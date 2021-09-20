Мобильные пункты ждут желающих привиться
20 сентября в Москве стартовала масштабная вакцинация от гриппа. Жители столицы могут сделать прививку как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах. «Вечерняя Москва» узнала, кому необходима прививка.
Мобильные пункты вакцинации расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций.
— Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Они будут работать ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям.
— Прививку для профилактики гриппа в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Для вакцинации понадобится только паспорт РФ и письменное согласие, которое оформляется на месте, — рассказала заведующая филиалом № 4 городской поликлиники № 62 Юлия Воистинных.
По ее словам, пройти вакцинацию от гриппа крайне важно.
— Это довольно тяжелое инфекционное заболевание, а прививка поможет защитить человека от него, — пояснила врач. — Вакцина работает так, что после укола через пару недель начинают вырабатываться антитела, которые в течение всего года при столкновении с инфекцией будут ей противостоять.
Юлия Воистинных подчеркнула, что откладывать на потом прививку от гриппа не стоит.
— Важно успеть выработать коллективный иммунитет до высокого эпидемиологического периода, до ноября-декабря, когда наблюдается подъем заболеваемости гриппом, — сказала она.
Противопоказаний для прививки от гриппа практически нет. Важно быть здоровым, не иметь признаков ОРВИ.
— Людям с хроническими заболеваниями, если они, конечно, не в острой стадии, делать прививку, наоборот, необходимо, — подчеркнула Юлия Воистинных.
В первый день вакцинации народу в мобильных пунктах было немного. Но среди желающих были и те, кто с нетерпением ждал старта прививочной кампании.
— Я каждый год вакцинируюсь от гриппа, — рассказала москвичка Наталья Чижова. — И от коронавируса уже защитилась, и от гриппа теперь тоже обязательно.
Свое решение Наталья объясняет просто: не хочется болеть.
— За все годы, что вакцинировалась, ни разу не болела. Доверяю нашим вакцинам и всем своим знакомым тоже советую, — отметила она.
Главный врач городской поликлиники № 62 добавила, что вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными согласно рекомендациям ВОЗ. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям.
Также они прошли обязательную госрегистрацию, имеют сертификат соответствия и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.
Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова озвучила срок, который должен пройти между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и от гриппа.
— В разных странах проводят исследования, у нас в России действует именно это правило — месяц перерыва между прививками от гриппа и коронавируса. Те, кто переболел или привился от коронавируса более чем месяц назад, могут прививаться от гриппа без этого интервала, — подчеркнула Анна Попова.
Она добавила, что сегодня врачи в разных странах выражают серьезные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Это еще раз доказывает важность вакцинации.
ЦИФРА
45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа открылись в столице. Они расположены в местах с наибольшей проходимостью.
КСТАТИ
В России уже начались доклинические исследования процедуры одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас тестирование проводится на животных. Результаты покажут, насколько безопасно и эффективно делать две прививки сразу.