Столичные власти рассказали, как убрать незаконный шлагбаум с помощью Инстаграм

Шлагбаум / Фото: Анна Быкова

Если в вашем районе появился шлагбаум, забор или организована платная парковка, а вы об этом ничего не слышали и не принимали участие в решении об их установке, то стоит проверить, законны ли эти объекты. Сегодня это можно сделать в несколько кликов, благодаря современным сервисам правительства Москвы.

Самозахват земли

В крупных мегаполисах вопрос с парковками личных автомобилей сегодня один из самых актуальных. Не исключение и Москва: в городе большое количество машин и, несмотря на то что местные власти организуют бесплатные стоянки, при благоустройстве дворов отводят места под парковочные карманы, удовлетворить потребности всех просто не получается. Этой ситуацией пользуются недобросовестные «коммерсанты», которые самовольно устанавливают в жилых дворах шлагбаумы и другие ограждающие элементы и незаконно взимают плату за парковочные места.

В результате жители многоквартирных домов вынуждены платить за машино-место в собственном дворе или искать, где припарковаться, иногда не в соседнем дворе, а даже в другом районе. В поле зрения нарушителей чаще всего попадают территории общего пользования (проезды, дворы), которые по закону могут использоваться без специальных разрешений всеми.

— Такое нарушение в сфере землепользования относится к самозахвату земельных участков. Решить вопрос их освобождения в столице можно обратившись в Госинспекцию по недвижимости. Причем сегодня это делается несколькими способами. Например, можно написать в контрольное ведомство на бумаге или по электронной почте: gin@mos.ru. В своем обращении необходимо указать адрес, суть проблемы и приложить фотографии. Еще можно написать в специальном разделе на портале «Наш город». И, наконец, в прошлом году для максимального удобства горожан в Госинспекции запустили проект «Свободный доступ», который позволяет напрямую сообщить инспектору своего района о незаконных автостоянках и фактах самозахвата земель через Instagram, — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Соцсети для важного дела

Чтобы стать участником «Свободного доступа» необходимо найти Instagram-аккаунт своего инспектора на портале mos.ru в разделе Госинспекции по недвижимости и отправить ему личное сообщение. В нем достаточно указать краткое описание проблемы, адрес и фото незаконного сооружения, а также по желанию — свои ФИО и контактный номер для связи.

Получив обращение, инспектор в течение трех дней проверяет законность установки ограждающего сооружения. Если факт самозахвата подтверждается, то Госинспекция по недвижимости совместно с Префектурой округа принимают меры по снятию ограничений и восстановлению свободного доступа. Кроме того, если удалось установить личность нарушителя, то его ждет административный штраф, а незаконные объекты — демонтаж.

— Наш проект призван более эффективно бороться с незаконными стоянками. Изначально он был запущен в пилотном режиме в 2020 году на территории Северо-Восточного административногоокруга, но вскоре стало ясно, что такой инструмент действительно полезен и востребован: за время действия проекта порядка 60% полученных обращений были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта 2021 года такой опцией могут воспользоваться горожане всего города, — рассказал Владислав Овчинский.

В Госинспекции по недвижимости также отметили, что прямое обращение через «Direct» к инспектору своего района — более простой и понятный для большинства жителей инструмент по сравнению с классическим «бумажным» заявлением: при отсутствии бюрократических издержек они получают оперативную реакцию, а в случае подтверждения проблемы — ее решение. В то же время заинтересованы в проекте и сами инспекторы: именно жители города нередко оказывают большую помощь в выявлении нелегальных стоянок, сигнализируя о замеченных нарушениях.

Вместо платных — открытые стоянки

С момента запуска проекта «Свободный доступ» поступило более 80 обращений от жителей. Чаще всего они спрашивали о законности установки шлагбаумов и бетонных полусфер для проезда на дворовые территории, установке цепочек между машиноместами, ограничительных элементов в виде столбиков для парковки у жилых домов, а также взимании денежных средств на стоянках.

Благодаря совместным усилиям Госинспекции и горожан с начала года было выявлено 28 незаконных стоянок общей площадью 45 000 кв. м. Наибольшее количество нелегальных парковок — 17 — было обнаружено в Северном округе столицы. Еще 7 выявили на западе Москвы, три на северо-востоке и одну на юго-западе.

Важно, что на месте 23 из 28, удалось организовать бесплатные автостоянки для жителей ближайших домов. Там теперь можно припарковать более 3100 автомобилей. По пяти случаям проводится дополнительная проверка в Префектурах соответствующих округов.

Шлагбаум в законе

Однако не любой шлагбаум на дворовой территории автоматически считается самовольно размещенным. Установить ограждающее устройство можно на законных основаниях, не нарушая при этом ничьих интересов.

Жители столичных многоквартирных домов могут совместно принять решение об установке шлагбаумов на въездах во двор и даже получить на их установку субсидию от правительства Москвы из расчета 100 тысяч рублей на один шлагбаум. Это опция, кстати, доступна с 2013 года.

Горожанам требуется собрать общее собрание собственников жилых и нежилых помещений в доме и принять соответствующее решение. И если участок, который планируется оградить, находится в собственности города, то голосов «за» должно быть больше половины. Если же он находится в общедолевой собственности, то должно быть более 2/3 от числа всех голосов.

Далее нужно будет получить одобрение совета депутатов муниципального округа, предоставив документы, в числе которых — протокол общего собрания или результаты онлайн-опроса на бумажном носителе; проект межевания территории, на которой расположен многоквартирный дом, либо письменное подтверждение его отсутствия; заявление о согласовании установки шлагбаума и проект размещения шлагбаума.

На следующем этапе можно подать заявку на финансирование монтажа шлагбаума от правительства Москвы. Обращение и пакет документов (согласование установки от муниципальных депутатов, протокол общего собрания собственников, проект договора на финансирование) направляется в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа.

В случае положительного решения деньги поступят на счет заявителя и можно приступать к самим работам.И тогда уже к вашей автостоянке у дома не будет никаких вопросов