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Мобильные пункты ждут желающих привиться

Марьяна Шевцова

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Мобильные пункты ждут желающих привиться
Врач-инфекционист городской поликлиники № 46 Наталья Титова на дежурстве в мобильном пункте вакцинации от гриппа около станции метро «Курская». Такие бригады работают также около некоторых станций Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

20 сентября в Москве стартовала масштабная вакцинация от гриппа. Жители столицы могут сделать прививку как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах. «Вечерняя Москва» узнала, кому необходима прививка.

Мобильные пункты вакцинации расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций.

— Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Они будут работать ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям.

— Прививку для профилактики гриппа в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Для вакцинации понадобится только паспорт РФ и письменное согласие, которое оформляется на месте, — рассказала заведующая филиалом № 4 городской поликлиники № 62 Юлия Воистинных.

По ее словам, пройти вакцинацию от гриппа крайне важно.

— Это довольно тяжелое инфекционное заболевание, а прививка поможет защитить человека от него, — пояснила врач. — Вакцина работает так, что после укола через пару недель начинают вырабатываться антитела, которые в течение всего года при столкновении с инфекцией будут ей противостоять.

Юлия Воистинных подчеркнула, что откладывать на потом прививку от гриппа не стоит.

— Важно успеть выработать коллективный иммунитет до высокого эпидемиологического периода, до ноября-декабря, когда наблюдается подъем заболеваемости гриппом, — сказала она.

Противопоказаний для прививки от гриппа практически нет. Важно быть здоровым, не иметь признаков ОРВИ.

— Людям с хроническими заболеваниями, если они, конечно, не в острой стадии, делать прививку, наоборот, необходимо, — подчеркнула Юлия Воистинных.

В первый день вакцинации народу в мобильных пунктах было немного. Но среди желающих были и те, кто с нетерпением ждал старта прививочной кампании.

— Я каждый год вакцинируюсь от гриппа, — рассказала москвичка Наталья Чижова. — И от коронавируса уже защитилась, и от гриппа теперь тоже обязательно.

Свое решение Наталья объясняет просто: не хочется болеть.

— За все годы, что вакцинировалась, ни разу не болела. Доверяю нашим вакцинам и всем своим знакомым тоже советую, — отметила она.

Главный врач городской поликлиники № 62 добавила, что вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными согласно рекомендациям ВОЗ. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям.

Также они прошли обязательную госрегистрацию, имеют сертификат соответствия и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова озвучила срок, который должен пройти между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и от гриппа.

— В разных странах проводят исследования, у нас в России действует именно это правило — месяц перерыва между прививками от гриппа и коронавируса. Те, кто переболел или привился от коронавируса более чем месяц назад, могут прививаться от гриппа без этого интервала, — подчеркнула Анна Попова.

Она добавила, что сегодня врачи в разных странах выражают серьезные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Это еще раз доказывает важность вакцинации.

ЦИФРА

45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа открылись в столице. Они расположены в местах с наибольшей проходимостью.

КСТАТИ

В России уже начались доклинические исследования процедуры одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас тестирование проводится на животных. Результаты покажут, насколько безопасно и эффективно делать две прививки сразу.

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