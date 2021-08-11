Для всех, кто любит спорт

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посещение Дома ученых Курчатовского института, общение с жителями, которые скоро переедут в новостройку на Тайнинской улице, открытие путепровода Юго-Восточной хорды и осмотр футбольного поля — такой была рабочая неделя мэра Москвы Сергея Собянина.

Двор с историей

В Доме ученых Курчатовского института завершилась реставрация. Специалисты отремонтировали крышу, инженерные коммуникации, восстановили исторический фасад памятника архитектуры, актовый зал и другие помещения.

Кроме того, привели в порядок прилегающую к зданию территорию. Теперь двор Дома ученых украшают арт-объекты, среди которых «Лента Мебиуса» и «Невозможный треугольник».

— На площадке перед входом сделали летний кинотеатр, — добавил Сергей Собянин. — А уже осенью откроется спортивный кластер с полем для мини-футбола, теннисным кортом и тренажерами.

Всем этим смогут пользоваться не только ученые, но и жители города.

Переезд в соседний дом

В Лосиноостровском районе в программу реновации вошли 68 зданий. Для их расселения строят и проектируют 10 домов.

— В первую новостройку на Изумрудной улице люди уже переезжают, — уточнил Собянин. — Вторую, на Тайнинской улице, отдадим под заселение к концу года.

Сюда переедут жители трех соседних домов. Москвичи рады, что им не придется менять привычный уклад жизни: в шаговой доступности остаются детские сады, школы, магазины. Дорога на автобусе до станции метро «Медведково» все так же займет не больше 15 минут.

Новые дороги

Путепровод построили в районе Транспортно-пересадочного узла «Новохохловская» в составе участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

— Запустили движение по одному из ключевых отрезков, — подчеркнул Сергей Собянин. — В перспективе этот путепровод свяжет хорду с Третьим кольцом. Это позволит разгрузить шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты. Полностью ЮВХ, которая улучшит транспортную ситуацию в 22 районах Москвы, планируют запустить в 2023 году.

Также в городе продолжается реконструкция устаревших развязок МКАД.

— За последние десять лет мы построили или реконструировали 18 развязок, в течение трех лет хотим закончить еще 4, — поделился планами мэр. — Одна из них — на пересечении с Осташковским шоссе — будет готова уже в следующем году.

С этой развязкой выезд на МКАД станет проще для жителей семи районов Москвы и подмосковных Мытищ.

Погонять мяч

В районе Ясенево, на улице Паустовского, строят футбольное поле.

— По сути, здесь будет мини-стадион с освещением, раздевалками и трибунами, — рассказал Сергей Собянин. — И самое главное — поле с подогревом.

По планам, здесь будут тренироваться юные футболисты из спортивных школ. Но когда на поле не будут проводиться тренировки и матчи, заниматься любимым видом спорта здесь смогут все желающие.

— В Москве футболом занимаются более 300 тысяч человек. Погонять мяч любят и дети, и взрослые, поэтому мы решили построить профессиональные поля в каждом округе, — сообщил мэр.

Семь из них уже готовы, еще в трех округах основные работы завершат в этом году.

ЦИФРА

87000 000 рублей дополнительно выделят из бюджета города в этом году на закупку лекарств для людей, страдающих ревматизмом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, глаукомой и другими недугами. По рецепту они смогут получать препараты бесплатно.

СОЦСЕТИ

Сергей Собянин Вручил ежегодные награды за лучшие реализованные проекты в области строительства. Проектом года эксперты признали Северный речной вокзал.

— В Северном Медведкове скоро будет отличный школьный стадион. Меняют трибуны и резиновое покрытие беговых дорожек, обновляют искусственный газон. Рядом будет площадка для баскетбола и волейбола, комплекс для воркаута, столы для настольного тенниса. Заниматься спортом здесь смогут все местные жители.

— Порядка 90 процентов москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но чем дальше, тем больше это определение не соответствует реальному положению дел. Сегодня в большинстве районов за пределами ТТК есть практически все для жизни и отдыха местных жителей.

— Утвердили проект планировки первого участка будущей Бирюлевской линии метро. Построим станции «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

— Согласовали изменения, которые нужны для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Она позволит сократить минимальное время поездки до 2,5 часа.