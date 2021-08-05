Рекордными темпами

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Каховской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В нынешнем году будет полностью завершена проходка тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-метровых и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

В интервью «Вечерке» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, как реализуется самыймасштабный проект в столичном метростроении — Большая кольцевая линия.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Андрей Юрьевич, мно­гие с нетерпением ждут открытия новых стан­ций Большого кольца. Какие из них будут до­строены в этом году?

— До конца года мы планируем вве­сти девять стан­ций Большого кольца и открыть одну по­сле реконструкции. Среди них: две станции западного участка — «Терехово», «Кун­цевская», четыре станции юго-западного участка — «Давыдково», «Аминьевская» «Мичурин­ский проспект», «Проспект Вернадского», три станции южного участка — «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструируемая стан­ция «Каховская». Их ввод позволит запустить дви­жение более чем по 70 про­центам Большого кольца.

станция метро «Новаторская» / Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Впоследствии новый сектор Большой кольцевой линии даст возможность пассажи­рам осуществлять пересад­ку сразу на шесть радиаль­ных линий метро. Вводить участок от «Мневников» до «Каховской» планируем одномоментно.

—Как происходит интегра­ция Каховской ветки в со­став Большого кольца?

— На протяжении долгих лет Каховская считалась самой короткой веткой подзем­ки — чуть более трех километров. Но уже в следую­щем году она ста­нет частью мегапроекта — Большого кольца — самой протяженной кольцевой ли­нии в мире. Под современ­ные требования реконстру­ируют сразу три станции: «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». Специ­алисты модернизируют ин­фраструктуру, меняют ин­женерные системы, чтобы этот участок мог справиться с возрастающим пассажиро­потоком.

—А какой участок на Боль­шом кольце вы назвали бы самым сложным?

— Самый длинный и один из самых сложных участ­ков — северо-восточный, который мы вводим по­этапно. Он включает в себя станции, которые строятся закрытым способом на глу­бине порядка 65–70 метров: «Рижская» и «Марьина Ро­ща». На «Марьиной Роще» монтируют самый длин­ный эскалатор столичной подземки протяженностью 130 метров. Длина ныешнего обладателя этого титула на станции «Парк Победы» — 127 метров. Сле­дующая за ней «Рижская» станет частью крупнейшего транспортного хаба, кото­рый объединит Калужско- Рижскую и Большую кольце­вую линии, а также МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

станция метро «Давыдково» / Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Станция «Сокольники» неглубокого заложения, однако здесь строители столкнулись с ря­дом сложностей. В частно­сти, из-за ограниченности стройплощадки и близости жилой застройки. Кроме этого, предстоит воссоздать аллею, ведущую в парк «Со­кольники». Несмотря на очевидные трудности, запу­стить три станции мы наме­рены уже в следующем году.

Еще один участок в актив­ной фазе стройки — восточ­ный, на нем располагаются четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский За­тон», «Печатники» и «Тек­стильщики». Проходческие работы здесь близятся к за­вершению. Со станций восточного участка БКЛ можно будет пересесть на ради­альные линии и станции МЦД-2, кроме этого, на базе станции «Печатники» стро­ят крупный транспортно- пересадочный узел, кото­рый станет драйвером для нескольких районов.

станция «Воронцовская», снизит нагрузку на Ка- лужско-Рижскую линию метро и улучшит транспортную доступность районов Обручевский, Черемушки и Коньково / Фото: stroi.mos.ru

Проходка тоннелей на БКЛ завершится в этом году

Завершается проходка тоннелей на Большой кольцевой линии метро. Под землей работают шести-и десятиметровые тоннелепроходческие комплексы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов расска­зывает: на строи­тельстве тоннелей БКЛ задействова­ны четыре щита-гиганта «Лилия», «Надежда», «Викто­рия» и «Победа», которые со­оружают двухпутные метро-тоннели.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

— Использование таких тоннелепроходческих ком­плексов диаметром 10 ме­тров позволяет экономить время и ресурсы при строительстве. А еще при таком способе отсут­ствует необходи­мость возводить вентшахты и при­тоннельные сооружения, то есть не нужно занимать дополнительные террито­рии под стройплощадки, — уточняет Юрий Кравцов.

«Лилия» — первый щит- гигант в московском ме­тростроении — уже соору­дила несколько тоннелей на Некрасовской и Боль­шой кольцевой линиях. Первым ее отрезком на БКЛ стал западный уча­сток, на котором она со­единила «Мневники», «Терехово» и «Кунцевскую».

— Затем было принято ре­шение направить ее в рабо­ту на восточный участок — перегон между станция­ми «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», — рассказал Юрий Кравцов.

Станция «Нижегородская», стала основой для крупнейшего в Евро- пе транспортно-пересадочного узла. Здесь пере- секаются линии метрополитена, Московского центрального кольца, железной дороги, а также крупные магистрали. / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» со­общил, что в кратчайшие сроки была оборудована площадка для старта щита на станции «Нагатинский Затон». Сам щит транс­портировали с западного участка БКЛ на восточный, смонтировали его, провели пусконаладку и тестирова­ние всех систем. В монта­же тоннелепроходческого комплекса «Лилия» весом 1450 тонн участвовали бо­лее 180 человек, а сам мон­таж осуществлялся с помо­щью 750-тонного крана. «»

Щит-гигант «Надежда» от­метился на западном и юго- западном участках Большо­го кольца. «Надежда» снача­ла прошла от «Кунцевской» до «Давыдково», а затем без демонтажа щит был пере­мещен по лотку станции «Давыдково», откуда он проложил двухпутный тон­нель до переходной каме­ры, расположенной перед станцией «Аминьевская».

Третий механизирован­ный гигант, «Виктория», работает на восточном участке БКЛ. Уже построен тоннель «Текстильщики» — «Печатники».Еще один, от «Печатников» до «Нагатин­ского Затона», в работе.

Станция «ЦСКА». Одна из первых введенных станций Большой кольцевой линии. Благодаря ей стал доступнее развивающийся район Ходынского поля, где никогда ранее не было метро. Жителям стали доступнее парк, большой торговый центр и знаковые спортивные объекты / Фото: stroi.mos.ru

А недавно подземную эста­фету завершила «Победа», проложив тоннель между «Кленовым бульваром» и демонтажной камерой вблизи «Каширской». По словам Юрия Кравцова, натекущий момент шести- и десятиметровым тоннелепроходческим комплексам осталось прой­ти небольшие отрезки на восточном участке БКЛ, до конца текущего года эта работа будет завершена.

— Большая кольцевая линия сегодня, безуслов­но, главный проект ме­тростроения для города и «Мосинжпроекта». Новое кольцо свяжет районы горо­да и улучшит транспортное обслуживание жителей. Немаловажно, что через БКЛ пройдут новые ради­альные линии (в Троицк, Бирюлево и Рублево-Архангельское), проекти­рование и строительство которых уже начато, — от­метил Юрий Кравцов и до­бавил:

— Без электродепо невозможна работа метро, БКЛ будут обслуживать три электродепо — «Аминьев­ское», «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Крупнейший проект в истории мирового метростроения выхо­дит на финишную пря­мую. В предыдущие годы было введено 12 станций, в 2021 го­ду построят и откроют движение по десяти. Таким образом, до конца года две тре­ти Большого метро­кольца Москвы будет построено. После за­вершения в 2022 году строительства БКЛ она станет самой про­тяженной кольцевой линией метро в мире.