Учиться будет интересно и приятно: в столице реализуется масштабная программа возведения детских образовательных учреждений

Руководитель проекта Андрей Грабарь возле здания нового корпуса школы № 158 в Валдайском проезде (район Левобережный) / Фото: Анатолий Цымбалюк

Полтора миллиона юных москвичей пошли в образовательные учреждения столицы в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В городе для ребят открылись 25 новых детских садов и школ, где смогут обучаться 2045 дошколят и 9950 школьников. О самых интересных зданиях, впервые принявших учеников, и планах по строительству объектов образования — в материале «Вечерки».

Значительные усилия градостроительной политики правительства Москвы направлены на создание детской инфраструктуры: это новые поликлиники, больницы и, конечно, система образования — одна из крупнейших в мире.

Север

Школу-гигант № 158 на 1900 мест по индивидуальному проекту построили в районе Левобережный на Валдайском проезде, 14/1.

Площадь здания — 33,4 тысячи квадратных метров. Отделка классов и коридоров выполнена в пастельных тонах, в кабинетах установлено интерактивное оборудование. Мобильные раздвижные перегородки в спортзалах и в кабинетах позволяют трансформировать пространство и проводить занятия одновременно для нескольких классов. На четвертом этаже размещена «Умная школа» — образовательное пространство для развития талантов с лабораториями, оснащенными по стандартам WorldSkills кабинетами технологии и ИТ-полигоном с зоной робототехники.

В школе появятся зал хореографии, актовый зал с артистическими и кладовыми, трансформируемый конференц-зал, фотокиностудия, библиотека и медиатека, а также комфортная столовая. В коридорах установили шкафчики — у каждого ребенка будет свой. Здание полностью оборудовано для маломобильных учеников.

А в Ховрине, на Петрозаводской, 19а, за парты нового учебного корпуса школы № 597 «Новое поколение» сели 350 школьников. Навесной фиброцементный рифленый фасад с большими геометрическими плоскостями и витражным остеклением в зоне вестибюля придает четырехэтажному зданию современный вид. Здесь обустроены универсальные учебные кабинеты, классы технического черчения и моделирования, робототехники и астрономии, проектная мастерская.

Открылись спортивный и хореографический залы, актовый зал с эстрадой, лекторий, библиотека, медицинский блок и столовая.

Юг

Детский сад на 225 мест открылся на Варшавском шоссе, владение 49, корпус 2, на юге столицы. Маленькие жители Нагатина-Садовников очень ждали этого события — строительство началось еще в 2015 году на месте детсада № 64. Облицовку фасадов выполнили керамогранитными плитами в соответствии с современными нормами пожаробезопасности. Покрытие ступеней наружных лестниц и пандусов сделали из нескользящей плитки.

В здании размещены пост охраны, медблок, кабинет музыки, физкультурный зал и служебные помещения.

Юго-запад

Четырехэтажный блок начальных классов на 300 мест в школе № 2109 открылся на улице Брусилова, 29, корпус 1а, в Южном Бутове. Корпус может функционировать и как блок начальных классов, и как детский сад. Предусмотрена комбинированная форма работы, при которой одновременно в здании могут действовать начальная школа на 200 учеников и детский сад на 100 мест.

Так, школьные классы с зонами отдыха и санузлами могут превратиться в 12 дошкольных групп по четыре на каждом этаже.

Помещение столовой может стать музыкальным залом. Спортзал, библиотека, медицинский блок и административные помещения в любой конфигурации сохранят свое назначение.

Запад

На западе города, на улице Лобачевского, 66, появилась пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ СОШ № 324 «Жар-птица».

Восток

В районе Соколиная Гора, на улице Бориса Жигуленкова, дом 9, корпус 1, открылся блок начальных классов школы № 1362 на 250 детей — 150 школьников и 100 дошкольников.

Еще один блок начальных классов школы № 423 на 300 школьников открыли в Перове, на Федеративном проспекте, дом 1а.

Юго-восток

У Центра образования № 825 появился блок начальных классов, рассчитанный на 350 мест. Здание располагается на улице Окская, 16, корпус 3.

Здесь предусмотрено 14 классов, по 25 человек в каждом, из них 2–4 класса — для обучения маломобильных детей. В новом блоке обустроены помещения для группы продленного дня, а для свободного творчества — кабинеты художественного моделирования и конструирования, изобразительных искусств, музыки и пения.

В актовом зале нового блока начальных классов, рассчитанном на 150 мест, есть отдельные артистические комнаты, сцена и кладовая. Зал оборудован технологическим комплексом с видеопроектором, звукоусилением, специальной индукционной системой для слабослышащих зрителей и современным постановочным освещением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— В Москве растет число образовательных учреждений — это новые детские сады, учебные корпуса, школы. Всего начиная с 2011 года в Москве было построено 436 зданий образовательных учреждений: 317 детских садов и 119 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 265 объектов построено за счет городского бюджета, 171 — за счет инвесторов.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Тем не менее потребность в новых учреждениях постоянно увеличивается в связи со строительством жилых домов и с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в планы на 2021−2023 год включено строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета. Примерно столько же будет введено за счет частных средств.

