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Транспорт будущего: как водородные автобусы защитят экологию Москвы

Марьяна Шевцова

Город
Транспорт будущего: как водородные автобусы защитят экологию Москвы
Представитель компании-разработчика Анна Татаринова на презентации водоробуса. Девушка часто пользуется электробусами и с удовольствием пересядет на еще более экологичный вид транспорта / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

7 сентября на 16-й Международной выставке коммерческого транспорта прошла презентация водоробуса. «Вечерняя Москва» узнала, в чем его преимущества и когда эти машины появятся в Москве.

Уровень выбросов, которые производит автомобильный транспорт, в Москве составляет две трети от общего количества вредных веществ, попадающих в атмосферу. Городские власти постоянно работают над тем, чтобы минимизировать загрязнение воздуха.

С этой целью несколько лет назад были запущены электробусы, которые сегодня активно вошли в нашу жизнь.

Но технологии не стоят на месте. Будущее за транспортом на водородном двигателе. И первый образец водоробуса уже представили на международной отраслевой выставке. Внешне он похож на привычный нам электробус, только надпись сбоку дает понять, что начинка у него другая.

— В отличие от электробуса у него нет дизельного подогревателя, — отметил Рустем Хафизов, представитель компании-разработчика.

Ездит такая машина на водородном двигателе. На крыше установлены водородные баллоны и электрохимический генератор, в котором за счет реакции водорода с кислородом происходит электрохимическая реакция.

— Так выделяется электричество и заряжаются буферные батареи, — уточнил он.

Водоробус более экологичный, а еще он способен проезжать 250 километров без дозаправки водородом. Тогда как электробусы требуют постоянной подзарядки — через каждые 45–50 километров.

— Водоробус безопасен, рядом с оборудованием мы установили датчики, которые контролируют работу всей системы, — подчеркнул Хафизов.

Внедряя экологичный транспорт, Москва двигается в верном направлении, считает заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян.

— Водоробусы будут отличным решением для крупных городов, где высокая транспортная нагрузка и большая доля выбросов от автомобилей, — сказал он. — Это непростой путь, который нужно пройти столице.

С ним согласен и заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения Евгений Гашо. По его мнению, появление водоробусов поможет еще больше улучшить экологическую обстановку.

— Развитие электрического транспорта уже дало свои плоды. Город идет дальше, это правильно, — сказал эксперт. С нетерпением ждут водоробус и москвичи.

— Я бы хотела на таком ездить, потому что забочусь об экологии нашего города, — поделилась участница выставки Анна Татаринова.

Единственный нюанс у этого вида транспорта все же есть. Для заправки нужна специальная водородная станция. Пока она есть только в одном городе России — Черноголовке. Создать такую же непросто, но у Москвы есть возможности реализовать задуманное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Лискутов, заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мы уделяем вопросам экологии особое внимание, поэтому активно используем альтернативные виды топлива. Москва готова поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде, но только когда образцы будут на 100 процентов безопасными. Очевидно, что для полноценного запуска водородного транспорта потребуется развернуть целую инфраструктуру. Поэтому в первую очередь нам необходимо убедиться, что он действительно подходит для нашей столицы.

СПАРВКА

Внутреннее оснащение водоробуса такое же, как у его старшего брата — электробуса. Есть система климат-контроля, зарядки для гаджетов, автоматическое открытие дверей, пандус, доступ к сети Wi-Fi, электронное информирование пассажиров через экраны. Также водоробус оснащен видеокамерами внутри салона и снаружи.

Вместимость составляет 80 человек, а мест для сидения — до 35. Водоробус может использоваться при уличной температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

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