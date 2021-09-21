Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Спортивный кластер привлечет туристов

Василиса Чернявская 

Город
Спортивный кластер привлечет туристов
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

21 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о формировании спортивных кластеров в Москве.

Самые крупные объекты возведут в Прокшине и Мневниковской пойме. Так, в Новой Москве за проект взялся инвестор. Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в кластер войдут 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначений.

— Кластер будет рассчитан на 10 миллионов посещений в год, причем две трети ожидаемого трафика обеспечат жители всех районов Москвы и туристы из России и других стран, — отметил он.

Как рассказал генеральный директор компании-инвестора Игнатий Данилиди, в Прокшине построят всесезонный курорт с горнолыжным склоном высотой 120 метров, аквакурорт с серфинг-центром и профессиональным дайвинг-центром, многофункциональную арену со спортивной и театрально-концертной функцией. Появятся здесь и современная Академия спорта, торговый центр, музей ретроавтомобилей и Парк наук.

На реализацию другого проекта — спортивного кластера в Мневниковской пойме — уйдет, по оценкам столичного Департамента строительства, от пяти до семи лет. В его составе построят спортивный комплекс с катком и бассейном, Центр керлинга, две гребные базы с учебным модулем, эллингами для хранения лодок, модулем с гребным бассейном, тренажерными залами и вспомогательными помещениями.

— Также намечено обустройство открытых площадок для баскетбола, волейбола, воркаута с административно-бытовым корпусом, площадок для пляжных видов спорта и тенниса. Здесь же построят Центр раннего физического развития, детскую спортивную школу, Центр водных видов спорта, легкоатлетический манеж и Центр экстремальных видов спорта, — рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

ЦИФРА

3 новых объекта построят в рамках развития спорткластера «Торпедо» на юге города. Их общая площадь — 15 тысяч «квадратов».

Читайте также:
ИнфраструктураРафик ЗагрутдиновВладимир Жидкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте