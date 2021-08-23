Должна быть одна команда: Владимир Путин объяснил воспитанникам военно-патриотического центра важность умения работать сообща

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

23 августа, в понедельник,президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Решение построить специальный учебный центр в парке «Патриот» было принято по совместной инициативе министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект поддержал президент Владимир Путин.

Создан был методический центр в рекордные сроки — за год, и в сентябре минувшего года уже принимал мальчишек и девчонок на обучение, а юношей — на пятидневные сборы. Лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек.

Владимир Путин осмотрел административно-учебный корпус. Здесь есть все для комфортного пребывания подрастающего поколения, проходящего азы военной подготовки: спальные корпуса с обустроенными комнатами, спортивные залы, интерактивный тир, симуляторы военной техники, класс робототехники для обучения управлению дронами и многое другое.

В свою очередь Сергей Собянин отметил, что в парке школьники могут почувствовать воинский дух и стать частью команды. Пройти пятидневные сборы ежегодно здесь могут почти 30 тысяч человек. Половина этих ребят — москвичи, учащиеся школ и первых двух курсов колледжей. Мэр столицы доложил президенту, что девочкам наравне с мальчиками нравятся занятия по военной подготовке.

— Девочки, кстати, более ответственные и целеустремленные, — отметил Собянин.

Владимир Путин в ответ заметил, что совместное воспитание в целом влияет на мальчиков и девочек «в правильном ключе».

— Девчонки с большим удовольствием занимаются, обращение с оружием очень активно усваивают, — продолжил Сергей Собянин.

Чтобы попасть на сборы в центр «Авангард», необходимо пройти конкурсный отбор. И, как утверждают ребята, такие соревнования еще больше разжигают желание поучаствовать в сборах. Кстати, здесь уже вовсю готовятся к приему в начале осени ребят, а в соцсетях и на сайте центра можно узнать, как прошли летние смены и что уже сделано к приему подростков в новом учебном году.

Владимир Путин побывал не только в учебном корпусе. Главу государства заинтересовали симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники. Помимо этого, президенту показали мультимедийный интерактивный тир, комнату тактической и пневматической стрельбы. А на площадке, предназначенной для занятий физической культурой, глава государства пообщался с участниками одной из смен «Авангарда». Владимир Путин поинтересовался, нравится ли школьникам в центре и как они проводят время. Ребята рассказали, что при обучении в «Авангарде» они постоянно были заняты спортивными и другими мероприятиями, а свободного времени у них «практически не было».

— Девочки вам не мешали? — в шутку спросил президент и услышал в ответ, что все ребята — это одна сплоченная команда.

— Правильно, — похвалил ребят президент России, — должна быть одна команда. И только общими усилиями будем добиваться максимального результата как в военных, так и в гражданских инициативах. Значит, и в жизни все получится. Я желаю вам всего самого хорошего.

После этого Владимир Путин побывал в спортивном комплексе «Тайфун», где осмотрел в том числе залы единоборств и игровых видов спорта. На память о визите первых лиц ребята сделали с ними совместное фото.

КСТАТИ

Центр «Авангард» располагается в Кубинке на площади 25 гектаров. Здесь построены двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовая, медпункт, крытый спорткомплекс, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Под руководством 170 педагогов подростки здесь получают знания в области военных и гражданских технологий.