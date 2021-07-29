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Проверка онлайн-голосования не выявила значительных сбоев в работе электронной системы

Алексей Хорошилов

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Проверка онлайн-голосования не выявила значительных сбоев в работе электронной системы
Участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования у москвички Нины Зениной заняло буквально несколько минут. Теперь она знает, что в сентябре сможет проголосовать без проблем / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

30 июля в 20 часов завершится тестирование дистанционного электронного голосования. Система продемонстрировала стабильность, серьезных проблем не выявлено.

Систему онлайн-голосования тестируют перед выборами депутатов Госдумы, региональных парламентов и муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре.

— С точки зрения запуска тестового голосования все прошло штатно и вовремя. Система работает достаточно стабильно, — заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Тестовое голосование стартовало 29 июля в 8 часов утра и завершится сегодня в 20 часов. Чтобы проверить систему «на прочность», нужно, чтобы в голосовании приняли участие как минимум 100 тысяч человек. К 12 часам 29 июля в голосовании уже приняли участие 50 тысяч москвичей, а на момент подписания номера в печать — более 80 тысяч.

По всем возникающим вопросам москвичи могут обращаться в кол-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. У некоторых участников тестирования сложности возникали из-за несоответствия данных в личном кабинете на портале mos.ru. Для тех избирателей, у кого на момент подачи заявления на дистанционное электронное голосование (2 августа) с кабинетом проблем не предвидится, процесс регистрации будет очень простым — нужно только ввести код из смс-сообщения.

Участникам предложено ответить на два вопроса. В первом предстоит выбрать, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Во втором вопросе предлагается решить, какой путь развития транспортной инфраструктуры приоритетнее: с прицелом на общественный транспорт или на личный.

Большинство участников тестирования отвечают на оба вопроса, хоть и имеют возможность проигнорировать один из них.

Москвичка Нина Зенина пришла в Общественный штаб по долгу службы, заодно решила проконсультироваться по вопросу тестового голосования. Оказалось, что процесс занимает всего несколько минут, в каталоге услуг на портале mos.ru ссылка на него размещена на первом месте.

Напомним, что тех, кто сможет взломать систему в ходе теста, ждет вознаграждение.

— Пока была только одна попытка взлома, но она не выглядела серьезной. В целом система работает штатно, — заверил Артем Костырко.

Подобный «конкурс для хакеров» уже объявляли на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда иностранный специалист обнаружил уязвимость, которую учли при дальнейшем совершенствовании системы. Во время голосования по поправкам к Конституции РФ на онлайн-систему совершались серьезные кибератаки, но ни одна из них не увенчалась успехом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В первый день около 300 участников тестового онлайн-голосования воспользовались опцией «отложенного решения». Всего на портале mos.ru 4,6 миллиона кабинетов граждан, которые смогут участвовать в онлайн-голосовании. На предстоящих выборах в Москве откроется более 3600 избирательных участков.

Корпус наблюдателей Общественной палаты насчитывает уже свыше 13 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Массух, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами:

— Дистанционное электронное голосование — это уже не новация для москвичей. Мы развиваем эту систему три года. Очень хорошо, что тестовое голосование стартовало без сбоев, это говорит о том, что система стабильна. Если мы выявим ошибки, которые носят технический характер, они будут устранены, чтобы в сентябре система сработала хорошо.

Мы также тестируем новые системы наблюдения за дистанционным электронным голосованием. В Общественном штабе будет отдельный блок по наблюдению именно за онлайн-голосованием.

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