Рекордными темпами
Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Каховской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.
В нынешнем году будет полностью завершена проходка тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-метровых и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.
В интервью «Вечерке» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, как реализуется самыймасштабный проект в столичном метростроении — Большая кольцевая линия.
— Андрей Юрьевич, многие с нетерпением ждут открытия новых станций Большого кольца. Какие из них будут достроены в этом году?
— До конца года мы планируем ввести девять станций Большого кольца и открыть одну после реконструкции. Среди них: две станции западного участка — «Терехово», «Кунцевская», четыре станции юго-западного участка — «Давыдково», «Аминьевская» «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», три станции южного участка — «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструируемая станция «Каховская». Их ввод позволит запустить движение более чем по 70 процентам Большого кольца.
Впоследствии новый сектор Большой кольцевой линии даст возможность пассажирам осуществлять пересадку сразу на шесть радиальных линий метро. Вводить участок от «Мневников» до «Каховской» планируем одномоментно.
—Как происходит интеграция Каховской ветки в состав Большого кольца?
— На протяжении долгих лет Каховская считалась самой короткой веткой подземки — чуть более трех километров. Но уже в следующем году она станет частью мегапроекта — Большого кольца — самой протяженной кольцевой линии в мире. Под современные требования реконструируют сразу три станции: «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». Специалисты модернизируют инфраструктуру, меняют инженерные системы, чтобы этот участок мог справиться с возрастающим пассажиропотоком.
—А какой участок на Большом кольце вы назвали бы самым сложным?
— Самый длинный и один из самых сложных участков — северо-восточный, который мы вводим поэтапно. Он включает в себя станции, которые строятся закрытым способом на глубине порядка 65–70 метров: «Рижская» и «Марьина Роща». На «Марьиной Роще» монтируют самый длинный эскалатор столичной подземки протяженностью 130 метров. Длина ныешнего обладателя этого титула на станции «Парк Победы» — 127 метров. Следующая за ней «Рижская» станет частью крупнейшего транспортного хаба, который объединит Калужско- Рижскую и Большую кольцевую линии, а также МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.
Станция «Сокольники» неглубокого заложения, однако здесь строители столкнулись с рядом сложностей. В частности, из-за ограниченности стройплощадки и близости жилой застройки. Кроме этого, предстоит воссоздать аллею, ведущую в парк «Сокольники». Несмотря на очевидные трудности, запустить три станции мы намерены уже в следующем году.
Еще один участок в активной фазе стройки — восточный, на нем располагаются четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Проходческие работы здесь близятся к завершению. Со станций восточного участка БКЛ можно будет пересесть на радиальные линии и станции МЦД-2, кроме этого, на базе станции «Печатники» строят крупный транспортно- пересадочный узел, который станет драйвером для нескольких районов.
Проходка тоннелей на БКЛ завершится в этом году
Завершается проходка тоннелей на Большой кольцевой линии метро. Под землей работают шести-и десятиметровые тоннелепроходческие комплексы.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказывает: на строительстве тоннелей БКЛ задействованы четыре щита-гиганта «Лилия», «Надежда», «Виктория» и «Победа», которые сооружают двухпутные метро-тоннели.
— Использование таких тоннелепроходческих комплексов диаметром 10 метров позволяет экономить время и ресурсы при строительстве. А еще при таком способе отсутствует необходимость возводить вентшахты и притоннельные сооружения, то есть не нужно занимать дополнительные территории под стройплощадки, — уточняет Юрий Кравцов.
«Лилия» — первый щит- гигант в московском метростроении — уже соорудила несколько тоннелей на Некрасовской и Большой кольцевой линиях. Первым ее отрезком на БКЛ стал западный участок, на котором она соединила «Мневники», «Терехово» и «Кунцевскую».
— Затем было принято решение направить ее в работу на восточный участок — перегон между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», — рассказал Юрий Кравцов.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» сообщил, что в кратчайшие сроки была оборудована площадка для старта щита на станции «Нагатинский Затон». Сам щит транспортировали с западного участка БКЛ на восточный, смонтировали его, провели пусконаладку и тестирование всех систем. В монтаже тоннелепроходческого комплекса «Лилия» весом 1450 тонн участвовали более 180 человек, а сам монтаж осуществлялся с помощью 750-тонного крана. «»
Щит-гигант «Надежда» отметился на западном и юго- западном участках Большого кольца. «Надежда» сначала прошла от «Кунцевской» до «Давыдково», а затем без демонтажа щит был перемещен по лотку станции «Давыдково», откуда он проложил двухпутный тоннель до переходной камеры, расположенной перед станцией «Аминьевская».
Третий механизированный гигант, «Виктория», работает на восточном участке БКЛ. Уже построен тоннель «Текстильщики» — «Печатники».Еще один, от «Печатников» до «Нагатинского Затона», в работе.
А недавно подземную эстафету завершила «Победа», проложив тоннель между «Кленовым бульваром» и демонтажной камерой вблизи «Каширской». По словам Юрия Кравцова, натекущий момент шести- и десятиметровым тоннелепроходческим комплексам осталось пройти небольшие отрезки на восточном участке БКЛ, до конца текущего года эта работа будет завершена.
— Большая кольцевая линия сегодня, безусловно, главный проект метростроения для города и «Мосинжпроекта». Новое кольцо свяжет районы города и улучшит транспортное обслуживание жителей. Немаловажно, что через БКЛ пройдут новые радиальные линии (в Троицк, Бирюлево и Рублево-Архангельское), проектирование и строительство которых уже начато, — отметил Юрий Кравцов и добавил:
— Без электродепо невозможна работа метро, БКЛ будут обслуживать три электродепо — «Аминьевское», «Замоскворецкое» и «Нижегородское».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, мэр города Москвы:
— Крупнейший проект в истории мирового метростроения выходит на финишную прямую. В предыдущие годы было введено 12 станций, в 2021 году построят и откроют движение по десяти. Таким образом, до конца года две трети Большого метрокольца Москвы будет построено. После завершения в 2022 году строительства БКЛ она станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире.