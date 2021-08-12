Ваш ход, господин робот

Москвич Егор Бакай работает над улучшением своего робота-шашиста. В планах парня — усовершенствовать алгоритм машины. / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Центре досуга и спорта «Вертикаль» школьник Егор Бакай создал робота-шашиста и выиграл с ним Всероссийскую олимпиаду школьников. Корреспондент «Вечерняя Москва» познакомилась с изобретением.

За шашечной доской два игрока. Белыми играет выпускник лицея № 1511 при Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ Егор Бакай. Напротив «сидит» соперник — робот-шашист. Это детище Егора Бакая, над ним парень работал более пяти лет. Юноша делает первый ход. Робот думает несколько секунд и пластиковой рукой тоже передвигает одну шашку. Соперники повторяют ходы. На третий раз робот «съедает» первую шашку.

— У него есть глаза, и это — камера. С помощью нее он видит мои ходы, а затем просчитывает свой оптимальный ход, который приблизит его к победе, — объясняет Егор.

Промышленная модель робота построена из дюралюминиевых профилей, пластика с деревянной мукой и фанеры. Он может перемещаться впередназад-влево-вправо, по оси координат «х» и «у». Саму «руку» робота называют манипулятором. Ей управляет микроконтроллер. Он подключен к специальному компьютеру для роботов — raspberry pi.

Игра идет напряженно, но несмотря на удачный старт, электронный шашист все же проигрывает живому.

— Я в шашках не профессионал, скорее любитель, — говорит Егор, — но робот, к сожалению, не всегда побеждает. Обычно он обыгрывает только новичков. Поэтому я разрабатываю более сильный шашечный алгоритм. Изначально я писал шашечную программу на языке программирования Pithon. А он очень медленный, и поэтому робот очень долго просчитывал ходы. И мне пришлось уменьшить число вариантов, которые обрабатывал робот, чтобы игра шла быстрее.

Создать робота-шашиста предложил наставник Егора — педагог дополнительного образования, учитель робототехники ГБУ центра досуга и спорта «Вертикаль» Сергей Кушков.

— Для того чтобы дети начали творить, их надо зажечь идеей, заинтриговать, — рассказывает преподаватель,— тогда их не нужно будет уговаривать работать. Если они сами заинтересуются решением задачи, то будут готовы подолгу работать над ее решением. Ведь робота приходится собирать и разбирать несколько раз и постоянно его усовершенствовать.

Со своим роботом-шашистом Егор Бакай в этом году стал лучшим на Всероссийской олимпиаде школьников в секции «Технологии». Теперь Егор поступил в МИФИ на специальность «мехатроника и робототехника». В планах парня не только продолжать улучшать своего компьютеризированного шашиста, но и работать над новыми изобретениями.