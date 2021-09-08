Сергей Собянин: В пандемию приходится постоянно искать компромиссы между экономикой и медициной

Пленарное заседание Московского финансового форума. Слева направо: председатель правительства РФ Михаил Мишустин (за трибуной), председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Центральном выставочном зале «Манеж» в среду, 8 сетнября, прошел пятый Московский финансовый форум. Его главная тема была обозначена как «Развитие экономики в меняющемся мире».

В среду, 8 сетнября, финансисты отметили профессиональный праздник. И одним из ключевых моментов этого дня стало проведение Московского финансового форума, пленарное заседание которого открыл председатель правительства Михаил Мишустин. Он назвал главные результаты развития страны с начала года: рост ВВП, сокращение безработицы, повышение инвестиционной привлекательности регионов, поддержка населения в виде выплат пенсионерам, военным и на детей.

Также премьер-министр назвал основные цели и приоритеты, на решении которых необходимо сконцентрироваться в ближайшее время. В основном они касаются социальной сферы — образования и медицины. Но также необходимо обратить пристальное внимание на поддержку бизнеса, развитие доступного жилья и транспортной инфраструктуры, вопросы экологии. Все эти задачи необходимо решить, несмотря на вызовы, брошенные пандемией коронавирусной инфекции.

По словам еще одного спикера форума, председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, одни из самых глобальных вызовов в пандемию стояли именно перед Москвой. Власти должны были и сбалансировать экономику, и позаботиться о социальном благополучии горожан и их здоровье.

— Москва — один из мировых финансовых центров, причем достаточно мощных, — подчеркнул в ходе своего выступления на пленарном заседании форума мэр столицы Сергей Собянин. — Решения во время пандемии коронавируса стали ключевыми для всего мегаполиса.

По его словам, не только экономисты и финансисты в этот период стали лидерами мнения. Московские медики стали управлять важными процессами, определяя, какие ограничения стоит вводить, чтобы не допустить массовой эпидемии среди населения. Объединив свои усилия, специалисты вместе выработали ряд мер по предотвращению развития очагов заболевания. Глава города подчеркнул, что пришлось лавировать между решениями о полном локдауне и желанием не останавливать развитие экономики на прежнем уровне.

Пленарное заседание Московского финансового форума. Слева направо: председатель правительства РФ Михаил Мишустин (за трибуной), председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— В результате мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90 процентов свободно работать экономике. Так мы гарантируем каждому москвичу оказание медпомощи, а с другой стороны, продолжаем развитие экономики, — сказал Сергей Собянин, подчеркнув, что столица вышла из пандемии с меньшими потерями, нежели ряд мировых мегаполисов.

Также мэр рассказал о столичном проекте, в котором готовы участвовать инвесторы — комплексном развитии территорий. Рассматривается реорганизация семи участков, где общественная, деловая и жилая застройка сменит депрессивные промзоны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До конца 2023 года предстоит вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 миллиардов рублей. Бюджет развития Москвы составляет 40 процентов от общей программы. Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций превысит 7 триллионов рублей.

ЦИТАТА

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации:

— Достижение общенациональных целей развития требует формирования современной, гибкой системы управления. Власти выстраивают эффективную коммуникацию, чтобы получать обратную связь от граждан. Приоритетами остаются повышение доступности образования и медицины, поддержка талантливых детей и молодежи, рост занятых в малом и среднем бизнесе, комфортная среда.