В Москве открылся фестиваль «Цветочный джем»

Москвичка Маша Баринова наслаждается первым днем осени на фестивале «Цветочный джем». Для первой прогулки по садам она выбрала Манежную площадь, где появилось много разных восхитительных роз / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В среду, 1 сентября, в Москве после двухлетнего перерыва открылся фестиваль-конкурс «Цветочный джем». Для горожан подготовлены 30 площадок с садами.

Больше всего столичных площадок — в центре города. Шесть садов устроили здесь ландшафтные дизайнеры.

Выходите у станции метро «Театральная» и отправляйтесь в путешествие по русскому лесу с его непременными хвойными деревьями на площади Революции, пройдитесь по липовой аллее с розами на переходе к Манежке, а у «Охотного Ряда» точно стоит удивиться цветочному разнообразию.

— Розы, гортензии, папоротники, разные травы — все здесь устраивает настоящую «Цветочную вакханалию», — говорит старший садовник на площадке у «Охотного Ряда» Мария Хромова.

Прогуляйтесь к Столешникову переулку и Кузнецкому Мосту.

— У универмага впервые решились на создание водной композиции, — рассказывает ландшафтный дизайнер, член Оргкомитета конкурса и фестиваля «Цветочный джем» Наталья Земская. — Здесь все напомнит о живописных прудах.

— А мне грустно прощаться с летом, — тянет за руку свою маму, москвичку Екатерину Федосееву, ее дочка Алиса.

— Не переживай, мы погуляем и приедем в свой район, где есть другая площадка. Там посадили южные розы, — мама обещает малышке рассказать о Крыме и напомнить, как они хорошо провели полмесяца на побережье.

Москвичка Маша Баринова наслаждается первым днем осени на фестивале «Цветочный джем». Для первой прогулки по садам она выбрала Манежную площадь, где появилось много разных восхитительных роз / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Теплые воспоминания о юге точно навеют сады сразу в нескольких столичных районах. В Коптеве, Южном Бутове, Гольянове и Зеленограде ландшафтные дизайнеры решили создать атмосферу южного курорта. Для этого составили оригинальные композиции из крымских роз, ароматной лаванды и других характерных для полуострова растений.

— Пока высаживали растения, готовя площадки к открытию, люди подходили, заглядывали за ограждение и интересовались — а что же так невероятно пахнет, — отмечает садовник Мария Семенова.

Ответ оказался прост: это небольшое растение в горшочках — лаванда. Вдохнуть ее аромат можно еще на нескольких площадках — на Ореховом бульваре, Профсоюзной и Матвеевской улицах. Правда, компанию сиреневой красавице здесь уже составляют петунии и шалфей.

Мировые достопримечательности и колорит решили обыграть и на других окружных площадках. Тему Японии раскрыли в Куркине. Здесь представлены бонсаи из небольших хвойных деревьев и крупных кустарников, карликовые ивы, цветущие ирисы.

Калейдоскоп красок, характерный для классического садово-паркового искусства, устроили из цветников на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и Митинской улице. Главными красавицами здесь выступают розы и гортензии. Еще три площадки оформили в купеческом стиле, а две другие больше похожи на средневековые замки.

По словам организаторов, на фестивале гости могут сделать не только красивые фотографии, но и попробовать десерты и блюда, приготовленные по авторским рецептам участниками гастрономической ярмарки. При этом на всех площадках необходимо соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города:

— «Цветочный джем» — открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна и фестиваль, организованные в рамках цикла мероприятий «Московские сезоны». В 2019-м участники проекта подарили городу 42 летних сада, 15 тысяч цветников и четыре новых городских парка. Часть композиций прошлых лет представлена на новых площадках.