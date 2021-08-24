Сергей Собянин: Все школы готовы к началу учебного года

Мэр Москвы Сергей Собянин вручает директору Курчатовской школы Маргарите Пушиной диплом лауреата гранта мэра столицы первой степени / Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

24 августа, во вторник, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии традиционного августовского педсовета и вручил награды нескольким школьным коллективам за вклад в качественное образование.

До начала нового учебного года остались считаные дни. В преддверии 1 сентября в столице стартовал августовский педсовет, на котором выступил Сергей Собянин.

— Образовательная система Москвы готова к новому учебному году — около пяти тысяч зданий подготовлены для того, чтобы принять московских школьников, студентов колледжей. Это почти полтора миллиона человек, — сказал мэр Москвы. — Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы точно будем делать все, чтобы школы нормально функционировали, все заинтересованы в этом.

Занятия в образовательных учреждениях будут проходить очно, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер, а вот обязательное ношение масок для учителей будет на усмотрение школ.

— Потому что у нас больше 80 процентов педагогов привились, за что им отдельное спасибо, — пояснил он.

Рассказал глава города и о некоторых нововведениях этого года. Так, например, в 44 школах появятся предпринимательские классы, еще в нескольких — медиаклассы.

Увеличится в целом количество предпрофессиональных инженерных, академических, медицинских, кадетских, педагогических и IТ-классов, в которых будут обучаться около половины всех московских старшеклассников.

Доработана и «Московская электронная школа» (МЭШ).

— Это мощный инструмент повышения эффективности образовательного процесса. Без нее мы бы не обеспечили качественное образование. Новшества помогут сделать учебный процесс интереснее, упростят подготовку к урокам, а знания будут легче усваиваться школьниками, — отметил Сергей Собянин.

К наполнению Библиотеки МЭШ теперь привлечены ведущие разработчики образовательного контента, чьи материалы и сервисы хорошо зарекомендовали себя у московских школьников. Благодаря этому появятся интерактивные презентации к урокам, проектные и исследовательские задачи, виртуальные лаборатории, тесты по функциональной грамотности.

Еще одно важное новшество — во многих районах города начнется прием малышей в дошкольные группы с 2 лет и 2 месяцев. Ранее возраст, с которого принимали в детсады, составлял 2 года и 4 месяца.

По словам главы города, важно продолжать совершенствовать систему образования, модернизировать здания школ, создавая современные пространства.

— Поручаю Департаменту образования и науки провести ревизию таких зданий, сделать их на современном уровне, — поставил задачу мэр Москвы.

Глава города подвел итоги прошедшего учебного года. Он, несмотря на все сложности, завершился успешно. Школьники продемонстрировали высокие знания на Едином госэкзамене, блестяще выступили на международных и всероссийских олимпиадах, побив все рекорды по медалям.

За достижение таких результатов Сергей Собянин вручил дипломы двадцати школам, в том числе Курчатовской. А всего наград удостоены 220 учебных заведений.

— Я уверен, что новый учебный год даст возможность городской системе образования сделать еще один шаг вперед к тому, чтобы наше образование не только оставалось самым лучшим, но и двигалось дальше, — подчеркнул он.

КСТАТИ

Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование за три недели. Об этом в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин напомнил, что 17– 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система, подчеркнул он, — это быстро, удобно, безопасно и надежно.