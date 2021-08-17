В Москве могут появиться еще семь индустриальных кварталов

Бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе будут реорганизованы / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве по решению Штаба по реализации проектов КРТ Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы будет проработано семь проектов комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 млрд рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон.

— Сейчас у нас в работе у нас порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га. Участки расположены в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево. Инвестиции по семи объектам превысят 500 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города от реорганизации участков бывших промзон мы ожидаем порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест, — рассказал заместитель Мэра.

Два проекта будут реализованы в СВАО, остальные — в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО и ЮВАО.

Проект реорганизации промзоны «Октябрьское поле» / Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

— Инвесторы возведут около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 2 миллиона квадратных метров займет общественно-деловая застройка, а 124 тысячи квадратных метров — высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в том числе больше половины — 121 тысяча квадратных метров — в рамках Программы реновации, — пояснил он.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА:

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».