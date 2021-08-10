Владислав Овчинский: Технология работы с квадрокоптерами помогает предотвротить новые проблемы с самостроем

Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 августа, в Госинспекции недвижимости сообщили: с начала года в ведомство поступило более 150 обращений от жителей о захламлении земельных участков. При обнаружении очагов захламления территории можно направить сообщение в Госинспекцию по недвижимости через портал «Наш город» или через «Электронную приемную» на официальном сайте инспекции. Подробности того, как выявляют самострои, рассказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Госинспекция по недвижимости Москвы одной из первых в России стала применять самые передовые технологии для выявления самостроев. О том, как это происходит, в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Выявить и демонтировать

— Владислав Анатольевич, какое количество самостроев выявлено с начала года?

— С начала года выявлено чуть более 800 незаконных объектов, большая часть которых некапитальные — это шлагбаумы, незаконные ограждения. Именно такие объекты чаще всего беспокоят горожан.

— На каких территориях чаще всего появляются нелегальные строения?

— Чем менее обследована территория, тем больше шансов для появления самостроев. Если раньше, в 1990-х — начале 2000-х годов, нелегальных построек было много, в том числе на пешеходных зонах и центральных улицах, то с появлением целого комплекса серьезных мер ответственности самостроев в городе становится все меньше. Сейчас мы можем обследовать даже труднодоступные места благодаря использованию современных технических средств.

— Вы упомянули шлагбаумы. Как часто жители не хотят перекрытия двора?

— Специально для москвичей мы запустили удобный и доступный проект «Свободный доступ». Его задача — помочь избавиться от незаконно установленных ворот, ограждений, всевозможных перекрытий в виде цепочек, конусов и шлагбаумов. Любой житель столицы может в режиме онлайн написать нам обращение о таких фактах: мы отрабатываем жалобу в трехдневный срок, даем обратную связь и при подтверждении факта нарушения устраняем проблему. Проект уже хорошо себя зарекомендовал, и мы видим неравнодушие москвичей, которые помогают нам выявить незаконные объекты.

— Вы принимаете обращения и через социальные сети?

— В том числе. Как раз в рамках проекта «Свободный доступ» жители пишут в Direct сети «Инстаграм». У каждого столичного района есть свой закрепленный инспектор — и горожане постепенно узнают об этом. Граждане напрямую могут обращаться к инспектору и оперативно получать помощь в решении своего вопроса.

Шлагбаум / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Предупредить захват

— А как обстоят дела с более крупными самостроями — большими постройками или самовольно захваченными территориями?

— Сегодня мы «закрываем» те проблемы, которые остались в городе с 1990-х — 2000-х годов. Новых самостроев в Москве практически нет, в том числе потому, что в столице действует целый комплекс мер, направленных на предотвращение появления нелегальных построек.

Речь идет о серьезных штрафах за нарушения в земельно-имущественной сфере, а также о контроле всех территорий Москвы с помощью дронов. Теперь новый самострой, если и возникает, то легко выявляется и демонтируется еще в самой начальной стадии. Прошлые десятилетия оставили в наследство самые разные объекты самовольного строительства, сегодня упор в работе мы делаем преимущественно на спальные районы и окраины, где выявляем незаконные склады и торговые объекты. Их становится все меньше и меньше, так как инвентаризация города подходит к концу, к началу сентября мы должны завершить обследование всего контура города.

— Какой самый крупный на вашей памяти самострой?

— В прошлом году мы демонтировали крупный торговый центр на юго-востоке Москвы. Объект площадью в несколько тысяч квадратных метров был построен без единого разрешительного документа. Суд признал здание незаконным и принял решение о его демонтаже. В настоящее время идет ликвидация комплекса самостройных объектов в Южном административном округе, площадь объектов составляет более двенадцати тысяч квадратных метров.

Судебная машина

— Каков механизм появления самостроя?

