Как у москвичей появилась традиция разбивать клумбы и палисадники возле домов

Жительница дома № 16 в Богоявленском переулке Марина Бадюл показывает белоснежные флоксы, цветущие в палисаднике во дворе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва всегда славилась своими парками, садами и скверами. Озеленение города поощрялось и культивировалось городской властью, но и сами москвичи справедливо считали, что красоты много не бывает: разбивали клумбы и палисадники у своих домов. И сегодня жители столицы бережно хранят эту добрую традицию.

Сад непрерывного цветения у дома № 16/6 в Богоявленском переулке знают многие жители Центрального округа Москвы. Здесь в любое время года можно оценить красоту природы. Весной начинают цвести подснежники, потом тюльпаны, ирисы, пионы, а к концу осени радуют глаз астры и гортензии.

— Такой палисадник у нас появился шесть лет назад, — вспоминает жительница дома Марина Бадюл. — По программе благоустройства в 2015 году к нам пришли молодые специалисты и спросили, какие растения хотим здесь видеть. Мы с соседями даже растерялись, потому что не знали, чего пожелать. А затем размечтались, чтобы у нас было много солнечного света, который к нам не пускали клены и тополя, разросшиеся по всей территории за четверть века. И не поверите, случилось волшебство. Через две недели наш двор нельзя было узнать! Это была сказка: дорожки, новое покрытие, освещение, скамейки и палисадник. Мы были в восторге и очень хотели сохранить эту незабываемую красоту.

В том же году Марина Бадюл обратилась к жителям старшего возраста, которые жаловались, что попадают на дачу только в мае и не могут любоваться цветением многолетних луковичных растений, и предложила им привезти любимые цветы для посадки во дворе дома.

— Откликнулись многие, и наш палисадник зацвел, — улыбается Марина Николаевна. — Вскоре на него стали приходить любоваться соседи из других домов. Поверьте, красивее места во дворах Центрального округа вы не найдете — палисадник прекрасен в любое время года. Даже зимой!

Вскоре инициативу переняли и жители соседних домов, теперь и у них появились палисадники.

— Я очень рада, что молодежь вспомнила старый московский обычай украшать палисадниками дворы, — говорит 73-летняя москвичка Зинаида Петрова. — Помню, как мы с мамой сажали под окнами ноготки, астры, сирень. Жили на первом этаже, поэтому всегда могли любоваться цветами. Ой, откуда только не несли саженцы и семена, даже в парках выкапывали. Помню, у нас две вишни по весне цвели.... Когда переехали на четвертый этаж другого дома, ухаживать за маленьким садом уже ни времени не было, ни сил. Поэтому теперь хожу любоваться на палисадники, которые делают другие. Сижу возле них и словно возвращаюсь во двор моей беспечной юности.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Первые сады в Москве появились при монастырских хозяйствах в начале XIV века.

— Одним из лучших считался сад митрополита Газы Иерусалимского на Спасо-Семеновом подворье у Никольских ворот в Кремле. — Прекрасные сады имели Новоспасский, Донской монастыри, — рассказывает москвовед Галина Волкова.— А позже уже рядовые москвичи увлеклись палисадниками.

Само слово «палисадник» появилось где-то в первой половине XIX века. «Рalissade» в переводе с французского означает «частокол», «заграждение». А маленький садик было принято отделять от улицы забором.

Сейчас заборчики исчезли, а слово осталось.

Кстати, украсить свой двор может каждый житель Москвы, правда, нужно соблюсти некоторые правила.

— Мы всегда готовы прийти на помощь инициативным жильцам, — отмечает ведущий инженер отдела благоустройства ГБУ «Жилищник Пресненского района» Ирина Савченко. — Наши сотрудники помогут выбрать место для будущего палисадника. Ведь они знают расположение подземных коммуникаций и выберут территорию, где растения не пострадают при земляных работах.

Также специалисты управляющей компании помогут организовать привоз земли, выкопать посадочные ямы, выбрать однолетние растения.

— Мы радеем, чтобы в каждом дворе был свой ухоженный палисадник. Сейчас мы планируем украсить весь Пресненский район парковыми розам, — говорит Савченко.