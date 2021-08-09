Коммунальщики готовят здания к отопительному сезону

Слесарь-сантехник ГБУ «Жилищник района Отрадное» Иван Клименко во время гидравлических испытаний системы центрального отопления / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В понедельник, 9 августа, главный инженер ГБУ «Жилищник» района Отрадное Евгений Неменущий проинспектировал ход работ по подготовке домов района к новому отопительному сезону.

В столичном районе Отрадное завершилась подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период. По словам главного инженера ГБУ «Жилищник» района Отрадное Евгения Неменущего, сегодня на балансе управляющей компании находится 239 многоквартирных домов.

Объектом осмотра стал дом, расположенный по адресу Северный бульвар, 3, корпус 2.

Здесь проведены работы по ремонту и промывке системы отопления, а также проверены все устройства, обеспечивающие подачу тепла в квартиры и нежилые помещения.

Для сохранения тепла в квартирах и подъездах многоэтажек сотрудники ремонтных бригад особое внимание уделяют восстановлению теплоизоляции на трубопроводах, а также — укомплектованию систем поверенными контрольно-измерительными приборами.

— Кроме того, нашими сотрудниками не меньшее внимание уделяется и другим инженерным системам, а именно: кровлям, фасадам, дымовым и вентиляционным каналам. Обнаруженные в ходе ревизии неисправности немедленно устраняются, — отметил Евгений Неменущий. — Для минимизации тепловых потерь также приводим в порядок подвалы и чердаки. По словам Евгения Неменущего, результаты проведенных работ вносятся в паспорт готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период.

СПРАВКА

В Москве к началу нового осенне-зимнего сезона сотрудникам столичного комплекса городского хозяйства предстоит подготовить более 73 тысяч зданий и сооружений, из числа которых 35 тысяч составляют многоквартирные дома. Подготовительные работы по плану завершатся в сентябре.