— Как правило, предприниматель решался на строительство некапитального объекта, и через какое-то время он обрастал правами собственности и «укоренялся» на месте. Сейчас таких «закапиталенных» самостроев достаточно много. Проблема не только в том, чтобы выявить их, необходимо также собрать доказательную базу, провести судебно-техническую экспертизу, подтвердить, что незаконная постройка угрожает жизни и здоровью людей, только после этого добиться демонтажа. Сейчас мы стараемся не доводить до того, чтобы объект оброс правами собственности — ликвидируем его еще на этапе постройки.

— Насколько поворотлива судебная машина в плане признания объектов незаконными постройками?

— В 2008 году был принят целый набор законодательных актов, которые позволяют признать объект самостроем, причем сделать это еще до суда. Бывают случаи, когда в рамках судебного процесса открываются новые обстоятельства — к примеру, появляются документы, которые не были зафиксированы ни в одном городском архиве или в уполномоченных органах, которые могли бы подтвердить законность возведения постройки. Практика судов демонстрирует достаточно однозначную позицию — постройки без соответствующих документов признавать незаконными.

— Часто в архивах находите подтверждение нелегальности постройки?

— В части архивного дела большая работа проведена Департаментом городского имущества. Архивы оцифрованы, и сейчас уже нет больших сложностей обнаружить нужный документ. Другое дело, если речь идет о присоединенных территориях, где архивы находятся в муниципальных образованиях — иногда приходится тратить время на поиск справок.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Владислав Анатольевич, а много ли примеров досудебного решения проблем?

— По статистике прошлого года, половина самостроев ликвидирована добровольно — собственники сами приняли решение о демонтаже. Нужно отметить, что в целом правосознание собственников в последние годы серьезно изменилось. Они понимают, что самострой может привести к потенциальной угрозе для жителей и городской инфраструктуры, а в таких ситуациях нести ответственность будет именно владелец нелегальной постройки.

В России есть печальные примеры, когда самострои горели, там гибли люди. Поэтому правообладатели должны ощущать всю степень ответственности за возможные последствия. И мы видим позитивную динамику в ответственном подходе самих собственников. Если сравнить, к примеру, 2017 и 2020 годы, то количество объектов, демонтированных в досудебном порядке, стало значительно больше.

— Какие санкции применяются в отношении владельцев незаконных построек?

— В первую очередь наказание предусматривает серьезный штраф: до двух процентов кадастровой стоимости. Нужно помнить, что земля в Москве дорогая, и кадастровая стоимость всегда высока, а значит, и штраф тоже. Соответственно, данный вид санкций остается ключевым. Стоит понимать, что штрафы — это дополнительные административные барьеры, которые должны действовать с целью профилактики правонарушений. После привлечения к ответственности юридическое лицо повторно на рецидив не пойдет. Также на базе Госинспекции недвижимости действует информационноконсультационный центр, занимающийся разъяснительной и профилактической работой среди предпринимателей и физлиц, донесением требований федерального и городского законодательства.

Анализ информации

— Владислав Анатольевич, а какие технические средства есть в арсенале у инспекторов?

— За последние два года мы внедрили много интересных инструментов и сервисов, которые позволили инспекторам сократить время на проведение работы. Это было необходимо, ведь Москва характеризуется обширной территорией и высокой плотностью застройки. Так, мы внедрили технологию работы с квадрокоптерами, которая помогает предотвратить возникновение новых проблем с самостроями. Также у нас действуют алгоритмы автоматического выявления нарушений по документам: они сравнивают большие данные и сигнализируют инспекторам о наличии проблем.

Кроме того, мы получили хорошие результаты по итогам обучения искусственного интеллекта — например, информация с камер городского видеонаблюдения оперативно анализируется и на ее основании мы можем на прямом видеопотоке выявить нарушения. И сегодня таких технологий достаточно много.

— На контрольно-надзорную деятельность оказывают влияние недавно внесенные изменения в ФЗ-248. Какое применение он получил у вас?

— Мы первыми в России начали применять новые технологии при контроле в имущественно-земельной сфере. Каждый объект на территории города теперь получает категорию риска, которую определяют современные информационные системы. Это накладывает дополнительную ответственность на недобросовестных предпринимателей.

