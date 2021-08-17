Технологии экономят нам время и силы

Москвичка Мария Короткова выбирает маршрут для прогулки с помощью интерактивной карты и приложения «Моя Москва» / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Москва продолжает реализацию программы «Умный город — 2030». Накануне нового учебного года запущены технологические новинки в культурной и образовательной сферах, удобные решения предлагает транспортный комплекс, подводят итоги летних проектов бизнес-акселераторы и ресурсы для молодых предпринимателей. Все это не только делает нашу жизнь удобнее и безопаснее, но и расширяет перспективы для дальнейшего развития. Накануне нового учебного года выпускники школ и их родители мониторят сайты вузов, а не едут ждать списков к деканату. Как еще технологии делают жизнь удобнее, разбиралась «Вечерняя Москва».

Москвичка Нина Барсукова с сыном Виктором подали документы в четыре столичные вуза на экологию и социологию. К среде, когда обещали «вывесить списки» принятых, она успела напереживаться.

— Я помню, как поступала сама и неслась по городу с юго-запада из педагогического на Петровско-Разумовскую, в Тимирязевку, чтобы понять ситуацию, — вспоминает она. — А теперь я только щелкаю вкладками вузов, там обновляют данные, параллельно работаю из дома, а Витя помогает бабушке по хозяйству. Он не переживает — сказал, что все узнает вечером.

К ночи стало понятно, что юноша прошел в Тимирязевку, пойдет по стопам мамы. Нина уверена: если бы не интернет, покоя сегодня не было бы никому.

С помощью современных технологий выпускники не только узнавали результаты, но и подавали документы.

— Это невероятное счастье, сделать все быстро, буквально в три клика. Мне словно добавили пару дней жизни, да и нервы очень сильно сберегли, — считает Нина.

Благодаря внедрению «больших данных» (технологий автоматической обработки крупных объемов информации) практически во все городские проекты сегодня можно решать все насущные вопросы прямо из дома: оплачивать счета, заказывать билеты и планировать поездки, записываться к врачам и в кружки, получать социальные выплаты и искать работу.

— Количество сервисов приближается к четырем сотням, среди них — проекты для бизнеса, для стартапов «Московский акселератор», системы совместного потребления — такие как коворкинги или каршеринг, — перечисляет Семен Калмыков, руководитель IT-отдела одной из столичных компаний связи. — Безусловно, решающую роль в этом сыграло развитие беспроводного интернет-доступа. В городской сети Wi-Fi сегодня работают больше двух тысяч точек, а сейчас мы активно работаем с технологией 5G. С ней интернет станет быстрее и надежнее, а цифровые сервисы буквально получат «второе дыхание».

Используют «цифру» в Москве и для оптимизации работы предприятий и оперативных служб. Так, этим летом начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства, объединивший управление системами жизнеобеспечения Москвы.

Эксперты говорят: столица — на втором месте в мире по использованию умных решений. Буквально вся городская среда пронизана технологиями: камеры следят за безопасностью, навигационная система проверяет движение транспорта и контролирует светофоры, медики пользуются единой цифровой системой для ведения пациентов с COVID-19.

Москва в этом году вышла в финал рейтинга умных городов Intelligent Community Awards — итоги подведут осенью, а пока жюри продолжает оценивать развитие связи, цифровую инклюзию, инфраструктуру, ее адаптацию к вызовам пандемии и другие параметры.

— Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart21 и во второй — в топ-7 Smart Communities, — отмечает глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Останавливаться на достигнутом город не собирается. Цифровые сервисы уже два года совершенствуют в столице по программе «Умный город — 2030», рассчитана она до 2030-го. Задача проекта — сделать Москву удобной, комфортной и безопасной, с учетом международного опыта, мнений жителей и прогнозов развития. Результаты уже впечатляют. Эксперт Центра психологической помощи Ольга Кузнецова считает:

— За последние десять лет москвичи буквально прокатились на машине времени в такие условия, которые могли представить только в фантастических фильмах. Многие мои посетители старшего возраста не устают удивляться, когда я веду лекцию или прием в онлайне. Их ожидания все возрастают: они рассчитывают, например, на домашних роботов для уборки.

