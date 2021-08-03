Как работает скейт-парк в Вешняках

Москвичи Джахангир Икрамджанов и Татьяна Епишкина на вечернем сеансе скейт-парка в Вешняках. Парк работает каждый день с 10:00 до 21:00. Кататься здесь можно только в специальной защите — шлеме и наколенниках, а ребят до 14 лет пускают с разрешения родителей / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На фестивальной площадке в Вешняках после перерыва из-за ковида заработал скейтпарк. Во вторник, 3 августа, корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на месте и узнал, как здесь отдыхают горожане.

Футуристическая фестивальная площадка на Вешняковской улице открылась в конце прошлого года. Но чуть позже ее закрыли из-за коронавируса. Теперь, когда обстановка в городе стабилизировалась, она снова встречает гостей.

К слову, работа скейт-парков возобновилась на всех фестивальных площадках «Московских сезонов», 29 июля на них стартовала и ярмарка «Лето в городе». Для посетителей подготовили «праздник живота» — более сотни видов мороженого и варенья, фрукты, ягоды, угощения из разных уголков мира.

Москвичка Татьяна Епишкина теперь частая посетительница скейт-парка на Вешняковской улице. Девушка приходит покататься и отдохнуть.

— У меня есть обычный самокат, чтобы передвигаться по городу. А здесь пользуюсь трюковым, — рассказала она. — Обычно прихожу кататься одна: когда чему-то учишься, компания не нужна.

Но чаще всего покататься сюда приходят дети и подростки. По словам администратора скейт-парка Николая Каминского, уже 300 человек оформили карточки постоянных гостей, и большинству из них от 6 до 14 лет.

— Молодежь сейчас повально увлечена самокатами, — добавил Каминский. — Раньше в моде были ролики и велосипеды bmx. Сейчас их встречаешь намного реже. А на скейтбордах катаются уже только ребята моего возраста — 36– 37 лет. Я и не заметил, как самокаты стали такими популярными. Сначала думал, что это детские игры. А потом сам попробовал и понял, что все не так просто.

Изменилась не только мода на транспорт, но и культура катания. Как считает Николай, сейчас у детей, увлекающихся уличными видами спорта, более открытое сообщество.

— У нас было немного иначе: в другой район не зайти, с чужой компанией не поговорить — возникали разногласия, драки. А здесь дети легко знакомятся друг с другом, — рассказал он.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

При этом, как уверяет Николай Каминский, многие жители района до сих пор не знают, что у них под боком есть фестивальная площадка. Татьяна Епишкина, например, тоже узнала о ее существовании всего пару недель назад.

— У нас на входе стоят работники в красной форме. Многие подходят и спрашивают у ребят, что здесь находится. Горожане почему-то часто думают, что это бассейн, — удивляется Каминский.

Во многом это объясняется тем, что в Вешняках площадку обустроили относительно недавно, в пандемию коронавируса торжественного открытия проводить, конечно, не стали, а потому не все жители большого района успели о ней узнать.

Однако жильцы окрестных домов пропустить появление нового городского объекта не могли. Сверху в темное время суток площадка выглядит, как огромная яркая неоновая вывеска, а потому в вечернее и ночное время ее просто невозможно не заметить.

Стилистику этой площадки — футуризм — выбирали, кстати, сами жители с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

— Людям нужно какое-то развлечение, — уверен Николай Каминский. — В районе, по сути, ничего, кроме торгового центра, раньше не было. А теперь и скейт-парк, и фестивальная площадка. Я в Москву переехал в 1999 году. В городе не было таких площадок, а в некоторых парках люди гуляли в темноте. А сейчас даже гамаки с подсветкой.

ПЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Щербачев, глава управы района Вешняки:

— Фестивальная площадка очень органично вписалась в облик района. Раньше на ее месте был неблагоустроенный пустырь. Теперь на прилегающих территориях высадили деревья, установили освещение, построили детскую площадку. Вечером новый объект смотрится очень ярко, эффектно. Многие жители, которые даже не катаются на роликах или самокатах, приходят сюда и просто прогуливаются вокруг скейт-парка.