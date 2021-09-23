Фермеры предложат лучшее: в Москве открываются необычные ярмарки

Москвичка Екатерина Тяночкина посетила фермерскую ярмарку в японском стиле в Куркине. На торговой площадке можно полюбоваться редкими кустарниками / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Продукты от наших российских фермеров теперь можно купить не только на ярмарках выходного дня, но и на круглогодичных площадках. «Вечерняя Москва» выяснила, где находятся самые интересные из них и какие вкусности можно купить.

Москвичи, как правило, привыкли покупать продукты в супермаркетах. Но порой хочется каких-нибудь деликатесов. И в этом, безусловно, помогают фермерские ярмарки, которых в столице становится все больше. Например, круглогодичных площадок открыто уже около полусотни. Знакомим с несколькими из них.

Варенье из Марьина Братиславская

Ул. Перерва, вл. 52

За продуктами можно заглянуть в средневековый замок и сделать на его фоне красивые селфи. В самом павильоне обустроены торговые ряды с домашними соленьями и вареньем с необычными вкусами. И сделаны они из овощей и фруктов, выращенных фермерами из российских регионов.

За кроликом в Куркино Планерная

Пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской

На ярмарке в Куркине «глаза разбегаются». Вокруг нее «выросли» фантастические сады в стиле страны Восходящего солнца. И теперь там можно гулять среди 10 тысяч многолетних дикоросов — боярышник, айва, ирисы, хосты, папоротники. А еще закупиться деликатесами: мясом кролика, куропатки, перепела, цесарки.

Москвичка Екатерина Тяночкина посетила фермерскую ярмарку в японском стиле в Куркине. На торговой площадке можно полюбоваться редкими кустарниками / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сырный терем Алма-Атинская

Около выхода из метро

А любителям вкусного сыра, а точнее продукции известного подмосковного фермера из Истры, самое время забежать на ярмарку в Братеево. А еще сфотографироваться: площадка выполнена в виде сказочного терема.

Пряности Индии Отрадное

Сквер на улице Хачатуряна

Загляните в Отрадное. Здесь заработала площадка, похожая на знаменитые постройки в Нью-Дели. Желтые и розовые традиционные индийские гирлянды, знаменитый Ганеши с головой слона, цветы куркумы. На площадке можно купить аутентичные индийские специи и соусы. И детям здесь понравится: карусель закружит их на спинах тигров или слонов, а для молодежи обустроили скейт-парк.

КСТАТИ

На ярмарках можно продегустировать продукты перед покупкой, принять участие в кулинарных мастер-классах. Не забывайте, что нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Большинство круглогодичных ярмарок работает шесть дней в неделю с 10:00 до 20:00.