Некоммерческие организации арендуют бесплатные помещения у города

Руководитель флагманского коворкинг-центра Павел Симаков сидит за столом в помещении, которое могут бесплатно арендовать некоммерческие организации / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 15 тысяч услуг ежегодно получают некоммерческие организации Москвы через сеть коворкинг-центров поддержки НКО. Вчера «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь город оказывает тем, кто делает добрые дела.

Сегодня в столице развернута целая сеть коворкинг-центров для некоммерческих организаций.

По словам руководителя сети коворкинг-центров Павла Симакова, такие учреждения есть в каждом округе Москвы.

— Сервисы и услуги, которые мы оказываем организациям, пользуются большой популярностью, — отметил он.

Один из самых важных ресурсов, которые предоставляет город, — бесплатные помещения. В каждом коворкинге есть несколько пространств для работы, проведения занятий, конференций, семинаров и других мероприятий.

— Помещение нужно забронировать заранее через портал «Душевная Москва». Там предложат выбрать конкретный коворкинг, дату и время. Кроме того, в заявке можно указать необходимое оборудование для проведения мероприятия, — рассказал Павел Симаков.

Кстати, во флагмане, расположенном около станции метро «Рязанский проспект», есть отдельная комната для проведения онлайн-конференций.

— Все мы понимаем, насколько это актуально в условиях пандемии коронавируса, поэтому сделали такое помещение, куда могут прийти сотрудников НКО и провести, например, встречу с волонтерами онлайн, — пояснил Симаков.

На втором месте по востребованности — бесплатные услуги типографии. У центров есть собственное производство полиграфической продукции.

— Мы печатаем для некоммерческих организаций по их запросу буклеты, листовки и другие материалы при условии, что они не будут использоваться с целью коммерческой выгоды, — добавил он.

Помимо этого, «добрые» организации могут воспользоваться бесплатными консультациями юристов, бухгалтеров и технических специалистов, а еще заказать фото- и видеосъемку как на территории центра, так и выездную.

— Мы также проводим для сотрудников НКО образовательные встречи с экспертами в рамках нашего проекта «НКО Лаб» — это возможность научиться новому, повысить свои профессиональные компетенции, — отметил руководитель флагмана.

Перечень и возможности для организаций постоянно расширяются.

Самый популярный коворкинг-центр — флагманский. На втором месте площадка в Западном округе.

— В среднем ежемесячно 25– 30 некоммерческих организаций Западного округа обращаются за поддержкой к нам, — поделилась начальник территориального отделения коворкинг-центра НКО в Западном округе Ирина Маланченко.

КСТАТИ

В столице этим летом запустили новый сервис — агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций «Москва — добрый город». В нем доступен каталог уникальных товаров и сувениров, которые делают своими руками подопечные некоммерческих организаций. Таким образом власть поддерживает деятельность НКО и их подопечных, а также дает возможность простым москвичам и крупным заказчикам выбрать подарки со смыслом.