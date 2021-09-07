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Я гуляю по столице: фестиваль «Цветочный джем» и другие развлечения в Москве осенью

Василиса Чернявская 

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Я гуляю по столице: фестиваль «Цветочный джем» и другие развлечения в Москве осенью
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Осенью в столице проходит масса мероприятий на открытом воздухе. Одно из главных — фестиваль «Цветочный джем». «Вечерка» узнала, что можно увидеть и попробовать на разных площадках фестиваля, а также собрала другие варианты развлечений.

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на площадках гостей ждут натуральная фермерская продукция и нетривиальные блюда от шефповаров. Здесь можно побаловать себя бельгийскими вафлями с шоколадом, трдельниками с сиропами, пончиками и яблоками фри, блинами с джемом, а также купить экзотические виды варенья и ароматный мед.

Есть и более сытные блюда — куриные шашлычки, раклеты, тыквенный кремсуп, сезонные овощи на гриле, тигровые креветки с ананасом на гриле и многое другое.

На некоторых площадках можно приобрести оригинальные шоколадные фигурки, которые отлично подойдут в качестве яркого подарка на любой праздник. В ассортименте также кофе, чай с травами, сбитень и авторские лимонады.

— На 19 окружных площадках можно не только оценить оригинальные вкусовые и ландшафтные решения, но и прокатиться на каруселях, — добавил Немерюк.

Бульвар Дмитрия Донского

На площадке продают классические дрожжевые пончики, приготовленные по оригинальной рецептуре 1974 года, с сахарной пудрой. При приготовлении используют дрожжевое «живое» тесто, которое повар готовит вручную по оригинальному московскому рецепту. Кстати, покупатель может проследить за процессом выпечки.

Я гуляю по столице: фестиваль «Цветочный джем» и другие развлечения в Москве осеньюФото: Рixabay / Free-Photos

Тверская площадь

Мороженое со вкусом том-яма, а еще — с горчицей, радужное, с беконом, с алоэ и годжи. Не удивлены? Попробуйте грушу с водорослями — это тоже мороженое. Или анчоусы со сливой. Вот уж действительно богатый выбор холодных десертов!

Если вам все это кажется привычным, самое время отведать жареное ролл-мороженое на основе ванильного, йогуртового мороженого или сорбета с добавлением различных топингов. Есть и оригинальная линейка веганских десертов: маракуйя, попкорн, красный апельсин и мюсли, фисташковый с миндалем.

Крюково, бульварная зона, 16-й

Что может быть вкуснее шашлыка? Только правильно замаринованный шашлык! Здесь повара маринуют мясо в смеси специй крупного помола и трав, тархуна и мяты. В таком маринаде мясо получается особенно сочным, вкусным и нежным. Подают блюдо с соусом из зеленых слив. А в качестве десерта предложат мороженое в форме спагетти, где за сыр выдадут стружку кокоса или белого шоколада.

Я гуляю по столице: фестиваль «Цветочный джем» и другие развлечения в Москве осеньюФото: Александр Авилов / АГН Москва

Улица Матвеевская

Здесь вы найдете чайно-кофейное шале. Изысканная линейка вкусов даст возможность наслаждаться натуральными напитками с разными ароматами. Зерна кофе обработаны таким образом, чтобы ароматизатор не перебивал вкус, а добавлял новые нотки в букет запахов.

Линейка включает в себя шесть эксклюзивных ароматов: лесной орех, французская ваниль, баварский шоколад, вишня, ирландский крем и апельсин. Вы можете приобрести не только готовый напиток, но и купить понравившийся вкус домой (кофе молотый и в зернах).

Ореховый бульвар

Пробовали ли вы блины с грушей и сыром дорблю? Если нет, то на площадке вам предложат это изысканное блюдо. А еще — блинчики с джемом из розы и шариком ванильного мороженого, корндог со сливочной сосиской или корндог с бананом и шоколадом.

Если заскучали от экзотики — угощайтесь морковной запеканкой, яблочной шарлоткой, добавив к знакомым вкусам тыквенный латте.

Теплый Стан

Коронное блюдо — говядина по-рейнски с клюквенным соусом. Кусок говяжьей вырезки маринуется по специальному рецепту, запекается в глиняном горшке с яблоком и изюмом в собственном соку, без добавления жира. Подается с запеченным картофелем-бейби и клюквенным соусом из свежей сезонной ягоды. В процессе приготовления «римский горшок» отдает накопленную влагу, благодаря чему мясо остается сочным внутри, но с корочкой снаружи.

