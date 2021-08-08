Студенты столицы определили самые безопасные и интересные маршруты для прогулки на электросамокате

Участники команды НИТУ «МИСиС» Вадим Порватов, Петер Ибрагимов и Георгий Бондарь (слева направо) показывают, как работает их сервис по созданию безопасного маршрута для электросамокатов. Ребята презентовали свой проект в хакатоне и заняли с ним первое место / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Студенты университета НИТУ «МИСиС» разработали сервис, позволяющий строить маршруты для электросамокатов. Во вторник, 10 августа, ребята представят проект ведущим игрокам рынка.

В состав команды разработчиков вошли выпускник вуза Вадим Порватов и студенты — Владислав Тишин, Петер Ибрагимов, Арсений Иванов и Георгий Бондарь. Проект они создали для одного из хакатонов, темой которого стал трафик электросамокатов в городе. Жюри оценило их нестандартный подход и присудило ребятам победу.

Команда сосредоточилась на двух задачах — эффективности маршрута и его безопасности.

— По статистике МВД, в июне число аварий с самокатчиками в стране выросло втрое. Средства индивидуальной мобильности представляют повышенную опасность как для водителей, так и для пешеходов. Так что эту серьезную задачу нужно решать уже сейчас, — сказал Георгий Бондарь.

Сервис позволяет выбрать маршрут, который подходит вам больше всего. Ведь одни захотят проехать по парковым зонам, другие — увидеть достопримечательности, а третьим нужны максимальный комфорт и безопасность. Поэтому ребята создали свою схему города, объединив ассоциированные с различными картами Москвы данные, взятые из нескольких открытых источников.

— Например, на одном из маршрутов отмечены самые интересные места столицы, на другом — типы дорожного покрытия: асфальт, плитка, гравий, земля. Понятно, что по ровной поверхности ехать проще и безопаснее, чем по грунтовке, — отметил Петер.

Для проектирования маршрутов вместе с типом дорог алгоритм учитывает перепады высот в рельефе города. Ведь, съезжая с возвышенности, самокатчик рискует попасть в аварию. Самыми опасными зонами, по мнению ребят, стали районы на юго-западе столицы. Благодаря данным о поездках, предоставленных организаторами хакатона, команда смогла выявить места на карте, где чаще всего фиксировались аномально резкие торможения. Это говорит о создании потенциально аварийной ситуации. Такие зоны ребята тоже пометили как небезопасные.

Участники команды НИТУ «МИСиС» Вадим Порватов, Петер Ибрагимов и Георгий Бондарь (слева направо) показывают, как работает их сервис по созданию безопасного маршрута для электросамокатов. Ребята презентовали свой проект в хакатоне и заняли с ним первое место / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Кроме того, мы предложили добавить игровые моменты в сервис, — сказал Георгий Бондарь. — Например, человек может не просто ехать по маршруту, но и собирать виртуальные призы за посещение достопримечательностей. Или получать какие-то баллы за то, что самокатчик соблюдает все Правила дорожного движения, ездит аккуратно, не гоняет. А за нарушения эти очки, наоборот, снимать. И дать возможность потом обменять баллы на скидки или купоны.

В дальнейшем систему можно адаптировать и для проката велосипедов.

— Еще в приложении можно выбрать самый короткий путь до места назначения. В дальнейшем эту карту можно будет внедрить и в приложения для такси, — добавил Вадим Порватов.

Разработкой молодых инженеров уже заинтересовались несколько прокатных компаний. Ребят пригласили для обсуждения перспектив развития сервиса.

Предоставление возможности студентам поработать над актуальными прикладными задачами — одна из первоочередных для столичных вузов.

— Важно, чтобы ребята получали опыт работы в конкретных проектах с передовыми индустриальными заказчиками, — уверен руководитель кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Альберт Ефимов.

На базе технопарков молодые специалисты получают доступ к современному оборудованию. В итоге рождаются по-настоящему дельные городские проекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;

— В последнее время молодежь Москвы стала чаще выбирать электросамокаты для передвижения по городу. Этим мобильным транспортным средством она пользуется в разных целях: и для развлечения, и для поездок на работу. Поэтому разработка команды НИТУ «МИСиС» очень важна. Наш комитет с проектным офисом «Молодежь Москвы» ведет активную работу со студенческим сообществом города. Мы всегда стараемся поддерживать инициативы, которые они предлагают, и оказываем поддержку в их реализации.