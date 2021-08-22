От хвоста до лап: что столичные промышленники делают для животных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти 30 лет назад третья суббота августа стала Всемирным днем бездомных животных. В этот день проводятся различные благотворительные мероприятия, направленные на поиск новых хозяев для бездомных собак и кошек, сбор средств для приютов и общественных организаций. Одна из главных целей — напомнить владельцам домашних животных об ответственности за их питомцев.

В Москве бездомным животным помогают не только волонтерские организации и сами жители, но и промышленные предприятия. Во Всемирный день бездомных животных рассказываем, что столичные промышленники разрабатывают и производят для четвероногих.

Ветеринарная аптечка

Тщательное наблюдение за здоровьем как домашних, так и бездомных животных, — залог долгой и счастливой жизни питомцев. В случае болезни на помощь приходят разработанные ведущими специалистами медикаменты. За обеспечение лекарственными препаратами ветеринарных клиник и аптек на протяжении 16 лет отвечает столичное предприятие полного цикла «Ветбиохим» — лидер по ассортименту производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения.

В настоящее время компания выпускает 37 вакцин, лечебно-профилактическую сыворотку и три иммуноглобулина. Кроме того, на предприятии уже налажено производство 60 видов тест-систем для диагностики болезней у животных, причем пять из них позволяют выявить одно из опаснейших заболеваний в ветеринарии — африканскую чуму свиней.

На достигнутом компания останавливаться не собирается и до конца 2021 года на территории столичной ОЭЗ построит еще один завод.

— На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пусконаладке. Общий объем инвестиций в производство составит около 1,6 млрд рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Большая часть нового производственного пространства выделена под так называемые чистые комнаты, которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории в 6 тысяч квадратных метров на чистые комнаты приходится порядка 4 тысяч.

— Препараты, которые мы выпускаем, помогают сохранить жизнь животных не только в России, но и за рубежом. Наши средства зарегистрированы и реализуются в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, в прошлом году мы разработали, зарегистрировали и запустили в производство пять новых вакцин для иммунизации животных, — говорит генеральный директор компании «Ветбиохим» Кривонос Александр Вячеславович.

Их здоровье в наших руках

В скором времени на территории города появится еще один ветеринарно-фармакологический завод, который предоставит новейшие передовые технологии и медицинские препараты по поддержанию здоровья животных. Реализацией проекта займется компания «БиноМедВетСервис», которой присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

Статус инвестиционного приоритетного проекта дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы: общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль уменьшается на 26 процентов (он составит 13,5 процента вместо 17 процентов), на 99 процентов снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Механизм присвоения статусов ИПП был запущен в 2018 году, и сегодня таких проектов в столице уже 13.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки.

— Присвоение статуса ИПП является существенной поддержкой для бизнеса, в том числе благодаря тем льготам, которые он предоставляет. Мы планируем возвести современное предприятие, на котором будет налажено производство как минимум пяти ветеринарных препаратов, и ввести его в эксплуатацию до конца 2022 года. Для этого город предоставил нам в аренду земельный участок площадью 0,3 га. Планируется, что будет создано 85 новых рабочих мест, — рассказал генеральный директор «БиноМедВетСервис» Иван Поляков.

Сейчас компания «БиноМедВетСервис» ведет свой бизнес в Беларуси, получая главный компонент действующего вещества из Германии. В Москве же благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта инвестор наладит производство полного цикла: от изготовления субстанции до конечного продукта. Препараты компании реализуются как в России, так и в странах СНГ, а также в некоторых странах Европы.

Лапки-киборги

Часто собаки, кошки, бездомные и дикие животные из-за травм и жестокого обращения лишаются возможности самостоятельно передвигаться. На помощь им приходят изобретательные ветеринары: специалисты дают второй шанс на активную, подвижную жизнь.

Не оставило без внимания четвероногих друзей старейшее в отрасли столичное протезно-ортопедическое предприятие «Ортез». За 30 лет существования здесь выпустили более 60 тысяч ортезов и протезов для лечения и реабилитации людей с проблемами опорно-двигательной системы.

Для животных специалисты медицинского и технического профиля, кандидаты наук предприятия разрабатывают протезы и специальные аппараты на различные суставы конечностей. Первые применяются, когда животное лишается конечности, — специальная разработка крепится к культе и становится новой искусственной лапой. Вторые используются при травмах, переломах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и проблемах костно-суставной системы.

«Ортез» применяет современные отечественные и зарубежные технологии. Именно тут впервые в России были внедрены при изготовлении ортезов легкие, гигиеничные, термопластичные композиционные материалы, в том числе используемые в аэрокосмической технике, а также упругие полимерные шарниры, узлы с титановыми шинами и упругими упорами, ряд новых высокоэффективных конструкций. Такой подход позволяет в кратчайшие сроки изготавливать ортезы в самых сложных, атипичных случаях, когда традиционные подходы не могут дать положительных результатов.



О благотворительности принято молчать

Столичные промышленники известны лидерскими позициями почти в каждой отрасли промышленности, отличными результатами в спорте, успешно реализованными социальными проектами. Есть чем гордиться и в благотворительности, хотя напоказ этот аспект своей работы московские предприятия не выставляют.

Например, сотрудники ЦНИИТМАШ оказали поддержку Приюту для безнадзорных и бесхозяйных животных «Печатники»: в результате организованной благотворительной акции на предприятии собрали корм, вещи и медикаменты. При этом не просто передали все необходимое приюту, а сами отправились туда — погуляли с собаками, накормили их, обустроили вольеры.

— В канун нового 2021 года мы решили помочь именно приюту бесхозных и бездомных животных «Печатники», поскольку супруга одного из активистов нашего совета молодежи была там волонтером. Примечательно, что в данном приюте содержатся более 2 тыс. собак и несколько десятков кошек, — подчеркивает председатель совета молодежи ЦНИИТМАШ Иван Сидоров.

На столичном предприятии «АВАНГАРД» в прошлом году стартовал проект — помощь приюту «ГАВ», где содержится около 400 животных, которые ищут своих опекунов и хозяев.

— Мы считаем, что забота о братьях наших меньших — это и моральный долг каждого. Мы с радостью откликнулись на призыв помочь животным с непростыми судьбами, — говорят представители завода.

Они не только собрали несколько десятков килограммов корма и все товары, в которых нуждались осиротевшие животные, но и поделились своей любовью и теплом во время прогулки.

Таких отзывчивых людей много и на московской фабрике Faberlic. Компания создала благотворительный фотопроект в поддержку собак из муниципального приюта в Бирюлеве. Моделями выступили сами сотрудники компании и, само собой, четвероногие соискатели семьи. Благодаря ему у брошенных животных появилась надежда на новый дом и любящую семью. Своими историями поделились и сотрудники Faberlic, которые когда-то подобрали своих питомцев на улице или взяли их в приюте.

Кроме того, сотрудники фабрики вентиляции «ГалВент» и производителя электрооборудования для летательных аппаратов «Аэроэлектромаш» на территории заводов подкармливают бездомных кошек. Для этого организован уголок, куда коты могут в любое время прийти, покушать, погреться и поиграть с людьми.