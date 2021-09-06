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Старинные здания обретают вторую жизнь

Ольга Орищина

Город
Старинные здания обретают вторую жизнь
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Занимать верхние строчки в международных рейтингах для Москвы уже стало традицией. Недавно она вошла в число лучших городов по сохранению культурного наследия. Вместе с ней в пятерку мегаполисов эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) включили города, привлекающие туристов множеством исторических памятников. Как и по каким показателям российской столице удалось обойти Рим, Париж, Лондон и Берлин, нам рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов (на фото).

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

— Алексей Александрович, что Москве позволило выйти в лидеры на мировом уровне в плане сохранения культурного наследия? Конкуренты-то у нас серьезные.

— Начнем с того, что более 8000 объектов культурного наследия — это уже само по себе огромное конкурентное преимущество. При этом Москва не просто обладает богатейшим культурным наследием, но и успешно реализует масштабную программу по его сохранению. Да, Лондону, где сейчас насчитывается 19,6 тысячи объектов культурного наследия, со своими 8,3 тысячи охраняемых памятников мы пока уступаем, и нас догоняет Берлин, где таких ценных для истории сооружений 8,2 тысячи. Однако нужно учитывать, что в Лондоне под охрану берут очень много малых архитектурных форм: гидранты, телефонные будки и так далее. Но при этом в Москве наблюдается наибольший прирост количества объектов культурного наследия: за последние пять лет их стало больше на 504! Лондон, к примеру, находится на втором месте по этому показателю — 358 новых объектов, а третье место занял Берлин, где их добавилось 102. Однако мало выявить ценные для государства или города здания, нужна большая и комплексная работа по их сохранению, реставрации, сокращению числа аварийных памятников, постановке на учет, контролю со стороны госорганов, привлечению к этим задачам общественников, жителей, инвесторов. И эта система охраны культурного наследия в столице четко выстроена.

— Не связан ли такой большой прирост числа культурных объектов с разницей в подходах при их постановке на учет? Насколько наш, московский, подход можно считать объективным?

— Могу уверенно сказать, что в Москве лучше всего отлажен порядок выявления объектов культурного наследия, и благодаря этому удается сохранить объективность: только у нас есть балльная система и определенные критерии, позволяющие понять, достоин ли дом стать памятником архитектуры или нет. При этом учитываются дата создания, авторство, архитектурно-художественная ценность фасадов и интерьеров и другие аспекты, но главные критерии — уникальность и подлинность. Благодаря обстоятельному подходу у нас на протяжении последних 10 лет и наблюдается постоянная положительная динамика во всей реставрационной отрасли.

— Каковы объемы реставрационных работ, которые сейчас проводятся в Москве?

— С начала года Мосгорнаследие выдало более 700 заданий и больше 1600 разрешений на проведение работ. Таким образом, сейчас где-то более 1000 объектов в работе. Где-то уже активная реставрация, где-то начали готовить проектную документацию, а где-то приступили к исследованию памятника, чтобы определить, в каких работах он нуждается.

— На какие средства реставрируют охраняемые объекты в столице?

— Помимо того что объем госфинансирования за последние пять лет составил более 1,4 миллиарда евро (и это рекордные цифры в сравнении с суммами, затраченными на реставрацию культурного наследия из бюджетов европейских мегаполисов), мы активно привлекаем инвесторов. Можно сказать, что сейчас настоящий инвестиционный бум в реставрации. В последние годы половина объектов реставрируется за частные деньги. Так, если в 2010 году на средства частных инвесторов было отреставрировано пять объектов культурного наследия, то в первом полугодии 2021-го — 42! А еще с начала года частникам выданы разрешения, позволяющие вести работы на порядка 300 объектов. Это отличная тенденция. Недавний пример такого партнерства — легендарный Дом Наркомфина. Особую роль в этой истории играет городская программа «Один рубль за один квадратный метр». В 2020 году благодаря ей завершена комплексная реставрация «Жилого дома Наумовых-Волконских» на Пречистенке. Это здание XIX века. Еще на шести объектах работы продолжаются.

— Как используются отреставрированные объекты городом?

