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В столице внедряются современные методы образования работников социальной сферы

Павел Гриднев

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В столице внедряются современные методы образования работников социальной сферы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Образование не стоит на месте. Цифровизация, акцент на практику, исследования в области человеческого мышления вдохновляют методистов на разработку новых инструментов обучения. Рассказываем, какие современные образовательные техники используются в Институте дополнительного профобразования работников социальной сферы (ИДПО).

Отдел по развитию и обучению специалистов поддержки семьи и детства

Руководитель отдела поддержки семьи и детства, доцент ИДПО Оксана Волжина выделяет четыре современные психолого-педагогические техники, которые используются в обучении специалистов. Первая: кейс-метод. Одна группа описывает ситуацию из практики, а вторая — ищет и находит решение. Например, как уговорить приемных родителей подписать договор сопровождения, как выявить нарушения в уходе за приемным ребенком и убедить родителей в том, что это следует исправить, и так далее.

Еще одной востребованной методикой становится генограмма. При помощи специалиста клиент рисует собственное генеалогическое древо. Таким образом он вспоминает трудности, с которыми сталкивались его предки. Это могут быть развод, проблемы со здоровьем. В результате обозначается круг проблемных ситуаций, риск которых можно минимизировать задолго до их возникновения.

— Также интересен ситуационный метод, когда конфликтные кейсы прорабатываются через ответы на те или иные возражения. Создается пошаговая модель, с помощью которой речевыми приемами достигается эффект, необходимый для профессионала. Можно упомянуть и другие интересные «фишки», в том числе и телесно ориентированную программу, когда преподаватели работают с физическими зажимами учащихся, одновременно убирая и, казалось бы, не связанные с «физикой» проблемы, — добавляет Оксана Волжина.

Примеры программ ИДПО, в которых сделан особый акцент на перечисленные инструменты: «Выявление и профилактика семейного неблагополучия. Работа со случаем», «Как сохранить и восстановить собственные ресурсы? Профилактика профессионального выгорания».

Центр компетенций по развитию и обучению социальных работников. Отдел по развитию и обучению специалистов по реабилитации

В деятельности соцработников и специалистов долговременного ухода многие действия должны быть доведены до автоматизма. Но как добиться этого? На ком отрабатывать навыки? Тут на помощь приходит симуляционное обучение. В кабинете, который больше похож на современную медицинскую палату, учащиеся занимаются с реалистичными манекенами. Установка катетера, работа с зондом, обслуживание кишечных и урологических стом, оказание первой помощи — все эти действия оттачиваются в условиях, когда у соцработника еще есть право на ошибку.

Эти инструменты подробно изучаются в программах ИДПО «Технические средства реабилитации», «Профессиональное мастерство социального работника», «Тренинг тренеров по обучению специалистов в практике долговременного ухода», «Оказание первой помощи в стационарных учреждениях» и других.

Центр компетенций по обучению и развитию руководителей и повышению личной эффективности

Обучение руководителей требует особых компетенций. Ведь в роли учащихся выступают специалисты, которые и сами могут прочитать лекцию на тему управления коллективом. Тренинги в рамках этих программ отличаются максимальной интенсивностью и включают в себя командные упражнения, кейсовые ролевые модели со специальными карточками. Любой участник может выступить как в роли руководителя, так и в роли подчиненного, грамотно отыграть эти роли.

В обучении руководителей используется современное решение по сопровождению презентаций — скрайбинг. Ключевые тезисы спикера иллюстрируются в виде образов и рисунков. Так информация усваивается легче.

Программы в тематике этого блока: «Нестандартные управленческие решения в условиях турбулентности», «Современное управление: системность и человекоцентричность».

Образование, которое всегда в тренде

Мы рассказали лишь о нескольких оригинальных инструментах, которые используются в наших программах. Как показывает обратная связь, 93,5 процента учившихся по современным методикам остались удовлетворены обучением. Замечания и пожелания по совершенствованию процесса были учтены методистами института. Сегодня, когда мир стремительно меняется, сотрудники социальной сферы должны неизменно следить за трендами и использовать в работе самые эффективные современные инструменты. Именно этому и учат в ИДПО. А программу обучения каждый может выбрать из максимально широкого предложения.

СПРАВКА «ВМ»

Подать заявку на обучение в Институте дополнительного образования работников социальной сферы может любое учреждение, подведомственное столичному департаменту труда и соцзащиты. Для этого достаточно отправить заявку на электронный адрес support-dist@social.mos.ru.

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