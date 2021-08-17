Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве могут появиться еще семь индустриальных кварталов

Василиса Чернявская 

Город
В Москве могут появиться еще семь индустриальных кварталов
Бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе будут реорганизованы / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве по решению Штаба по реализации проектов КРТ Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы будет проработано семь проектов комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 млрд рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон.

— Сейчас у нас в работе у нас порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га. Участки расположены в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево. Инвестиции по семи объектам превысят 500 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города от реорганизации участков бывших промзон мы ожидаем порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест, — рассказал заместитель Мэра.

Два проекта будут реализованы в СВАО, остальные — в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО и ЮВАО.

В Москве могут появиться еще семь индустриальных кварталовПроект реорганизации промзоны «Октябрьское поле» / Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

— Инвесторы возведут около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 2 миллиона квадратных метров займет общественно-деловая застройка, а 124 тысячи квадратных метров — высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в том числе больше половины — 121 тысяча квадратных метров — в рамках Программы реновации, — пояснил он.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА:

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».

Читайте также:
строительствоВладимир Ефимовреорганизация промзоны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте