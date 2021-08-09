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Редкий цветок дополнит столичную Красную книгу

Вероника Ушакова

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Редкий цветок дополнит столичную Красную книгу
Гвоздика пышная / Фото: BerndH / CC BY-SA 3.0

Красная книга Москвы пополнится новой находкой. Жительница Строгина Мария Лейкина обнаружила в Кировской пойме краснокнижный цветок — гвоздику пышную. Растение не видели в столице более 60 лет.

Прогулки на надувной лодке в Строгине для Марии Лейкиной — хобби. Девушка по профессии — художник, преподает детям живопись, любит изучать флору и фауну и увлекается фотографией в свободное время. Одна из таких прогулок с фотоаппаратом в природно-историческом парке Москворецкий закончилась удивительным открытием.

— Мне очень нравится находить в родном районе места, мало затронутые человеком. Обычно я гуляю на берегу Кировской поймы пешком, а тут из лодки открылся новый вид на берег. Погода была такая, что цветы на поляне подсветились солнцем, было очень красиво, и я заинтересовалась цветами,— рассказала Мария Лейкина.

Девушка вышла из лодки, сфотографировала растение. С помощью специального приложения выяснила — находка редкая. Однако в Красной книге Москвы ее нет, только в Красной книге Московской области. Так как растение не видели в столице более 60 лет, а в Московской области встречали четверть века назад, Мария Лейкина обратилась за помощью к экспертам:

— Находка гвоздики пышной в городе — ботаническая сенсация не только для Москвы, но и для Подмосковья, — отметила ответственный редактор Красной книги Москвы, руководитель «Московского городского общества защиты природы» Галина Морозова.

Общество защиты природы уже обратилось к руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды с предложением добавить растение в Красную книгу Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Азамат Кунафин, главный специалист по экологическому просвещению и учету животных «Мосприроды»:

— Это действительно гвоздика пышная. В последние годы экосистема города восстанавливается. Нередко фотографы-любители находят и присылают нам снимки растений и животных, которые давно считались исчезнувшими.

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