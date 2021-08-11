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Как хочется вернуться

Дженни Самойлова

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Как хочется вернуться
Глава управы столичного района Лианозово Елена Колесова в сквере около работы/ Фото: Анна Коханова / Вечерняя Москва

Любимые места в столице есть у каждого, кто искренне любит ее. О дорогих сердцу уголках города «Вечерней Москве» рассказала глава управы района Лианозово Елена Колесова.

Моя маленькая Москва началась, когда я пошла во второй класс школы № 902 Красногвардейского района. Именно тогда мы переехали в столицу из Хабаровска, где я родилась. Мои первые и одни из самых ярких детских воспоминаний связаны, как ни странно, со снегом. Хорошо помню, как я мчусь на санках с горки, а они вдруг меняют свое направление и на полной скорости врезаются в фонарный столб. Я, конечно, ударяюсь лбом. Было больно, но это ощущение давно забылось. А вот то, как в эти секунды захватывало дух, как громко свистел ветер при спуске с горы, я помню до сих пор.

К слову, тогда в Москве зимы были снежные и морозные, поэтому свободное от школьных уроков и домашних заданий время мы, дети, с удовольствием проводили на улице, катались на коньках и санках в любимом Бирюлевском дендропарке, который находился недалеко от моего дома. Зимой в парке всегда была огромная ледяная горка, которая вела в глубокий овраг. И на ней всегда было много детей. Даже несмотря на то, что специальных ледянок у нас тогда не было и в помине, и даже санки были не у всех — в лучшем случае кусок картона, катались мы весело и шумно. Особым шиком было разбежаться и спуститься по ледяной горке стоя на ногах. Далеко не каждый мог рискнуть выполнить подобный трюк. Румяные от мороза, с налипшим на одежду снегом, в мокрых варежках мы не замечали, как пролетает время. Всегда казалось, что только вышел на прогулку, а уже пора домой.

Так получалось, что Бирюлевский дендропарк всегда был в моей школьной жизни. И я его очень любила. Что интересно, парк был основан перед самой Великой Отечественной войной. Здесь были собраны все виды деревьев и кустарников с разных уголков России, очень красивая территория. Один из основателей Бирюлевского дендропарка вернулся с войны живым. Правда, без руки, но продолжил он свой трудовой путь именно в дендропарке. Его семья жила здесь же, в небольшом деревянном домике. К сожалению, я сейчас не могу вспомнить его имя, но зато хорошо помню, как мы, подростки, с удовольствием приходили к нему в гости. Он угощал нас душистым чаем, вкусным вареньем и увлеченно рассказывал о деревьях, цветах и ручных белках, которые жили в парке и, кстати, до сих пор не боятся людей и с удовольствием берут семечки и орешки с ладошек посетителей. А вот о войне он рассказывать не любил.

Шли годы, а мы все так же приходили в свободное время в наш любимый дендропарк, но популярным местом сбора стала уже не ледяная горка, а центральная березовая аллея, где отовсюду разносились звуки гитарных аккордов и слышались слова популярной тогда песни «Я готов целовать песок, по которому ты ходила».

Как хочется вернутьсяМаленькая Елена (справа) катается на лыжах в Бирюлевском дендропарке / Фото: Из личного архива Елены Колесовой

Еще моя маленькая Москва — это Парк культуры и отдыха имени Горького. Впервые я попала сюда, когда мне было лет 9–10. Если папа был в Москве, а наши выходные совпадали не так уж и часто, так как он был летчиком, он обязательно привозил нас с сестрой в парк покататься на коньках. Для него было важно, чтобы мы занимались спортом. Зимой все пешеходные дорожки парка отдавались в распоряжение любителей коньков. Набережная Москвы-реки полностью заливалась под каток, почти всегда там гулял ветер и лед был гладкий и прозрачный, как зеркало. Нам это все, конечно, очень нравилось.

В Парке Горького всегда было очень многолюдно, вдоль ледовых дорожек стояли небольшие фургончики, в которых за десять копеек можно было всегда купить горячие сосиски и чай. И это, поверьте, был самый лучший перекус в морозный московский день! А еще там было большое колесо обозрения, от которого просто захватывало дух!

Аттракционы тогда работали круглый год, но, чтобы прокатиться и полюбоваться Москвой, нужно было отстоять огромную очередь. Зато на карусели пускали прямо в коньках.

Как хочется вернутьсяВид на павильон Космос на территории ВДНХ / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Потом мы становились взрослее, и наша маленькая Москва росла вместе с нами. Когда мы перешли в девятый класс, нам уже было можно гулять по Москве самостоятельно, и мы с сестрой и друзьями продолжили, каждый для себя, открывать столицу. Весной любимыми местами для встреч и прогулок становились Александровский сад, утопающий в тюльпанах, и ВДНХ с ее роскошными фонтанами. Сюда мы приезжали большой компанией мальчишек и девчонок. Тогда меня, пятнадцатилетнюю школьницу, впечатляли огромные просторы выставки, ее красивые павильоны. И если сейчас ВДНХ производит впечатление своей фундаментальностью, нарядностью, какой-то особой торжественностью, образцовым порядком, красотой и необычным дизайном территории, то раньше, конечно, все было намного скромнее.

Больше всего нас, школьников, привлекал павильон «Космос». И это неудивительно, ведь там были расположены разные летательные аппараты, звездолеты, ракеты, которые можно было не только рассмотреть в деталях, но и прикоснуться к ним. Мне тогда и в голову не приходило, что пройдут годы и я буду жить в Северо-Восточном округе столицы, совсем рядом с ВДНХ, и любоваться Останкинской башней, памятником «Рабочий и колхозница».

Сегодня я часто бываю на ВДНХ. Это место так и осталось любимым, и мы гуляем здесь всей семьей. Но чаще выбираемся сюда вдвоем с младшей дочерью, при помощи которой не так давно я освоила электросамокат, и теперь в выходные с удовольствием катаюсь с ней по территории выставки.

КСТАТИ

Всего в Кремле и Александровском саду высажены 128 тысяч тюльпанов. При подборе сор тов учитывалось множество факторов: время цветения, высота цветоноса и размер самого цветка, сочетание оттенков. Предпочтение отдано современным махровым и пионовидным формам: «Диор», «Вог», «Фокстрот».

В ТЕМУ

В Бирюлевском дендропарке обитают мелкие животные, среди которых, например, крот, белка, заяц-беляк, еж, ласка, горностай. И птицы — ушастая сова, иволга, певчий дрозд, лесной конек, корольки, три вида представителей семейства соколиные и филин обыкновенный.

Амфибии представлены тремя видами, два из которых занесены в Красную книгу Москвы: озерная лягушка, травяная лягушка и обыкновенный тритон.

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