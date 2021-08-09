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Спасатели оперативно вывели из горящего дома двух маленьких детей и трех взрослых

Маргарита Мартовская

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Спасатели оперативно вывели из горящего дома двух маленьких детей и трех взрослых
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные спасатели эвакуировали из горящей квартиры троих человек. Пожар произошел вчера ночью на пятом этаже жилого дома по Старомарьинскому шоссе.

Сообщение о происшествии поступило ночью — в 3:14.

— Загорелись личные вещи жильцов и мебель. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. В 3:43 квартира была полностью потушена, — рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе МЧС России по Москве.

Благодаря слаженным действиям спасателей из горящей квартиры оперативно спасли троих человек, двое из которых — маленькие дети. Помимо этого, с четвертого этажа дома пожарные эвакуировали еще двоих человек, ведь их квартира находилась в опасной близости от огня.

— На месте происшествия пострадавших обследовали медики скорой помощи. По нашим данным, серьезных травм у граждан обнаружено не было, — добавили в дежурной части.

Там уточнили, что сейчас устанавливается причина пожара. Заместитель начальника третьего регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС по Москве Дмитрий Вишневский отметил, что большинство возгораний происходит именно в жилых домах.

— Поэтому нужно обратить внимание на состояние запасных выходов — они должны быть свободными для прохода. От этого зависят безопасность и своевременность эвакуации жильцов. Также стоит следить за состоянием коридоров, выходов на пожарные лестницы и клапанов дымоудаления, — рассказал Дмитрий Вишневский.

Он добавил, что первоочередная задача сотрудников МЧС сейчас — обеспечить пожарную безопасность детей во время учебного года. Спасатели уже начали проводить плановые проверки в образовательных учреждениях столицы.

— В ходе этих мероприятий мы уделяем особое внимание системам противопожарной защиты зданий, состоянию эвакуационных путей и выходов, а также исправности водоснабжения и первичных средств тушения, — заключил Дмитрий Вишневский.

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