Победительницу видеоконкурса ждет большое путешествие по стране

Одна из победительниц конкурса «Страна открытий» москвичка Дерья Родина во время прогулки по родной столице / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В среду, 11 августа, в столице завершился конкурс «Страна открытий», одним из организаторов которого выступил Комитет по туризму города Москвы. Одна из его победительниц, Дарья Родина, рассказала «Вечерней Москве» о том, как проходило мероприятие.

По условиям конкурса, его участникам необходимо было снять видеоролик об одном из нескольких отраслевых направлений — например, продемонстрировать арт-объекты или высокотехнологичные производства Москвы, а затем выложить видео в социальную сеть TIkTok с хештегом #странаоткрытий. После чего видеоролики участников оценивали эксперты. Главные критерии в оценке роликов — полнота раскрытия темы и оригинальность дизайнерского оформления.

— Конкурс предлагает широкую палитру знаний, которые можно продолжать развивать в любой области. Мы хотим показать гостям столицы самое лучшее, что у нас есть, и благодаря участникам состязания эта задача была выполнена, — отметила заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Одной из победительниц конкурса стала школьница Дарья Родина, которая с помощью видео-сюжета рассказала своим зрителям о своей любимой студии танцев, которую считает своим вторым домом.

— Мне было очень интересно снимать этот ролик. Я давно занимаюсь актерским мастерством, поэтому мне хотелось проявить себя в этой работе и рассказать о том, что для меня действительно важно, — поделилась Дарья.

Что касается самой студии танцев, о которой снималось видео, то в ролик вошли кадры не только репетиций и выступлений коллектива, но и то, что происходит за кулисами, в городах страны, которые удалось посетить коллективу.

— И родители, и мои одноклассники очень за меня обрадовались, когда узнали о победе. Признаться, я была очень сильно взволнована и при этом было приятно, что эту мою видеоработу так высоко оценили, — говорит девушка.

Кроме московской школьницы, свои заслуженные награды и призы получили и представители других российских регионов. В скором времени все они отправятся в путешествие по всей стране вместе с известными режиссерами-документалистами и блогерами. Во время поездки их ждут интересные встречи, мастер-классы и практические тренинги.

— С нетерпением жду момента, когда смогу отправиться в путешествие вместе с другими конкурсантами и научиться чему-то новому у настоящих профессионалов своего дела, — говорит Дарья Родина. — Спасибо организаторам за такую возможность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы:

— По итогам 2020 года в Москве побывали почти три миллиона детей, и сегодня мы видим запрос гостей города на новые направления, включая детский туризм. Большой интерес вызывают инновационные проекты на стыке туризма и образования, которые позволяют воспринимать город как единое образовательное пространство с практически безграничными возможностями для его развития. Главной задачей «Страны открытий» было привлечь внимание ребят к теме туризма и путешествий по стране.