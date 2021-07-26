Туристический сервис оснастят умной системой, которая составит маршрут путешествия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Туристическим сервисом Ruspass уже воспользовались 1,3 миллиона человек. Об этом 26 июля заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сервис, созданный по инициативе столичного правительства, заработал год назад. Сегодня с ним сотрудничают все регионы России.

— Более 90 процентов всех пользователей Ruspass — наши соотечественники, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму, — подчеркнула Наталья Сергунина.

Самая активная аудитория, по ее словам, — жители Москвы и Подмосковья, Краснодарского края и Татарстана.

Один сервис занимает десяток туристических порталов. На Ruspass можно выбрать тур, составить маршрут путешествия, купить билеты на самолет или поезд, записаться на экскурсию или спланировать культурную программу на несколько дней. Кроме того, в этом году на сайте появилась интерактивная карта России с достопримечательностями, театрами и ресторанами, расположенными от Калининграда до Камчатки.

— Сейчас пользователям доступны более 2,7 тысячи предложений по всем регионам России, — уточнила Сергунина. — Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям. Среди самых популярных — маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Туле, Краснодарскому краю и Крыму.

В дальнейших планах — масштабное обновление туристического сервиса. В него будет внедрена умная система, которая, основываясь на предпочтениях пользователя, сама составит ему маршрут.