Топ-5: уникальные проекты зданий, которые мы сможем увидеть уже в ближайшее время

Лефортово, Юго-Восточный округ

Школу-гигант на 1150 мест построят на улице Золоторожский Вал, владение 11. Общая площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Сейчас идет разработка проекта, строительство планируется завершить в 2024 году.

В здании разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.

Фото: Департамент строительства

Чертаново Северное, Южный округ

В микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район) началось строительство детского сада на 125 мест и учебного корпуса на 300 мест.

Сейчас здесь идут работы подготовительного периода. Фасады образовательных учреждений облицуют цветными керамогранитными плитами, которые устойчивы к большим перепадам температуры и ветровым нагрузкам. Большая площадь витражного остекления придаст зданиям современный вид.

Фото: Департамент строительства

Царицыно, Южный округ

Для новоселов жилого комплекса «Царицыно» началось проектирование трех школ и трех детских садов общей площадью 47,5 тысячи «квадратов» на 3285 мест. Образовательные учреждения построят на разных участках 6-й Радиальной улицы, завершить работы планируется в 2023 году. Школы и детские сады разместятся на благоустроенной территории в 7,59 гектара с комплексом спортивных и игровых площадок. Проектирование и строительство будет вестись с применением нового стандарта строительства школ и дошкольных учреждений.

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кунцево, Западный округ

На улице Партизанской, владение 30, корпус 2, в этом году введут учебный корпус для 400 учащихся на территории школы № 64. Четырехэтажный корпус с яркими цветовыми акцентами в облицовке фасадов рассчитан на учащихся 8–11-х классов. Всего здесь будет 16 классов. Помещения оборудуют информационным табло и наглядной навигацией. Вся территория будет благоустроена и озеленена.

Фото: Департамент строительства

Ватутинки, Новая Москва

Здесь появится школа на 1200 мест. Здание будет поделено на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус.

Здесь откроют свой ИТ-полигон, оборудуют учебные кабинеты для естествознания со своими лаборантскими, академический лабораторно-исследовательский комплекс

Фото: Москомархитектура

Разработаны новые стандарты

В Москве разработан новый стандарт строительства школ и дошкольных учреждений.

Он был создан на основе анализа и обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации учебных учреждений. Рекомендации позволят создать комфортную среду, а также повысят эффективность образовательного процесса. Новый стандарт будет содержать в себе комплекс основных подходов при проектировании.

Туда войдут решения по благоустройству территорий, рекомендации по отделочным материалам и инженерному оборудованию, направленные прежде всего на энергоэффективность и оптимизацию затрат на эксплуатацию зданий. Особое внимание уделят типовым решениям интерьеров, отвечающим принципам функциональности, комфорта, технологичности и безопасности.

В новых зданиях предусмотрят трансформируемые помещения для формирования многофункциональных пространств. Например, с помощью трансформируемой перегородки хореографический и актовый залы начальной школы смогут объединяться в одно помещение для работы кружков. Помещения кабинетов различного назначения позволят обеспечить проведение занятий у нескольких групп одновременно.

При проектировании и строительстве школ и садов будут применяться новые технологичные материалы, отвечающие санитарным и гигиеническим нормам. Особое место при проектировании займут вопросы безопасности, передовые информационные технологии, экология и эксплуатация зданий.

В ходе проектирования нашел отражение опыт пандемии коронавируса — так, появятся отдельные входы для разделения потоков и проверки температуры, а в отделке будут использовать материалы, устойчивые к обработке дезинфицирующими растворами.

Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников открылась на территории нового жилого комплекса на проспекте Лихачева / Фото: Департамент строительства

Экономим территории

Универсальным решением проблемы строительства объектов образования в плотной городской застройке являются комбинированные учебные учреждения — на небольшом участке могут появиться одновременно и детсад, и начальная школа.

Строительство таких зданий обусловлено потребностью в дополнительных местах в садиках некоторых микрорайонов и отсутствием там достаточных площадей для их отдельного размещения. Одно из преимуществ комбинированных учебных учреждений — простота переформирования начальной школы в дошкольное учреждение. Всю процедуру можно выполнить за летние каникулы без дополнительной экспертизы. Перестройка проводится путем внутреннего переустройства помещений, причем на нее ориентировочно тратится менее 0,1 процента общей стоимости здания.

Первое здание-трансформер открылось в 2019 году в Зеленограде. В прошлом году были введены в эксплуатацию комбинированный блок начальных классов (БНК) с дошкольным отделением на 300 мест гимназии № 1786 на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове, БНК с отделением на 300 мест школы № 1985 на улице Воротынская, 12, корпус 3, в Куркине и БНК на 250 мест на улице Бориса Жигуленкова, 9, корпус 1, в районе Соколиная Гора.

В этом году завершилось строительство БНК на 300 мест школы № 2109 на улице Брусилова, 29, корпус 1, в Южном Бутове. Сейчас на севере Москвы строят два комбинированных учебных корпуса: на 400 мест на улице Правды, владение 1а, и на 550 мест на улице Смольной, 61а. Идут подготовительные работы по возведению школы на 800 учеников с детсадом на 150 мест в поселении Щаповское Новой Москвы. Кроме этого, разрабатывается проект учебного корпуса на 300 мест с дошкольным отделением на 125 малышей на проспекте Вернадского, владение 12б, в Раменках.