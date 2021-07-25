Наблюдатели готовятся к работе на выборах

Наблюдатели Общественной палаты Москвы Антон Печерский, Варвара Веденеева и Ксения Аренштейн (слева направо) на обучающих курсах / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Накануне выходных, 23 и 24 июля,началось обучение наблюдателей столичной Общественной палаты для работы на выборах в сентябре 2021 года.

На выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных округов в Москве будет работать более 3600 избирательных участков. В корпус наблюдателей сейчас уже записались 13 тысяч человек. Регистрация останется открытой еще пару недель.

— Большая гордость нашего штаба — это то, что 40 процентов наших наблюдателей уже участвовали в предыдущих избирательных циклах, — отмечает заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. — Причем мы приветствуем у нас наблюдателей разного возраста. К примеру, самому опытному нашему наблюдателю 91 год, а большинство — около 40 процентов — это молодежь, люди в возрасте от 23 до 30 лет.

Наблюдатели Общественной палаты Москвы будут присутствовать на всех избирательных участках. В Общественном штабе отметили, что на данный момент вопрос не решен только с ковидными госпиталями, где, по логике, тоже должно быть проведено голосование. Однако, как это организовать и, что не менее важно, как организовать наблюдение — пока не ясно.

Обучают наблюдателей по специальному курсу, который состоит из двух частей. Первая — это теоретические основы. Преподаватели Высшей школы экономики разберут с наблюдателями конкретные примеры возможных нарушений, взятые из практики, и организационные моменты, начиная с прихода на избирательный участок и заканчивая отправкой протокола с итогами голосования.

Вторая часть обучения — это дистанционный курс с инструкциями и подробной инфографикой о работе наблюдателей, видеоматериалами о приложении «Мобильный наблюдатель», которое в этом году будет в распоряжении корпуса.

Набор наблюдателей продолжается на сайте Общественной палаты Москвы. Стать одним из них может любой гражданин страны, достигший совершеннолетия на день проведения выборов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Печерский, наблюдатель Общественной палаты Москвы:

—Участие в наблюдении за выборами — это моя гражданская позиция. Я работаю наблюдателем уже второй год подряд — в прошлом году работал на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. В Москве действительно проводятся «чистые» выборы. Те нарушения, которые фиксируются в ходе голосования, — это единичные случаи. Все они выявляются, нейтрализуются и предаются огласке..