—Тренд последних лет — вовлечение объектов культурного наследия в социально-экономическую деятельность. Памятники становятся новыми центрами притяжения. Яркими примерами могут служить «ДЕПО» на Лесной улице (первый самый крупный фудкорт в Москве), ВДНХ. В этом году завершатся работы на первой подстанции московского трамвая — ГЭС-2 — уникальном образце промышленной архитектуры. В отреставрированном здании откроют центр современного искусства. В Воспитательном доме с 257-летней историей также планируется создать общественное пространство. Наша задача не только сохранить наследие, но и приспособить под современные потребности горожан, наделить новыми функциями. И нам это удается.

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Вечерняя Москва
Старинные здания обретают вторую жизньФото: «Вечерняя Москва»

ТРЕНДЫ

Одним из мировых трендов стало подключение к процессу сохранения памятников простых горожан. Активно вовлечены в эту работу и москвичи. Так, с 2015 года в Москве распространена практика привлечения волонтеров к работам по уходу за памятниками культурного наследия. С начала 2021 года активисты вместе со специалистами поучаствовали в профилактических работах по уходу за девятью памятниками, среди которых монументы «Воин-Победитель» в Кузьминках, «Создателям первого спутника Земли» у метро «Рижская», памятники Пушкину, Маяковскому и Станиславскому и скульптуры львов у здания Мосгорнаследия, провели субботник на территории детсада со слониками в районе Щукино. Все такие акции начинаются с экскурсии для волонтеров. Помимо этого, поучаствовать в сохранении архитектурного богатства столицы жители могут, обратившись на горячую линию Мосгорнаследия, если заметят, что на каком-то из памятников ведутся подозрительные работы. С начала этого года поступило более 30 подобных звонков от неравнодушных москвичей.

ПРОГРАММЫ

Главная цель Мосгорнаследия — сохранить и дать новую жизнь всем объектам, которые обладают настоящей исторической и архитектурной ценностью. В столице, к примеру, есть программа по реставрации многоквартирных домов. Сейчас в работе 22 дома, еще восемь приведут в порядок в ближайшие три года. В этом году начался капремонт так называемого маршальского дома на Садовой-Кудринской улице, построенного в 1947 году для высшего командного состава. Это здание — объект культурного наследия, поэтому параллельно с ремонтом в нем проводят и реставрационные работы.

Под охраной находятся не только здания. Москва еще и лидер по количеству охраняемых парков и парковых территорий. Только за шесть месяцев 2021-го согласовано 15 проектов по сохранению парковых территорий. В их числе — «Царицыно».

ЦИФРА

83 квеста и свыше 160 тематических маршрутов по различным районам столицы можно найти на портале «Узнай Москву». Также он содержит фото и описания более двух тысяч зданий, 600 памятников, 300 музеев.

МАРШРУТЫ

Одним из проектов, который знакомит жителей и гостей Москвы с ее культурным наследием, стал чат-бот «Лев-хранитель», запущенный в начале этого года на платформе Телеграм. Сейчас с его помощью можно прогуляться по восьми маршрутам. Кстати, последний из них появился там буквально на днях и посвящен дню рождения столицы.

Всего на Youtube-канале Мосгорнаследия сейчас доступно более 500 познавательных видеоматериалов о памятниках столицы.

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы

Стены, которые помнят маршалов и купцов

Ансамбль лечебницы им. Л. Н. Сумбула, метро «Марксистская», Б. Рогожский пер., 17, стр. 1.

Здание построено в 1903 году по проекту Николая Благовещенского. Оно выделяется ярким декором в стиле древнерусского зодчества. Объектом культурного наследия лечебница стала в конце прошлого года.

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Дом купца Д. С. Виноградова, метро«Пролетарская», 2-й Крутицкий пер., 14.

Этот дом 1880 года постройки — редкий образец деревянного зодчества конца XIX века. Он привлекает внимание изящным резным карнизом с зубцами-сухариками, треугольными фронтонами, в том числе в виде кокошника, и лопатками. С 2019 года — памятник регионального значения.

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Жилой дом Министерства Вооруженных сил СССР, метро «Таганская», ул. Гончарная, 26, корп. 1.

Построен в 1950–1953 годах для высшего командного состава времен Великой Отечественной войны по проекту Льва Руднева, спроектировавшего комплекс МГУ. Образец сталинского неоклассицизма. С 2020-го — памятник регионального значения.

Старинные здания обретают вторую жизньФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Департамент культурного наследия города Москвы
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