Театральный сезон открылся сказочным спектаклем

Артисты Олег Кузнецов (в центре) и Ольга Ведерникова (справа) исполнили роли Эдмунда и Белой колдуньи в спектакле «Тайна старого шкафа» в Театре на Малой Бронной. Злодейка вместе с помощниками-волками искушает мальчика, предлагая ему стать королем. Этой постановкой в театре открыли новый сезон / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 августа, 600-м спектаклем открылся новый сезон в Театре на Бронной. Это была семейная постановка «Тайна старого шкафа», режиссером которой выступил Алексей Фроленков.

Добрый, пропитанный от начала до конца магией спектакль повествует о выдуманной стране Нарнии. Ее держит в страхе злая Белая колдунья, которая заколдовала мир, чтобы в нем была вечная зима. Главные герои — братья Питер и Эдмунд вместе со своей сестрой Люси — попадают в Нарнию случайно, с помощью волшебного платяного шкафа. И с этого момента их жизнь находится под угрозой, так как колдунья хочет их убить. На протяжении двух действий детям на пути попадаются другие обитатели страны: волк, бобры, белки, фавн. И все это под волшебную музыку композитора Алексея Шелыгина. Сцена украшена сугробами, а с «неба» падает снег... Хороший выбор для жаркого лета.

— Мысль и идея постановки возникли в 2007 году из необходимости. В театре не хватало нового спектакля для детей. Поэтому я долго искал материал, мой выбор пал на серию книг «Хроники Нарнии» писателя Клайва Льюиса, — рассказал режиссер-постановщик спектакля Алексей Фроленков.

В то время это произведение было на пике популярности: о нем говорили все. Поспособствовал этому и выход экранизаций.

— Поэтому, когда у меня в руках оказался сценарий автора Александра Шаврина, я не задумываясь взялся за эту историю. Было понятно сразу, что она вызовет интерес у зрителей театра, — признался режиссер.

По его идее, спектакль должен давать положительные и правильные настройки для юного поколения. Все же эта сказочная история затрагивает обычные проблемы, с которыми сталкиваются все. Например, воспитание ценностей, выбор между добром и злом, любовью и предательством, раскрывает природу взаимоотношений сквозь приключения, которые проверяют на прочность персонажей.

— Я бы назвал это классической историей. Но зрителей будут ждать и неожиданные повороты. Например, визуальная магия во время трансформаций, происходящих с героями, — добавил Алексей Фроленков.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Открытие нового сезона — дело ответственное.

— Это очень почетно и приятно — быть тем, с кем зрители начнут погружение в репертуар театра. Особенно приятно, что, хотя премьера и была давно, спектакль до сих пор живет и собирает положительные отзывы. Их оставляют в интернете после просмотра юные зрители и их родители, — отметил режиссер.

В день открытия сезона спектакль, кстати, показали два раза — утром и вечером.

А сегодня в театре зрители смогут увидеть спектакль «Благоволительницы» по мотивам одноименного романа Джонатана Литтелла о событиях Второй мировой войны. Ее поставил молодой белорусский режиссер Микита Ильинчик.

Кроме того, на этой неделе зрители смогут увидеть постановки «Бульба.Пир», «Слово о полку Игореве», «Сирано Де Бержерак».

В театре до конца этого года также покажут четыре премьерных спектакля. Среди них «Гамлет» и две постановки по Чехову — «Вишневый сад» и «Платонов.Болит».

Художественный руководитель театра Константин Богомолов готовит современную постановку «Дядя Лева». У него, кстати, большие планы на этот сезон. Он в этом году начнет ставить «Идиота» по произведению Достоевского, но зрители смогут его увидеть только в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Мироненко, директор Театра на Малой Бронной:

— Перерыв между сезонами был коротким, так как уже сейчас идет подготовка к масштабным гастролям в Курскую, Оренбургскую, Белгородскую и другие области. А наши молодые режиссеры готовят ряд премьер на этот сезон. Поэтому приглашаем всех в театр за новыми впечатлениями и смыслами. Кстати, среди режиссеров будет наш дебютант — Эдгар Закарян с работой «Гамлет» в современной интерпретации Шекспира.