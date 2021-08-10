Некоммерческие организации арендуют бесплатные помещения у города
Более 15 тысяч услуг ежегодно получают некоммерческие организации Москвы через сеть коворкинг-центров поддержки НКО. Вчера «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь город оказывает тем, кто делает добрые дела.
Сегодня в столице развернута целая сеть коворкинг-центров для некоммерческих организаций.
По словам руководителя сети коворкинг-центров Павла Симакова, такие учреждения есть в каждом округе Москвы.
— Сервисы и услуги, которые мы оказываем организациям, пользуются большой популярностью, — отметил он.
Один из самых важных ресурсов, которые предоставляет город, — бесплатные помещения. В каждом коворкинге есть несколько пространств для работы, проведения занятий, конференций, семинаров и других мероприятий.
— Помещение нужно забронировать заранее через портал «Душевная Москва». Там предложат выбрать конкретный коворкинг, дату и время. Кроме того, в заявке можно указать необходимое оборудование для проведения мероприятия, — рассказал Павел Симаков.
Кстати, во флагмане, расположенном около станции метро «Рязанский проспект», есть отдельная комната для проведения онлайн-конференций.
— Все мы понимаем, насколько это актуально в условиях пандемии коронавируса, поэтому сделали такое помещение, куда могут прийти сотрудников НКО и провести, например, встречу с волонтерами онлайн, — пояснил Симаков.
На втором месте по востребованности — бесплатные услуги типографии. У центров есть собственное производство полиграфической продукции.
— Мы печатаем для некоммерческих организаций по их запросу буклеты, листовки и другие материалы при условии, что они не будут использоваться с целью коммерческой выгоды, — добавил он.
Помимо этого, «добрые» организации могут воспользоваться бесплатными консультациями юристов, бухгалтеров и технических специалистов, а еще заказать фото- и видеосъемку как на территории центра, так и выездную.
— Мы также проводим для сотрудников НКО образовательные встречи с экспертами в рамках нашего проекта «НКО Лаб» — это возможность научиться новому, повысить свои профессиональные компетенции, — отметил руководитель флагмана.
Перечень и возможности для организаций постоянно расширяются.
Самый популярный коворкинг-центр — флагманский. На втором месте площадка в Западном округе.
— В среднем ежемесячно 25– 30 некоммерческих организаций Западного округа обращаются за поддержкой к нам, — поделилась начальник территориального отделения коворкинг-центра НКО в Западном округе Ирина Маланченко.
КСТАТИ
В столице этим летом запустили новый сервис — агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций «Москва — добрый город». В нем доступен каталог уникальных товаров и сувениров, которые делают своими руками подопечные некоммерческих организаций. Таким образом власть поддерживает деятельность НКО и их подопечных, а также дает возможность простым москвичам и крупным заказчикам выбрать подарки со смыслом.