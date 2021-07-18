Жителям столицы раскроют новые грани мегаполиса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице стартовал новый сезон проекта «Школа молодого москвича». Его цель — помочь людям адаптироваться в огромном мегаполисе, повысить знания о культуре и инфраструктуре города, расширить круг знакомств. Организатор школы — Московский многофункциональный культурный центр.

Первую встречу «учеников» посвятили понятию «Умный город». Архитектор Полина Берова рассказала, что включает в себя концепция Smart city, по каким критериям можно отнести город к «умному», как изменилась Москва благодаря современным технологиям.

— Концепция подразумевает акцент на каком-то одном аспекте. Если говорить о столице, то в центре ее — управленческий акцент, то есть все инициативы идут от правительства, — говорит Полина Берова. — Столичные власти делают упор на развитие общественных пространств, социализацию технологий. В общем, они делают все, чтобы город стал максимально удобным для людей, проживающих в нем.

Каждая встреча «школы» проходит в неформальной обстановке. Участники беседуют со спикерами и тут же отвечают на их вопросы.

— Благодаря такому формату люди могут узнать о том, чем они вряд ли когда-нибудь заинтересуются самостоятельно. Спикеры наталкивают их на размышления о нестандартных вещах, — считает руководитель направления «Культура в городе» ММКЦ Александр Пудовкин.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Лекции «школы» объединили в одном пространстве молодежь, студентов, которые совсем недавно переехали в столицу, и людей старшего поколения. Ведь понятие «молодой москвич», по мнению команды ММКЦ, вовсе не связано с возрастом людей.

— Это проект для тех, кто мало знает о столице и хочет восполнить пробелы, — подчеркнул он.

Следующая лекция будет посвящена ориентированию в Москве. Прочитает ее урбанист Алексей Радченко. Он расскажет о средствах передвижения по городу и поделится секретом, как можно ориентироваться в Москве без навигатора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Бурмистрова, директор Московского многофункционального культурного центра:

— Очередной сезон «школы» раскрывает новые грани города, которые становятся неотделимой частью повседневной жизни: цифровизация, креативные кластеры, большое количество карьерных возможностей. Молодежь создает новую реальность, которая требует отвечать запросам времени.

«Школа» — ответ на вызов быть всегда в курсе событий и чувствовать ритм большого города.