Кот подкрался незаметно: гуляющий сервал напугал прохожих в Марфине

Фото: Наталия Начева / Вечерняя Москва

В понедельник, 13 августа, в Марфине очевидцы заметили свободно гуляющего по району сервала. «Вечерняя Москва» выяснила у зоолога, безопасно ли содержание такого животного.

На сайте управы района Марфино полиция призывает жителей быть осторожнее. По их данным, это сервалы местного жителя, всего их четверо сбежало, двоих уже поймали. Сервал — хищная кошка. И держать его дома не лучший вариант, объяснил «Вечерке» зоолог Сергей Огурцов.

— Да, сервал не такой крупный, как тигр. Но отпускать его одного нельзя. Вдруг на прогулке он проголодается, — говорит эксперт.

Зоолог отметил, что при правильном уходе сервал, вероятнее всего, вреда не причинит. Когда котят приручают с раннего возраста, они привыкают к людям. А своего хозяина ассоциируют с матерью.

— Теоретически в искусственных условиях можно вырастить неагрессивного, здорового сервала. Например, в научных целях выращивают рысей и других хищников. Но это делают специалисты, — объяснил Сергей Огурцов. — А вот люди, которые заводят таких котов дома, могут воспринимать животное как игрушку. Некоторые компенсируют этим детские травмы, когда родители не разрешали брать котенка. Или же попытка приручить хищника помогает самоутвердиться человеку. Например, если его жена дома постоянно ругает.

Фото: Наталия Начева / Вечерняя Москва

При этом самому хищнику в искусственных условиях не всегда может быть комфортно. Квартиру для сервала он сравнивает с человеческой тюремной камерой. Вроде жить можно и кормят, но свободы нет. А хищнику важно самостоятельно выбирать пищу. Так, в дикой природе ему может захотеться, например, глины. И он найдет ее и съест, если организм этого требует.

Для нормального функционирования организма хищнику важно общаться со своими сородичами, отмечает зоолог. Однако в искусственных условиях такая возможность есть не у каждого. Тем не менее это важно и для формирования полового поведения. Иначе животное будет неполноценным. По словам зоолога, в дикой среде хищник всегда будет чувствовать себя лучше. Однако если правильно ухаживать, стараться учитывать все потребности — теоретически можно вырастить большого хищника, который будет неопасен. Однако и это на сто процентов не предугадаешь. Но, к слову, марфинский сервал вреда прохожим не причинил. Он просто спокойно гулял. Видимо, пообедал перед моционом.