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На МЦК могут появиться двухэтажные поезда

Марьяна Шевцова

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На МЦК могут появиться двухэтажные поезда
Москвичка Екатерина Канушкина едет на двухэтажном поезде, который запустили по МЦК / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) обогнал допандемийные показатели. За этот год им воспользовались уже 142 миллиона человек, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что в первый год работы этим видом транспорта воспользовались 98 миллионов пассажиров, во второй — 124 миллиона, в третий — 142 миллиона. Небольшое снижение было в 2020 году из-за пандемии, но популярность МЦК не падала.

— Запуская его, никто и предположить не мог, что пассажиропоток будет расти такими темпами. Мэр Москвы поручил нам работать над совершенствованием кольца. Чтобы поездки по кольцу были комфортными, с нашими коллегами из РЖД провели огромную работу: дважды сокращали интервал движения, обновили парк поездов на «городские» составы, открыли и продолжим открывать новые вестибюли, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сегодня, по его словам, на кольце действует четырехминутный интервал — предельно возможный для существующей инфраструктуры.

— Для еще большего сокращения ее необходимо серьезно развивать, и в этом направлении мы с коллегами работаем, — отметил заместитель мэра Москвы.

В то же время правительство города ищет альтернативные решения по улучшению МЦК.

— Одно из них — запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента выпустили на кольцо шестивагонный поезд «Штадлер». Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце, — сказал Максим Ликсутов.

В целом, по его словам, трудно представить, что совсем недавно МЦК не было. Уже многое сделано, но еще немало предстоит впереди.

— Продолжаем как глобальную, так и точечную работу. К примеру, изначально на Кутузовской был только один вестибюль — Южный. Станция стала популярной, поэтому открыли дополнительный — Северный, — уточнил он.

Московское центральное кольцо стало неотъемлемой частью транспортной сети — 14-й веткой метро. Добиться этого единства удалось за счет создания единой билетной системы, а также комфортных пересадок. Кроме того, власти использовали общие принципы навигации и единый графический язык — все, чтобы пассажирам было удобно, просто и понятно. МЦК помогло улучшить транспортную доступность многих районов, особенно рады были сотрудники промпредприятий. А еще территории, которые ранее пустовали, теперь застраиваются.

СПРАВКА

С запуска Московского центрального кольца локомотивные бригады «Ласточек» за счет рекуперации (возврата в сеть части затраченной электроэнергии для ее повторного использования) сэкономили 204 млн кВт/ч. Этого объема хватило бы на то, чтобы в течение 1,5 года обеспечивать электроснабжением населенный пункт численностью 20 тысяч человек. Такие технологии применяются и на других участках Московской железной дороги.

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