Водители такси регистрируются в новой информационной системе, которая будет отслеживать, сколько часов они находятся за рулем

Водитель одного из московских таксопарков Татьяна Редина показывает свой цифровой профиль. Она уже зарегистрировалась и внесла все необходимые данные о себе в новую информационную систему, анализирующую работу водителей такси / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 14 августа внедряется в работу система цифрового профиля таксистов КИС «АРТ». Что это такое и как она улучшит работу таксомоторных предприятий, разбиралась «Вечерняя Москва».

КИС «АРТ», то есть Комплексная информационная система «Аналитика работы такси», — электронный ресурс, главная цель которого — контроль за режимом рабочего времени водителей. Для подключения к системе таксист должен зарегистрироваться и получить свой цифровой профиль (в других сферах это называется ID-паспорт). Только тогда он может брать заказы от агрегаторов.

По словам заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна, идея КИС «АРТ» основана на том, что паспорт водителя будут видеть все агрегаторы, занимающиеся пассажирскими перевозками. После выполнения последнего заказа рабочий день таксиста завершится: с этого момента он уже не сможет подключиться к системе. Причем у водителей будет строгий режим работы — они не смогут проводить за рулем больше 40 часов в неделю. Кроме того, после первых пяти часов работы таксисты должны будут обязательно отдохнуть.

— Все это направлено на повышение безопасности перевозок, — пояснил Норайр Блудян. — Причиной введения системы была аварийность: количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси и тяжесть последствий этих аварий. Это действительно самый опасный вид перевозок. Во многом изза переработок: водители такси, особенно экономкласса, за рулем по 14, 16 и даже 20 часов в сутки. Безусловно, при таком графике водители устают и теряют бдительность. А внедряемая система позволит свести к минимуму подобные ситуации.

По мнению Блудяна, некоторым водителям придется уйти из профессии.

— После внедрения системы уйдут примерно 25–30 процентов водителей. Но это будет позитивная перемена — профессию покинет «непрофессиональный слой», нелегалы. Увеличение качества обслуживания и безопасности таксомоторных перевозок — большой плюс для пассажиров и государства.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Водители, по замечанию таксиста Татьяны Рединой, пока немного напуганы новшествами. Регистрация в системе проблем не доставляет. Тут главное — иметь подтвержденный профиль на сайте «Госуслуги». Еще нужно отправить фотографию прав, добавить паспортные данные, и, собственно, все. Но вот к особенностям работы с системой пока есть вопросы.

— Например, у нас большинство заказов — предварительные: ты приезжаешь к точке и ждешь пассажира. В итоге простаиваешь за смену около четырех часов, — говорит Татьяна Редина. — Еще мы пока не можем понять, имеем ли мы право пользоваться машиной, когда находимся не на линии, в личных целях. Я на своем автомобиле, например, довольно часто в Тверь езжу. Но я думаю, что эти проблемы разрешатся по мере использования системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Москвы:

— Система КИС «АРТ» полностью готова к работе. Почти 90 процентов всех московских и подмосковных таксистов (около 60 тысяч) зарегистрировались в системе и получили цифровые профили. Мы благодарны всем, кто вовремя зарегистрировался и участвует в том, чтобы сделать этот рынок более комфортным. Проведены консультации с ассоциацией перевозчиков и с агрегаторами. Они согласны с тем, что ввод системы не повлияет на рынок. Цены и количество машин должны остаться прежними.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2012 года таксомоторные компании столицы получили субсидии в размере 1,1 миллиарда рублей. Город предоставляет их на возмещение части затрат на расширение автопарка. На сегодня субсидии помогли окупить уже больше 46 тысяч машин. За 9 лет удалось обновить 70 процентов столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня самый молодой в Европе: средний возраст авто — 2,7 года.