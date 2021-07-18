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Дворовым территориям могут присвоить семейный стандарт

Александр Макаров

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Дворовым территориям могут присвоить семейный стандарт
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая осмотрели новые дома в Нижегородском районе Москвы.

По итогам осмотра зданий Татьяна Буцкая предложила распространить на все новостройки стандарт дворовой территории, применимый для реновационных домов.

— Предлагаю ввести «Семейный» стандарт дворовой территории, в соответствии с которым обязательно должны быть колясочные, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, — сказала Буцкая.

Также все вводимые в эксплуатацию жилые дома должны соответствовать концепции безбарьерной среды.

Эту инициативу поддержал глава рабочей группы при Госдуме по защите прав граждан в ходе реализации программы реновации в Москве Петр Толстой.

— Новые дома и прилегающая к ним территория должны быть приспособлены для проживания и передвижения маломобильных групп граждан, мам с колясками, — сказал Толстой, напомнив, что по его инициативе вот уже несколько лет реализуется практика совместной приемки новых жилых домов.

— Предлагаю своим коллегам — действующим депутатам Госдумы РФ от Москвы, а также кандидатам в депутаты, перенять эту практику и помочь новоселам выявлять и решать возникающие при переезде в новостройки проблемы, — сказал он.

Петр Толстой и Татьяна Буцкая осмотрели подъезды и квартиры нового дома и обнаружили небольшие недочеты. Требование об их устранении направлено застройщику.

Татьяна БуцкаяПетр Толстойдом по программе реновации
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