День Государственного флага в столице отпраздновали массовыми гуляньями и новым рекордом Гиннесса

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22 августа в столице торжественно отметили день рождения главного символа государства — Флага России. Триколор был возвращен нашей стране 27 лет назад, 22 августа 1994 года.

На Поклонной горе, у монумента, где выгравированы вехи боевого пути Красной армии в Великой Отечественной войне, в ослепительное летнее небо, на верхушку флагштока, взлетело бело-сине-красное полотнище. Его под торжественный марш «Славься» композитора Михаила Глинки, который исполнил президентский оркестр, подняли президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. В церемонии принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин.

Праздник продолжился на открытой площадке Музея Победы. Там в честь юбилейной даты установили рекорд: развернули самый большой российский флаг. Сотни волонтеров выстроились в два ряда, чтобы держать полотнище по краю. Этот флаг занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

— Ежегодно в День государственного флага мы разворачиваем триколор, привлекаем молодежь, которая будет продолжать традиции нашего государства, и тех, кто будет защищать наше государство именно под российским флагом, — заявил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

После торжественной церемонии на Поклонной горе организовали массовые гулянья. Волонтеры Музея Победы провели мастер-класс для детей по изготовлению подарков на День флага. На открытой сцене парка, возле экспозиции с боевыми самолетами, прошел концерт патриотической песни. Почти полтора часа не сходили со сцены артисты столичного коллектива «Звуковая дорожка». Песни военных лет вместе с вокалистками дружно пела вся площадь около музея.

— На праздник собралось очень много гостей. Несмотря на то что программа для нас традиционная, люди не теряют интерес ни к теме праздника, ни к музею, — сказала заместитель начальника отдела организации массовых мероприятий музея Татьяна Кислова.

На праздник пришли и воспитанники Московского кадетского корпуса Владислав Кочергин и Роман Чумаченко. Молодые люди по такому случаю надели парадную форму.

— День Государственного флага — праздник очень значимый. Мы ведь будущие военные, — серьезно замечает Роман. — Скоро у нас будет кадетская присяга. И мы в парадном строю будем равняться на это трехцветное полотнище — знак любви к родине, преданности ее истории.

День российского триколора отпраздновали и на других столичных площадках. Москвичи посетили познавательные лекции об истории триколора, экскурсии по тематическим выставкам в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Для жителей столицы провели мастер-классы и творческие встречи. Праздник отмечали не только в очном формате, но и онлайн. Для москвичей подготовили викторины по истории России, виртуальные выставки и концерты.

C праздником москвичей поздравили и космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Они вывесили российский флаг на борту Международной космической станции и записали обращение к россиянам.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Флаг, гимн — это символы государства, любой страны, и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций. [Флаг и гимн] являются в известной степени моральным, нравственным основанием самой российской государственности.