Домашние роботы действительно предусмотрены «Умным городом» — правда, не совсем в том формате, который предлагают нам в кино.

Программа выводит городскую жизнь, ступень за ступенью, на новый уровень развития электронных сервисов, и среди них есть цифровые помощники — нейроинтерфейсы, цифровые ассистенты, персональные помощники на основе искусственного интеллекта. А еще планируется за счет совершенствования технологий перевода ликвидировать языковой барьер, вывести на новый уровень обучение с помощью виртуальной реальности, улучшить экологию, экономя ресурсы...

— Почти сто лет назад философ Николай Бердяев писал: «Техника всегда есть средство, орудие, а не цель», — и сегодня это утверждение верно как никогда, — считает социолог Инна Маркова. — Именно так, судя по опросам, относятся сегодня к технике и технологиям и жители столицы.

92 процента москвичей заметили улучшение жизни с развитием технологий и инноваций, причем чаще всего отмечали среди плюсов экономию времени, денег и доступность и удобство таких коммуникаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Томилина, кандидат экономических наук, аналитик:

— Благодаря использованию инноваций в сфере связи, цифровых алгоритмов и «больших данных» (Big Data), в столице удалось создать прозрачный механизм управления — такой, где каждый житель, самый обычный москвич, становится не объектом, а субъектом, участвует в принятии важных решений, может отслеживать их реализацию. Такие проекты, как «Активный гражданин» и «Наш город», стали таким же обычным инструментом, как телефоны скорой и полиции.

Марина Сорокина показывает разработки столицы на стенде Департамента предпринимательства Москвы на Международном форуме инновационного развития / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Конкурс умников: поддерживаем самых креативных и упорных

В Москве названы стартапы, ставшие победителями технологического конкурса Impact Challenge.

Конкурс проводили, чтобы найти и поддержать столичные высокотехнологичные проекты, основанные на принципах социальной ответственности и устойчивого развития. Компании отбирал Московский инновационный кластер, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, при экспертной поддержке международной сети United Nations Global Compact.

Отбор стартовал 29 марта. Как рассказали «ВМ» в департаменте, поступило 228 заявок. Но до финала дошли только 27 самых интересных проектов. Среди них — проект SOL. Это цифровая платформа, которая позволяет наладить общение между неслышащими людьми и обслуживающими их специалистами в компаниях и организациях.

Партнеры конкурса заинтересовались проектами в сфере экологического и социального влияния. Так, внимание привлекли система ClimateGuard, которая позволяет оценивать качество микроклимата в помещениях, а также цифровая платформа Offsetted для мониторинга и компенсации экологического следа бизнеса.

Еще один интересный проект — приложение для развития локальных сообществ и поиска друзей по интересам среди мам.

— Москва как гигантский мегаполис создает потребности, непонятные жителям небольших городов, — рассуждает ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — В небольших городах, например, локальные сообщества создаются сами собой, потому что люди друг с другом лично знакомы, причем часто с детства. В Москве же, где очень высока степень атомизации общества, такие сообщества приходится создавать. И интернет на первом этапе тут может сильно помочь.

Особое внимание экспертов привлекли агрегатор отзывов Toweco, программа по анализу клиентских впечатлений «Реалитика», сервис, с помощью которого, пользователи могут обменять свои «лайки» в социальных сетях на скидки или товары Twindo, а также цифровой университет диагностики и развития эмоционального и креативного мышления Skillfolio. Получила одобрение и интерактивная платформа профессионального развития для врачей Doc.club, сервис по подбору и вызову специалистов для ухода за домашними питомцами «ДомВет», а также сервис по бухучету и аудиту для малого и среднего бизнеса AuditorPro.

— Как мы видим, предприниматели идут в информационные технологии. Сейчас, в век интернета, это одно из самых перспективных направлений. Особенно если учесть, что требуются, главным образом, интересная идея, знания и упорство, — рассуждает Игорь Кузнецов.

По его словам, подобных стартапов много еще и потому, что для них не нужны большие инвестиции. Но «выстрелить» может любой.

