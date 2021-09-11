Мой город: столица будущего глазами ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В преддверии Дня города инноваторы ОЭЗ Москвы, люди, создающие будущее, поделились своими мыслями, какой они видят столицу через 30 лет. Многие сошлись во мнении, что в будущем Москва будет экологичным, инновационным городом, приятным и безопасным для жизни. Многие сложные процессы, выполняемые сегодня людьми, будут автоматизированы, а работа переведена в онлайн-режим. У москвичей станет больше времени, чтобы наслаждаться жизнью и продолжать создавать новое.

Морозов Евгений Николаевич, Ведущий инженер-технолог

Фото: пресс-служба «Технополиса Москва»

Москва, 2051 год… Когда-то Москва ограничивалась МКАДом, а сейчас она уже размером с Московскую область. Уже давно забыты наличные деньги — в общественном электро-транспорте, ресторанах, развлекательных центрах все платят «лицом», в сложных случаях своими подкожными чипами. Все магазины работают только в онлайн формате, доставка осуществляется дронами. Работа, как географическое место каждодневного присутствия, вспоминается только в ностальгических мыслях о прошлом, все люди работают на своих устройствах, в удобных местах, когда нужно. А на местах трудятся наши электронно-механические подопечные. Если же они ломаются, то в дело вступают сервисные роботы, управляемые людьми, но издалека. Человеку нет необходимости быть поблизости.

Наконец-то мы не только осознали важность сохранения экологии, но и полностью перешли на безопасные автоматизированные завершенные циклы переработки всех отходов во всех отраслях городского хозяйства.

Но несмотря на то, что мы больше совсем не привязаны к месту работы, Москва остается манящим местом для пребывания. Город по-прежнему притягивает людей своими достопримечательностями, здесь расположено множествомодных галерей современного искусства, невероятной красоты парков с разными животными, исторических дворцов и соборов. Все новые постройки создаются из экологичных материалов, работают системы очистки атмосферы, можно пить дождевую воду и есть вишни с деревьев. Одним словом, лучше места просто не найти.

Шенкель Нина, руководитель службы маркетинга компании NexTouch

Фото: пресс-служба «Технополиса Москва»

Думаю, через 30 лет в Москве многие бытовые вопросы будут решаться при помощи искусственного интеллекта. Дроны и беспилотники станут нашими верными спутниками во многих сферах жизни. Термин «неизлечимая болезнь» уйдет в прошлое, а сложное и дорогостоящее медицинское лечение будет доступно для всех жителей страны.

Учуватов Алексей Сергеевич, Директор по маркетингу компании «Texel».

Фото: пресс-служба «Технополиса Москва»

Каждый москвич теперь может создать свой 3D-аватар, чтобы выбирать между физическим присутствием на встречах/магазинах/мероприятиях и использованием своего виртуального образа, который полностью повторяет айдентику человека и физические параметры. При этом снижается негативное воздействие на инфраструктуру города и окружающую среду (излишние передвижения с места на место), город перестанет стоять в пробках, у жителей остается больше времени, чтобы проводить время как хочется, например, гулять на свежем (а он теперь станет свежим) воздухе, встречаться с друзьями и т.п.

С помощью 3D-сканирования за пару минут можно определить общее состояние опорно-двигательного аппарата и организма в целом, сформировать индивидуальный прогноз и необходимые лечебно-профилактические мероприятия для пациента, предотвращая развитие хронических заболеваний на самых начальных стадиях.

Также определяется физическое состояние человека и формируется индивидуальный сбалансированный план тренировок, а при дополнительном разрешении на использование данных из личной цифровой медицинской карты гражданина, москвич получит уникальную программу тренировок, которая сведет к минимуму риск травм, и при этом будет поддерживать здоровье и высокое качество жизни.

Юлия Пономарева, руководитель направления по устойчивому развитию АВВ Россия.

Фото: пресс-служба «Технополиса Москва»

Я вижустолицу 2051, гармонично вписывающей современные технологии и инновации в экосистему города без нанесения вреда обитателям и окружающей среде. Жители города заботятся о минимизации вреда и утилизации отходов, поддержке флоры и фауны, правильном и ответственном воспитании подрастающего поколения. Правительство поощряет и стимулирует бизнес, для которого приоритетно устойчивое развитие и забота об окружающей среде.