и на какой-то пресс-конференции сказал, что это дом-хамелеон, имея в виду, что за свою историю он несколько раз менял цвет. Однако журналисты по-своему интерпретировали эту историю. Если набрать в поисковике «дом-хамелеон», мы не узнаем о работе реставраторов и 10 слоях краски, но прочитаем про уникальный дом Коробковой, который построен так, что утром, днем и вечером меняет свой цвет. Вот такие реставрационные легенды мне нравятся. Дай бог, чтобы их становилось все больше.

— Раз мы заговорили о реставрации, есть ли в Москве памятники, которые нужно срочно спасать?

— У нас в городе развернута одна из самых масштабных в мире реставрационных программ: с 2010 года восстановлено более 1600 объектов. Каждый год мы берем в работу не менее 500 памятников и завершаем реставрацию более 100. Мы стараемся, чтобы аварийных объектов становилось все меньше и меньше, но они, к сожалению, все еще есть. Например, древнейший Симонов монастырь на Восточной улице. Сейчас он находится в удручающем состоянии, но уже в этом году московские реставраторы проведут инженерное обследование здания, на основании которого составят проект реставрации и приступят к его восстановлению.

— Среди отреставрированных объектов есть особенные?

— Они все особенные. Каждый год мы реставрируем очень разные объекты. Если посмотреть на работу последних лет, то уже видна широкая палитра: знаменитый памятник конструктивизма — дом Наркомфина, старейший московский кинотеатр «Художественный», Северный речной вокзал, небольшой деревянный дом, чудом уцелевший в войне 1812 года, городские усадьбы Сытиных в Сытинском переулке, уникальные палаты в Столешниковом переулке… Сложно выбрать какой-то знаковый объект.

— Если говорить о реставрации 2021 года, какие самые ожидаемые объекты восстановят?

— Наверное, стоит отметить гимназию Медведниковых в Староконюшенном переулке. Она была создана более 100 лет назад на частные деньги, и с тех пор здание не изменило своей исторической функции — сегодня там находится московская городская школа № 1529. В этом году специалисты завершат весь комплекс работ: отреставрируют фасады, интерьеры здания, причем с учетом того, что оно должно соответствовать современным требованиям, которые предъявляют к детским образовательным учреждениям. Земляной Вал вновь украсит небольшой городской домик с интереснейшими деревянными интерьерами. Это здание под номером 56 с фасадом на Садовое кольцо долгое время скрывал баннер. Завершаются работы на первой подстанции московского трамвая — ГЭС-2, уникальном образце промышленной архитектуры. В отреставрированном здании, фасад которого выходит на Болотную набережную, откроют Центр современного искусства.

Или на Софийской набережной комплекс зданий, прямо напротив Московского Кремля, десятилетиями находился в аварийном состоянии, в разрухе. Но уже в этом году реставрация завершится, и они предстанут во всей своей красе. Как только это случится, и вы пойдете гулять по Софийской набережной, обратите внимание на скульптуры литейщика и кузнеца. Они считались утерянными, но каким-то абсолютным чудом в архивах Мосгорнаследия нашлась запись, где эти фигуры хранятся. Мастера их восстановили и вернули на место.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Есть объекты, за реставрацией которых с особым вниманием следят и жители города. Как продвигаются работы на Главпочтамте?

— Сейчас идут консервационные и первоочередные противоаварийные работы по световому шатровому фонарю. Специалисты уже законсервировали опирающие колонны с лепным декором. Мастера демонтировали остекление нижнего купола, изучили состояние его конструкции и покрыли защитным составом поврежденные участки. Работы выполнены на 60–70 процентов. Установлены сваи для последующего монтажа металлической конструкции, на которую будет опираться фонарь.

— А что уже сделано в Воспитательном доме?

— Воспитательный дом уникален своим расположением: длина фасада здания, стоящего вдоль Москворецкой набережной, составляет 379 метров. Прежде чем приступить к реставрации, нужно завершить противоаварийные работы. Специалисты укрепляют фундаменты, кирпичную кладку и своды корпусов. Пока к реставрации полностью готовы два из пяти зданий. По планам, Воспитательный дом будет готов в 2025 году. Мастерам предстоит восстановить исторический внешний облик и интерьеры зданий. Так, в главном корпусе сохранились лестница XVIII века и лепной декор Бального зала.

Под пятью слоями паркета реставраторы нашли глиняную плитку. Возможно, она будет экспонироваться на территории объекта. В этом году будет проведен комплекс работ по сохранению скульптурных композиций, с 1818 года украшавших главный въезд с улицы Солянки: аллегорической группы «Милосердие» и «Воспитание», созданной Иваном Витали. Работы проводятся по инициативе Департамента культурного наследия силами Российской ассоциации реставраторов с привлечением архитекторов, реставраторов и волонтеров. В настоящий момент уже установлены леса, проводится расчистка пилонов и скульптур. Работы планируется завершить к сентябрю этого года.

