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Первые шаги к подземке

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Город
Первые шаги к подземке
1928 год. Проект трех первых линий метрополитена инженера Семена Розанова

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В понедельник, 2 августа 1926 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали из свежего номера, что обсуждается вопрос строительства метрополитена в столице.

Строить метрополитен в Москве собирались еще в начале XX века, но... То сопротивление городской Думы, то Первая мировая война, то революция 1917 года откладывали начало проекта. После завершения Гражданской войны к планам снова вернулись.

— В настоящее время собраны все предварительные сведения, необходимые для постройки этого грандиозного сооружения. Закончено также геологическое исследование почвы по всем трем линиям: Каланчевская площадь — Охотный Ряд, Охотный Ряд — Ходынское поле, Охотный Ряд — Смоленский рынок, — цитирует газета слова инженера Московского коммунального хозяйства товарища Розанова.

Читатели узнали, что в 1926 году было два проекта строительства метро: берлинским способом с отрытием траншей по пути прохождения трассы и парижским — с помощью горняцкой проходки в толщах земли.

Первые шаги к подземкеОдин из первых проектов метро предполагал строительство эстакад на Красной площади

Оказывается, над проектом уже начала работать немецкая фирма «Симменс-Баунион». А инженер Розанов обещал, что уже в сентябре проекты будут готовы. Тогда их сравнят и выберут лучшее от каждого.

— При постройке метрополитена по парижской системе потребуется, главным образом камень, которого у нас имеется достаточно. Для берлинской системы необходимо большое количество дорогостоящего железа, — сообщал Розанов.

Планировалось, что строительство первой очереди завершится в течение трех лет. Проект так и не сбылся. Посчитали, что слишком затратный, и в 1928 году проектировщиков арестовали за растрату средств.

КСТАТИ

В середине 20-х годов слово «метрополитен» писали через букву «э» в последнем слоге. Эта норма просуществовала недолго, и уже в 30-е годы «Вечерка» писала его так, как мы привыкли сегодня.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Еще до революции инженеры Кнорре и Балинский предлагали строить городскую железную дорогу в Москве с центральной станцией на Васильевском спуске.

ЦИФРА

4,5 километра должна была составлять длина первой линии метрополитена столицы по несбывшемуся проекту.

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