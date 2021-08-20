Как московский центр занятости «Моя работа» помог двум братьям-выпускникам с трудоустройством

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Выпускники средних и высших учебных заведений Москвы, не имеющие опыта работы, зачастую испытывают проблемы при трудоустройстве, потому что не ориентируются на рынке труда, не знают, что важно отразить в резюме, чего ждать от собеседования, как правильно презентовать себя работодателю. В центре занятости «Моя работа» помогают получить ответы на все эти вопросы. Недавно были успешно трудоустроены братья-близнецы Олег и Владислав Берёзины.

Олегу и Владиславу Берёзиным по 24 года. С детства они увлекались автомобилями, были главными помощниками отца, когда тот брался за ремонт семейной машины. По окончании колледжа автомобильного транспорта братья поступили в Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, который успешно окончили в 2021 году.

— Во время учебы мы не думали о будущем трудоустройстве, все время уделяли занятиям. Первые шаги в профессии делали на производственных практиках, — рассказали братья. — Сразу после выпуска стали самостоятельно искать работу.

Первые попытки не приносили успеха: где-то условия труда были плохие или заработная плата мизерная, но основным препятствием стало отсутствие опыта работы.

— Везде, куда бы мы ни приходили на собеседование, вместе или по отдельности, нам отказывали именно из-за отсутствия опыта работы, — поделился Олег.

После месяца безуспешных попыток братья по совету отца в начале июля подали документы в центр занятости населения «Моя работа». И, как оказалось, сделали абсолютно правильно.

— Мы обратились в отдел трудоустройства «Бибирево», я был на приеме у карьерного эксперта Аллы Викторовны Мелик, а Олег — у Марины Анатольевны Чувылевой, — рассказал Владислав. — Карьерные консультанты сразу оценили наш высокий уровень мотивации на трудоустройство, составили классные резюме, чтобы показать нас с самой лучшей стороны.

— Отсутствие опыта не стало препятствием. Нашим основным козырем стало то, что во время учебы мы проходили практику в хороших компаниях, многому там научились, это и нашло отражение в резюме, — подчеркнул Олег.

Соискателей направили на тренинг «Собеседование — твой шаг к успеху», где объяснили, на какие преимущества, сильные стороны во время собеседования стоит обратить внимание работодателя.

— 26 июля я был на решающем в моей жизни собеседовании, — добавил Олег, — а 27 июля получил положительное решение от работодателя. 2 августа меня приняли на должность слесаря по ремонту машин в крупный автомобильный центр. Через два дня на работу вышел и мой брат. Нам повезло оказаться в отличной компании.

Работодатель, крупный сетевой автоцентр, остался настолько доволен высоким уровнем подготовки представленных центром занятости кандидатов, что открыл еще несколько вакансий для молодежи без опыта работы.

По мнению Олега и Владислава, на успех повлияло прежде всего их желание и стремление работать. Москвичи благодарны сотрудникам центра занятости и, убедившись в эффективности на личном примере, советуют тем, кто сегодня находится в поиске работы, смело идти за поддержкой к профессионалам.

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.