— Что в нем потом будет?

— Здесь планируют разместить гостиницу со спортивно-оздоровительным комплексом и бассейном, кафе и рестораны. Часть корпусов займут офисы и торговые помещения. А еще на территории памятника культурного наследия появится видовой парк, в котором смогут гулять все желающие: спустя 90 лет Воспитательный дом откроется для посетителей.

— Не менее интересные объекты находятся в Новой Москве. Что там сейчас восстанавливают?

— В Троицком и Новомосковском округах расположено 23 усадебных комплекса — объекты культурного наследия. Реставрационные работы идут, но везде по-разному. Так, в усадьбах Старо-Никольское и Остафьево была проведена масштабная реставрация несколько лет назад, в этом году завершен полный комплекс реставрационных работ в ансамбле усадьбы Гусева полоса. Сегодня на деньги частных инвесторов восстанавливается некогда заброшенная деревянная усадьба Измалково. В частности, мастера восстанавливают внутренний и внешний облик главного дома: на северный фасад вернут утраченный портик с шестью колонами и ограждениями из деревянных балясин, а на крыльцо западного ризалита — скульптуры львов. Большинство объектов будут готовы в этом году. Наконец, приступаем к реставрации усадьбы Бергов в поселке Первомайское. Специалисты проведут противоаварийные мероприятия в доме Берга-младшего. В усадьбе Михайловское должны пройти работы по сохранению главного дома и часовни.

— Как часто инвесторы вкладывают деньги в реставрацию памятников культурного наследия?

— Последние пять лет половина всех объектов восстанавливается за счет частных средств. Это хорошая статистика. Раньше о таком можно было только мечтать. Большинство денег давала Москва, значительные средства выделяло федеральное правительство, а частные инвестиции были редкими историями, если только какой-то большой бизнес. Сейчас же количество желающих растет. Во многом свою роль сыграла городская программа «Рубль за квадратный метр»: инвестор вкладывает деньги в реставрацию исторического здания, после чего арендует его по льготной ставке.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Бывает, что собственник или арендатор старинного здания делает что-то на свой вкус, нарушая исторический облик объекта?

— Бывает. Но в последнее время — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — серьезных нарушений все меньше. В основном мы сталкиваемся с несоблюдением сроков начала работ — по разным причинам, организационным или финансовым. Или, наоборот, мы только получили проект реставрации на согласование, а люди, не дождавшись разрешения, уже вышли на объект — спешат. Каждый случай рассматриваем индивидуально и стараемся разъяснить, что не так. В отличие от полиции, мы не ловим злоумышленников, а оберегаем уникальные памятники. Иногда в рамках контрольной и надзорной деятельности можем и наказать — есть несколько уголовных дел, заведенных за порчу объектов культурного наследия. Но для нас это не самоцель. Нам важно, чтобы отреставрированных зданий становилось больше, как и людей, которым небезразлична их судьба.

— А если владелец исторического здания не согласен с решением департамента...

— Да, и такие случаи тоже бывают: около 15 процентов всех судебных решений оспаривается. Но я не припомню, чтобы суд признал сторону собственника или пользователя объекта.

ЦИФРА

870 000 рублей составляет общая сумма штрафов по нарушениям, которые Мосгорнаследие выявило с начала года, среди них: неисполнение выданных предписаний, незаконная перепланировка и переоборудование помещений, проведение работ без разрешительной документации, наличие несогласованного навесного оборудования, отсутствие информационных надписей и обозначений объекта культурного наследия.

КСТАТИ

Вход в здание Мосгорнаследия охраняют два каменных льва. Скульптуры исторически украшали ворота дома Анны Монс на Бауманской улице. Однако в конце 1970-х — начале 1980-х годов по соседству развернулась стройка завода Научно-исследовательского института точных приборов. Пилоны ворот, которые оказались на его территории, разобрали, а львов демонтировали. Долгое время они лежали на складе под открытым небом, пока в 1990-х годах директор завода не передал их столичному Управлению охраны памятников. С тех пор львы «стерегут» вход в здание департамента и уже стали символом Мосгорнаследия. А три года назад у ведомства появился еще и талисман — Лев-Хранитель. Это маленькая скульптурная фигурка львенка. От его имени в соцсетях Мосгорнаследия публикуются самые интересные рассказы об объектах культурного наследия Москвы. Также у Льва-Хранителя есть собственный чат-бот в «Телеграм» с эксклюзивными онлайн-экскурсиями.