— Цифровизация экономики нарастает, и прорывов, я считаю, нужно ждать в первую очередь именно там, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

КСТАТИ

Московский инновационный кластер — это площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, а также образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.

В состав кластера сегодня входят более 25 тысяч организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Цифровизация помогает горожанам приобщаться к культуре

В столице начала работать онлайн-платформа «Карта культурных инноваций». С ее помощью можно быстро найти библиотеки, культурные центры и музеи, которые используют новейшие технологические разработки и цифровые сервисы.

Сейчас на интерактивной карте — 25 учреждений. Среди них, например, есть музеи, культурные центры и библиотеки, где можно записать аудиокнигу. Или, скажем, увидеть 3D-принтер либо посетить VR-кинотеатр. А то и встретить цифрового двойника Анны Ахматовой! Организаторы оригинального онлайн-проекта — ГБУК города Москвы «Мосразвитие» и «Цифровое деловое пространство».

— Выбрав на карте то или иное учреждение, пользователи увидят информацию о нем. В том числе — перечень инновационных разработок, которые применяются сейчас или проходят тестирование. Также на карточке есть контакты, фотографии и ссылки на сайт учреждения, — пояснил гендиректор ГБУК «Мосразвитие» Тимур Вахитов.

С помощью сайта можно узнать немало интересного.

В Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой можно посетить хранилище виртуальных путешествий. В его коллекции — образовательные фильмы, созданные в технологии дополненной реальности. Более того: пользователи могут сами создавать контент! Так, в библиотеке № 119 (шоссе Энтузиастов, 24/43) открыта студия звукозаписи, где можно заказать создание аудиокниги. Там запишут голос и сведут дорожки. Можно записать подкасты, а также свести вокал с готовыми звуковыми дорожками инструментов или минусовой фонограммой.

А еще новая платформа позволяет учиться. С ее помощью, например, можно попасть в Музей космонавтики, где успешно работает образовательная онлайн-система. Любой пользователь может стать учеником на виртуальном уроке и увидеть, скажем, панорамы залов музея с обзором на 360 градусов, 3D-изображения экспонатов, навигацию по виртуальной экспозиции, ссылки на информационные справки и задания, а также стать участником интерактивной викторины.

Работа по созданию единого цифрового пространства для учреждений культуры ведется уже давно, одно из главных достижений — внедрение в библиотеках города единого читательского билета. По нему можно получать книги в любой библиотеке города. Только в этом году по единым читательским москвичами было получено более 5,2 миллиона изданий.

— Важно, что с помощью цифровых технологий к культуре приобщается молодежь, которая живет в интернете с детства, — рассуждает культуролог Марина Михейкина.

Фото: Пресс-служба метро

Карту «Тройка» сделают электронной и привяжут к смартфону

В Москве проходит тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка». Группы испытателей«драйверов» уже набраны, а остальные пассажиры с нетерпением ждут результатов эксперимента.

Все участники теста — обладатели Android-смартфона с модулем NFC. Приложив телефон к валидатору, они могут оплатить проезд с помощью виртуальной транспортной карты «Тройка».

— Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Мы смотрим в будущее и ждем в транспорте современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт, — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Оплачивать проезд с помощью смартфона можно уже и сейчас, но по банковской карте. Виртуальная «Тройка» сделает поездки в метро еще более удобными.

Как известно, в прошлом году транспортный комплекс Москвы выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global, победив в номинации «Лучшая умная билетная система 2020».

— В основу билетной системы московского транспорта мы заложили лучшие решения, которые были в мире, и считаем, что это очень успешный проект, позволивший объединить весь городской транспорт Москвы. У пассажиров есть около 10 способов оплаты проезда, — пояснил Максим Ликсутов.

Между тем Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, считает, что цифровые технологии, применяющиеся в общественном транспорте, позволяют столице решить сразу несколько проблем:

— Прежде всего — это проблема пробок. Ведь чем удобнее билетное меню, тем больше шансов, что автомобилист воспользуется общественным транспортом, — пояснил эксперт. — Второй плюс — это сокращение выбросов в атмосферу: меньше машин на дорогах — меньше выбросов. Третий плюс — у горожан становится больше свободного времени.