Из новинок выпечки на площадке — перепечи с уткой и грибами, с помидорами черри, моцареллой и базиликом. А еще здесь в ассортименте блинчики. Их подадут с вареньем из кабачков, с конфитюром из морошки, с вареньем из сосновых шишек, крымским вареньем из роз.

Сквер у Гольяновского пруда

Соскучились по шашлыкам? Не отказывайте себе в удовольствии: попробуйте нежнейший шашлык с оригинальным клюквенно-цитрусовым соусом. А из сладкого — бельгийские вафли с клубничным джемом, сливочным кремом и тертым шоколадом. Согреться можно чаем с облепихой и апельсином.

Я гуляю по столице: фестиваль «Цветочный джем» и другие развлечения в Москве осеньюФото: Pixabay

КАК ОФОРМИТЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ»

С 1 сентября в России стартовала программа «Пушкинская карта» . Получить ее могут россияне от 14 до 22 лет. Карта позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал составит три тысячи рублей. Средства будут лежать при получении, их нужно будет израсходовать за четыре месяца.

— Для выпуска «Пушкинской карты» необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

— Также надо установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

— После оформить виртуальную карту «Мир» в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА

Итальянские каникулы. В этом году пройдут на «Хлебозаводе» 11 и 12 сентября. Этот фестиваль — сочетание искусств, идей и открытость неожиданным объединениям творческих коллективов. За эксперименты и сюрпризы в музыкальной программе отвечают артисты, среди которых Кирилл Сергеев — музыкант, диджей и продюсер Kito Jempere. Вход на фестиваль бесплатный.

Турнир на Гребном канале. Академическая гребля — один из красивейших видов спорта. 11 и 12 сентября в этом можно будет убедиться на Гребном канале во время турнира «Открытая вода». На площадках будут проводиться развлекательные мероприятия для детей и взрослых. А с 17 по 21 сентября зрителей ждет первенство России по академической гребле среди юниоров.

Узнаем город. «Гуляем по Москве»— проект энтузиастов, которые проводят экскурсии по столице, многие из которых — бесплатные. Так, 8 сентября экскурсовод Сергей Рахманинов покажет всем желающим неизвестную Шаболовку, 10 сентября любители истории Москвы смогут узнать о том, как строился Дом Наркомфина, а 14 сентября отправиться по Гороховым тропинкам.

Экскурсантам покажут скрытый от посторонних глаз старообрядческий храм Воскресения Христова и Акварельный замок, огромную усадьбу Разумовского и особняк Демидова, дом портретиста Рокотова и дом крестьянина Морозова, стены которого хранят драматическую историю любви к ба лерине Сашеньке.

Лесные маршруты. В Москве есть полезный вид отдыха на природе — прогулка по экотропам. Они проложены почти в каждом крупном парке, поэтому найти ближайшую к дому не составит труда.

Выбирайте, что вам ближе: Битцевский лес, «Кузьминки-Люблино», ландшафтный заказник «Теплый Стан», «Серебряный Бор» или природно-исторический парк «Тушинский», здесь вас ждут родники, своя система мелких речушек, водоплавающие птицы, а если повезет, то можно увидеть и зверей.

Колоритное ралли. 11 сентября в столице пройдет ралли ретроавтомобилей «Ночная Москва». Увидеть его можно будет на Кутузовском проспекте. Старт пройдет у стен знаменитой сталинской высотки № 2/1, строение 1. Покорять дорогу будут более 30 экипажей.

Заповедный луг. До 19 сентября Дарвиновский музей и сообщество «Заповедный луг» предлагают оценить их проект «Живая крыша».

Об истории бывшего гаражного участка, который стараниями неравнодушных получил статус «Заповедного луга» с разнотравьем и краснокнижными животными, расскажут выставка граффити и стрит-арт-объекты художника Андрея Полякова.

Полетать с дронами. В павильоне № 55 на ВДНХ 11 сентября в 11:00 пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех-старт». Гости смогут сфотографироваться у кабины самолета, «полетать » на тренажере-симуляторе, принять участие в мастер-классах по авиамоделированию. День завершится зрелищным шоу дронов.

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