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Воспоминания жителей столицы — лучший подарок

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Воспоминания жителей столицы — лучший подарок
Олеся Столярова и Анастасия Штайвендер около Мозаичного вазона, установленного в Парке Горького / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В четверг, 12 августа, москвичи отметили 93-летие Парка Горького. На территории зоны отдыха для них организовали интересную программу: мастер-классы, фотовыставки. А около арки на входе в парк гостей встречали молодые талантливые музыканты.

Несмотря на пасмурный день, желающих поздравить любимый парк с днем рождения оказалось очень много. Одна из них — Олеся Столярова. Сегодня она пришла в парк вместе со своей подругой Анастасией Штайвендер.

— С детства мы с мамой и папой часто гуляли в этом парке. Помню, как мы бродили около фонтанов и кормили уток. Счастливое время! Потом, будучи студенткой, я тоже часто бывала здесь с друзьями, — вспоминает Олеся Столярова. — Взрослея, я стала замечать, что с каждым годом парк меняется в лучшую сторону. Например, меня очень порадовало, что в 2013 году сюда вернули Мозаичный вазон, который был утерян в 1990-х годах. А затем зимой здесь открыли замечательный ледовый каток. Здорово!

Для москвичей сотрудники зоны отдыха подготовили несколько интересных мастер-классов. Участники слепили из гончарной глины миниатюрные копии главных достопримечательностей Парка Горького, животных и птиц, обитающих на этой территории.

А еще москвичам предложили создать собственный любимый маршрут по зеленой зоне. Нужно будет обозначить самые интересные места для посещения и нанести их на карту Парка Горького. Причем не нарисовать ручкой, а вырезать изображения и наклеить их на то место, где они располагаются.

Кроме того, к празднику открыли выставку «Моя Москва» в Музее Парка Горького. Там собрали снимки фото-художника Кирилла Симакова. На них запечатлена неповторимая архитектура города. Кстати, поздравить Парк Горького можно не только лично, но и онлайн. Для этого в интернете запустили флешмоб. В качестве поздравлений сотрудники парка принимают от москвичей истории, связанные с этим местом.

— Целых 93 года каждый день, каждую минуту здесь кипит жизнь. Место, с которым у многих связана своя история: под Аркой Главного входа познакомились с самым главным человеком в жизни, на Пушкинской набережной отрывались под песни любимой группы, на Смотровой впервые поцеловались... И сколько таких историй впереди! Лучшим поздравлением будет ваш рассказ, связанный с парком, — сказали в пресс-службе одной из самых популярных у жителей столицы и туристов зоны отдыха.

ИСТОРИЯ:

Центральный парк культуры и отдыха был открыт 12 августа 1928 года. Имя знаменитого писателя Максима Горького ему присвоили спустя четыре года — в 1932-м. Там открылся первый в Москве звуковой кинотеатр. В 1947 году в честь празднования 800-летия столицы парк был награжден орденом Ленина.

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