— А сроки проверок из-за изменений в ФЗ-248 сократились?

— Нашу трансформацию мы начали еще два с половиной года назад, и к этим изменениям были готовы. Таким образом, мы подошли к инновационному законодательству во всеоружии. Суть ФЗ-248 — в использовании современных технологий и снижении нагрузки на добросовестных предпринимателей. При этом приоритет отдан профилактическим мероприятиям и превентивным мерам. Основной упор мы делаем на онлайн-проверки документации. Теперь на них не тратится по 10–15 дней, результат мы получаем практически сразу. Так мы одновременно решаем две задачи: не нагружаем лишний раз бизнес-сообщество и сводим к нулю коррупционные риски. Все инструменты, предусмотренные ФЗ-248, нами уже успешно используются. Приятно, что федеральная повестка совпала с городскими трендами.

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— Говоря о технических новинках, нельзя не вспомнить о квадрокоптерах и электросамокатах. Как они облегчают работу инспекторов?

— Мы облетаем территорию города 3–4 раза в год. Трудно себе представить ситуацию, когда мы могли бы физически на постоянной основе обходить всю Москву. Нам бы пришлось кратно увеличить штат инспекторов. Поэтому эффективность деятельности инспекторского состава позволяют повышать квадрокоптеры — они покрывают большие территории за считаные дни. А используемые в работе электросамокаты помогают быстрее доехать до обследуемого объекта, особенно в плотно застроенном городе. К тому же мы стараемся внести свою лепту в улучшение экологической обстановки Москвы, применяя зеленые технологии.

— Какие территории получают самый серьезный контроль?

— Троицкий и Новомосковский округа — приоритет нашего анализа, хотя там есть своя специфика. Дело в том, что в большей части — это индивидуальное жилищное строительство. И мы проводим большую работу с населением, чтобы привести в порядок те объекты, которые были созданы на территории ТиНАО ранее. Не всегда они имеют полный комплект документации. Также мы концентрируемся на реорганизации промышленных зон, где наблюдаем проблемы с экологией и захламлением территорий. Совместные с Департаментом информационных технологий проекты помогают выявить нецелевое использование земельных участков, после чего работа уже ведется с юрлицами. Если у объектов нет владельца, то их в судебном порядке признают бесхозными. После этого город решает, расчистить площадку либо ввести объект в хозяйственный оборот.

— По желанию горожан Что чаще всего в Москве появляется на месте самостроев?

— Очень многое зависит от территорий и того, что нужно самим жителям конкретного района. Решения могут приниматься на электронной площадке «Активный гражданин», где москвичи могут высказаться: нужен ли им на месте демонтированного самостроя социальный объект, парк или что-то другое. Чаще всего в столице обустраивают зеленые зоны, детские и спортивные площадки, организуют ярмарки или транспортную инфраструктуру.

ДОСЬЕ

Владислав Анатольевич Овчинский — начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Окончил экономический факультет РГГУ. Работал в Москонтроле, Управлении города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов, контролю (надзору) в области долевого строительства. С 2011 по 2012 годы — заместитель начальника отдела контроля органов власти УФАС по Москве. Также работал в Департаменте городского имущества.

С 2013 по 2018 годы — замначальника организационного управления, замначальника аналитического управления, начальник аналитического управления, замначальника ГКУ Москвы.

С 2018 года назначен на текущую должность. Удостоен благодарности мэра Москвы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Женат, воспитывает дочь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в Москве выявили около 70 захламленных территорий, что на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 102 таких нарушения. Около трети нарушений уже полностью устранено, благодаря чему в порядок привели 130 тысяч квадратных метров столичной территории.

С начала 2021 года больше всего очагов захламления было выявлено в ЮАО, где 18 земельных участков находились в антисанитарном состоянии. На территории САО зафиксировано 16 очагов захламления, а в ЗАО — 14. Сейчас на контроле ведомства находится устранение 50 нарушений.