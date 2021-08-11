Сцена оживет весной: для «Уголка дедушки Дурова» построили дополнительный корпус

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во вторник, 10 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Трехэтажное здание построили на деньги, выделенные из бюджета столицы.

Исторически у театра две сцены — Малая и Большая. Однако в последнее время этих площадей стало не хватать. В частности, вольеры для животных приходилось размещать в коридорах, закулисье и даже в гримерках артистов. Чтобы решить эту проблему, для театра построили Новую сцену.

— «Уголок дедушки Дурова» — любимый театр москвичей, — подчеркнул Сергей Собянин. — Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. И вот теперь у него появились возможности для реализации любых творческих задач.

В новом здании три этажа, на первом оборудована сцена в виде манежа диаметром 13 метров. Вокруг возведен разборный железобетонный барьер. С его помощью зал можно трансформировать из циркового в театральный. Кроме того, в центр арены встроен плунжерный подъемник — иллюзионный люк для спецэффектов.

Места для зрителей расположены полукругом: амфитеатр на 340 мест поделен проходами на три сектора. Особое внимание при строительстве здания уделили созданию комфортных условий для животных. Четвероногие артисты будут выходить на сцену через главный проход шириной 4,2 метра. А жить — в удобных апартаментах. В здании есть отдельные помещения для обезьян, собак, кошек, птиц, парнокопытных, крупных хищников и трех азиатских слонов, а также бассейны для бегемота и морских львов.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

— Надеюсь, это здание станет театру вторым домом, — пожелал удачи коллективу Собянин. — Уверен, новая сцена позволит увеличить количество театральных постановок и внедрить элементы цирковых представлений в старых традициях театра Дурова.

Художественный руководитель театра Юрий Дуров уточнил, что первые выступления на Новой сцене пройдут в марте 2022 года.

— Если цирковые животные часто переезжают и свободно чувствуют себя в новой обстановке, то наши слоны, морские львы и другие животные- артисты — домашние, и им нужно время, чтобы привыкнуть, — пояснил Дуров.

Мэр, в свою очередь, добавил: после того как основной репертуар можно будет показывать на Новой сцене, начнется реконструкция исторического здания, построенного в 1894 году. Реставрацию и ремонт театра планируют завершить до конца 2024 года.

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