Москвичка Наталья Суздальцева зарегистрировалась на дистанционное электронное голосование. Отдать свой голос за кандидата в депутаты на выборах в сентябре она сможет прямо со своего смартфона / Фото: Анатолий Цымбалюк

На выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года москвичи смогут голосовать как традиционным способом на избирательных участках, так и онлайн. Эксперты ответили «Вечерней Москве» на пять вопросов о дистанционном электронном голосовании и объяснили, почему нельзя подделать результаты и для чего введена новая функция «отложенное решение».

— Можно ли подделать результаты выборов или деанонимизировать голос избирателя?

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию старт-проектов правительства Москвы:

— Для хранения и обработки данных интернет-голосования используется сертифицированное серверное оборудование Центра обработки данных Департамента информационных технологий Москвы, которое применяется для всех информационных систем правительства столицы.

Все системы безопасности Центра обработки данных дублированы, а данные регулярно сохраняются в резервные копии. Без публикации приватного ключа ни один голос расшифровать невозможно. Первым делом были проверены защищенность серверной инфраструктуры и вебприложений системы, предназначенных для аутентификации избирателя и подачи голоса, а также устойчивость инфраструктуры перед возможными атаками на систему.

— Как стать наблюдателем?

Вадим Ковалев, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, куратор корпуса наблюдателей общественной палаты столицы:

— Набор наблюдателей продолжается на сайте Общественной палаты Москвы. С 22 июля уже более 10 тысяч активистов прошли онлайн-курс по подготовке наблюдателей. За последнее время многие перешли на удаленную работу, не говоря уже про онлайн-обучение, которое стало новой нормой. Уверен, что наш дистанционный образовательный курс будет легким в использовании, интересным и полезным для наших наблюдателей, вне зависимости от их основного рода деятельности и места работы.

Курс органично дополнит очные занятия и позволит систематизировать все знания. Кроме того, наблюдатели в любое время могут вернуться к этим материалам и посмотреть нужную информацию. Полученный опыт пригодится в любой сфере, но главное — благодаря этим знаниям наблюдатели смогут в дни голосования оперативно реагировать на нештатные ситуации.

— Как зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование?

Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— Регистрация на дистанционное электронное голосование открылась 2 августа. Проходить голосование будет с 17 по 19 сентября: выборы в Госдуму, довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Зарегистрироваться на голосование в онлайн-формате можно на портале mos.ru до 23:59 13 сентября. Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане, которым на день голосования исполнится 18 лет и которые имеют полную учетную запись на портале mos.ru. Я, кстати, уже зарегистрировался на онлайн-голосование.

— Для голосующих онлайн доступна функция «отложенное решение». Что это?

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию старт-проектов правительства Москвы:

— Функция «отложенное решение» была внедрена в систему в этом году. Она защищает избирателей от технических сбоев на стороне пользователя. В ходе тестирования системы нам было важно проверить работу функции «отложенное решение». По итогу даже те жители, у которых после открытия бюллетеня завис интернет, смогли спустя некоторое время вернуться к нему и проголосовать. Также мы протестировали систему переключения между бюллетенями. Она должна быть простой и понятной, чтобы ни один из вопросов не остался без внимания жителей. Можно сказать, что обе функции с успехом прошли проверку.

— Если я проголосовал электронно, а потом пришел на избирательный участок голосовать — мне это удастся?

Илья Массух, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель электронного штаба:

— Система выстроена таким образом, что двойное голосование, онлайн и офлайн, исключается. Москвичи, которые подадут заявку на электронное голосование, будут исключены из списков избирателей, голосующих на участках. Кроме того, после 13 сентября, когда регистрация на онлайн-голосование будет закрыта, все списки будут еще раз проверены. Если электронный избиратель придет на избирательный участок, то бумажный бюллетень ему не выдадут, поскольку его фамилия будет в списках на онлайн-голосование.

В случае если человек записался, но не может проголосовать электронно по техническим причинам, у него будет возможность сделать это на участке, воспользовавшись компьютерами, которые будут установлены на избирательных участках в дни выборов.

ВАЖНО

Ключ шифрования, с помощью которого будут подсчитывать результаты голосования, будет разделен между несколькими «хранителями». По завершении онлайн-голосования все части нужно будет собрать воедино. Флешка, на которой записываются части ключа, также обладает криптографической защитой. Ее помещают в сейф-пакет и запечатывают. С компьютера, на котором проводилось разделение ключа, все данные безвозвратно удаляют, помещают его в сейф и передают на хранение в Мосгоризбирком.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Москвичи уже трижды голосовали онлайн. Впервые возможность электронного голосования была в рамках эксперимента введена на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Тогда на онлайн-голосование зарегистрировались 11,2 тысячи человек, из них проголосовали 92 процента. Самую масштабную проверку система электронных выборов прошла в июне 2020 года в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

Тогда на онлайн-голосование записались более 1,1 миллиона москвичей, явка составила 93 процента. В сентябре 2020 года на портале mos.ru жители районов Марьино и Бабушкинский выбирали членов Совета депутатов. Участие в электронных выборах приняли почти 4,5 тысячи человек, проголосовали 92 процента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В корпус наблюдателей записались 14 тысяч человек, 45 процентов из них ранее уже работали наблюдателями на выборах. 54,4 процента наблюдателей — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, наблюдатели в возрасте от 35 до 50 лет составляют 23,3 процента, старше 50 лет — 22,2 процента.

В ТЕМУ

Сейчас система дистанционного электронного голосования предполагает возможность повторного возвращения к бюллетеню через три часа после предыдущей попытки. При этом воспользоваться функцией возможно лишь до конца календарного дня.

К примеру, если избиратель проголосует 17 сентября в 10 часов утра, то переголосовать он сможет не раньше 13 часов. 18 сентября функция уже будет недоступна. Регламент работы «отложенного решения» еще обсуждается, возможно, на момент голосования условия изменятся в сторону увеличения интервала применения функции.

ЦИФРА

750 тысяч москвичей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на момент подготовки номера.