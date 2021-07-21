«Байкал» на взлетной полосе: прошлое, настоящее и будущее отечественного авиапрома

Беспилотный автожир GY-500 / Фото: Depositphotos

20 июля в подмосковном Жуковском открылся пятнадцатый международный авиакосмический салон МАКС-2021.

Это авиационное событие лета два года ждали профессионалы в сфере авиации, а также многочисленная армия любителей, чтобы посмотреть на современное состояние и перспективы авиационной отрасли, а также понаблюдать за полетами пилотажных групп.

В этом году российские авиастроители анонсировали сразу несколько дебютных показов пассажирских самолетов для широкой публики. Их звездами должны стать МС-21–300 и ИЛ-114–300. Первая машина — разработка ОКБ Яковлева, позволяет брать на борт до 211 пассажиров. Вторая — детище авиационного комплекса имени Ильюшина.

Наш авиапром сохраняет свои позиции в нише пассажирских самолетов и может составить достойную конкуренцию таким гигантам, как «Боинг» и «Эйрбас». Впрочем, обе эти компании заинтересованы в сотрудничестве с российскими производителями и их площадки представлены на МАКСе.

— МАКС отличается от салонов в Ле-Бурже и Фарнборо.

У него есть свое узнаваемое лицо. Это связано с российской аэрокосмической индустрией, которую можно назвать великой. И в экспозиции салона разработки времен СССР соседствуют с современными. Это прекрасно, — сказал глава представительства «Эйрбас» в России Жюльен Франьятт. Ниши малой и беспилотной авиации в последнее время развиваются очень активно, и то, что казалось фантастикой еще лет 10 назад, сегодня используется повсеместно. У каждого вида авиации появился свой бес пилотный аналог. Не только поршневые и реактивные самолеты, но и традиционные винтокрылые машины обрели своих беспилотных vis-a-vis. Но теперь в воздухе появились и беспилотные автожиры! Они могут проводить мониторинг, аэрофотосъемку или даже опылять сельхозполя. Сегодня их производят в России.

Для местных авиалиний, на которых господствовал старый добрый «кукурузник» Ан-2, разработан новый самолет — ЛМС-901 «Байкал». Для местных авиаперевозок в труднодоступных районах Севера и Сибири, для транспортировки грузов и оборудования новый «Байкал» может очень пригодиться.

Самолеты становятся все более технологичными и удобными в производстве и в использовании. По сути, небольшой самолет по затратам на эксплуатацию становится равен автомобилю.

Кроме новинок, гости салона традиционно увидят наземную экспозицию. Сотни тысяч селфи будут сделаны на фоне гигантских бомбардировщиков-стратегов Ту-160 и Ту-95. Самолеты КБ Микояна и Сухого, которые прошли боевое крещение в небе Сирийской Арабской Республики, тоже будут доступны для съемок.

И, конечно, в небе развернется авиашоу. Навыки высшего пилотажа продемонстрируют группы из России и дальнего зарубежья. Зрелище, когда в одном месте выступает столько разных авиагрупп, — не имеет мировых аналогов. Потому оно так и любимо зрителями.

Ил-114–300

Самолет предназначен для работы на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Современный пассажирский салон обеспечит комфортабельный полет во всем диапазоне высот.

ЛМС-901 «Байкал» / Фото: Байкал-Инжиниринг_УЗГА

ЛМС-901 «Байкал»

Самолет создается для местных воздушных линий с широкой областью применения: грузовые перевозки, лесопатрульные работы и десантирование, патрулирование и мониторинг, санитарный вариант, аэрофотосъемка, поисково-спасательные и авиационно-химические работы.

Вертолет Ми-117А3

Машина получила новую по сравнению с прошлыми моделями конструкцию планера с интегрированной в грузовой пол авариестойкой топливной системой, а также модернизированный комплекс оборудования для полетов в береговых зонах и в Арктике.

МС-21–300

От аналогов самолеты МС-21 отличаются уменьшенной массой пустого самолета, обеспеченной композиционными материалами и металлическими сплавами в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения; а также совершенной аэродинамикой.

Беспилотный автожир GY-500

Отсутствие пилотов на борту обеспечивает возможность использования GY-500 круглосуточно, в неблагоприятных метеорологических условиях, при задымлении, при повышенном радиоактивном фоне. Может быть задействован при экстремальных температурах. Грузоподъемность аппарата 200 кг.

Вертолет Ка-32А11М

Универсальная воздушная платформа, позволяющая размещать различное оборудование для эффективного решения специальных и гражданских задач. Базовая модель вертолета сертифицирована и успешно эксплуатируется более чем в 20 странах мира.